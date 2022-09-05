Жители Полтавской перекрыли дорогу к свалке

05 сентября 2022, 11:50

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Активисты станицы Полтавской в Краснодарском крае перекрыли дорогу к свалке, протестуя против мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа кубанский активист Виктор Ильин рассказал о звонке с угрозами после того, как он выразил в чате мнение, что казаки не участвуют в борьбе жителей станицы Полтавской против свалки из-за общих интересов с главой района. Активисты потребовали расследовать угрозы в адрес Ильина. 23 августа активисты из станицы Полтавской Красноармейского района отказались от встречи с чиновниками в районной администрации, пояснив министру теплоэнергетического комплекса и ЖКХ края Андрею Прошунину, что проблема свалки касается не только активистов, но и 27 тысяч жителей станицы. Они потребовали присутствия губернатора Кубани на сходе жителей, пригрозив в противном случае перекрыть движение мусорных машин на свалку. Жители станицы пожаловались, что встречи с чиновниками не дают результата, грузовики по-прежнему вывозят мусор на полигон. Юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко указали на нарушения в работе полигона.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

Жители станицы Полтавской Краснодарского края в 8.00 мск перекрыли дорогу к свалке, полиция пытается прекратить акцию протеста против мусорного полигона, сообщил сегодня Telegram-канал Kub Mash в 10.00 мск. Паблик разместил видео с место событий, на котором видно, что на дороге собралось около 20 человек, с ними беседуют шесть полицейских. "5 сентября. Люди встали, остановили грузовую машину с прицепом. Ни ГАИ, ни кто другой не останавливал. Люди сами решили остановить этот беспредел", - говорит мужчина за кадром.

По мнению станичников, "мусорный полигон портит воздух, воду и рис, который растёт неподалёку". "Независимая экспертиза нашла в округе кучу вредной химии", - сказано в публикации Telegram-канала.

Еще одним видео с акции протеста поделился Telegram-канал ne_novosti. "По-моему, губернатор Краснодарского края окончательно перестал слышать людей, следствием чего и стала эта конфликтная ситуация между сотрудниками полиции и жителями станицы Полтавской, которые перекрыли единственную дорогу, ведущую к незаконному, с их точки зрения, мусорному полигону в станице Полтавской, который, с точки зрения ее жителей, отравляет близлежащие земли и станицу", - прокомментировал кадры блогер, журналист Игорь Щербацкий, следует из публикации.

Питьевая воды в системе водоснабжения Полтавской "соответствует нормативам по микробиологическим показателям", угроза жизни и здоровью жителей станицы отсутствует, заявили в отделе Роспотребнадзора по Красноармейскому району Краснодарского края 2 сентября. Скриншот ответа надзорного органа на обращение жительницы Полтавской Гаряевой Н.Ю. разместил у себя Telegram-канал "Полтавская против свалки".

Мусорный полигон в Полтавской не оказывает негативного влияния на качество воды в оросительной системе, заверила пресс-служба губернатора Краснодарского края в своем ответе на запрос сетевого издания "Экология России", опубликованном на сайте издания 30 августа. "Результаты исследований представлены в прокуратуру и представителям экспертного сообщества. Вокруг полигона установлена санитарно-защитная зона", - указала пресс-служба главы региона, сославшись на результаты лабораторных исследований.

"Закрытие и рекультивация полигона возможны после исчерпания его проектной мощности и вывода из эксплуатации", - говорится далее в ответе администрации. Его мощность составляет 1,7 млн кубометров, и в настоящий момент "эксплуатируемая карта объекта размещения отходов не превышает установленную мощность полигона", отметили чиновники, не пояснив в какие сроки ориентировочно может быть закрыт полигон.

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