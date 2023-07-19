Жители Полтавской записали обращение к Лукашенко

19 июля 2023, 00:05

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Видеообращение к президенту Белоруссии записали жители станицы Полтавской. Они попросили главу соседнего государства донести до президента России информацию об экологических проблемах, вызванных работой мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", жители Полтавской требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафаи и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину. 15 июля жители станицы Полтавской направили обращение генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой принять делегацию активистов.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Местные жители не раз перекрывали движение мусоровозов. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Жители станицы Полтавской 18 июля через посольство Белоруссии в Москве обратились к президенту Белоруссии Лукашенко с просьбой помочь им решить проблему с мусорной свалкой в станице Полтавская Краснодарского края.

"У нас нет выхода. Мы уже дважды обращались на имя президента РФ с просьбой остановить экоцид. Под заявлениями собирали по 5 000 подписей, но реакция нулевая. Все отправляется в Краснодарский край, где ничего не меняется. Лукашенко помог России в сохранении государственности, как нам рассказали по ТВ, поэтому мы надеемся, что он поможет и в этом вопросе. Мы добиваемся, чтобы президент Белоруссии Лукашенко донес до президента России Путина нашу проблему, которая уже стоит остро, как жизнь и смерть для жителей нашей станицы и вообще ее существования, как жилого поселения", - сказала лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева, пояснив причину обращения к президенту Белоруссии.

18 июля более полусотни жителей станицы собрались на улице Тельмана, через которую беспрерывным потоком движутся мусоровозы из разных поселений края и на их фоне записали видеообращение к Лукашенко, которое приложили к письменному заявлению, отправленному в посольство Белоруссии в Москве.

Видеообращение начинается словами блогера Игоря Щербацкого. "Наша страница находится возле огромного гигантского полигона, на котором выявлены нарушения. Эти нарушения являются неустранимыми", - сказал он.

Блогер предложил Лукашенко послушать жителей станицы Полтавская, где выращивают этот самый кубанский рис. "Полигон находится в центре рисовой системы. Это нарушает все нормы закона, нарушает здравый смысл. Каким образом получил этот полигон документы, непонятно. Мы два года пишем обращения. Обращения наши не доходят ни в какие вышестоящие инстанции, ни до президента. И мы обращаемся к вам, Александр Григорьевич, с просьбой донести до президента России нашу проблему", - сказала Наталья Гаряева в видеообращении.

Жители рассказали в видеообращении, что глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дважды реагировал на их обращения, но реакция заключалась в пересылке заявлений в Краснодарский край, где власти игнорируют их. Жители станицы отметили, что Лукашенко помог остановить ЧВК "Вагнер", когда они шли на Москву. "А сейчас жители станицы Полтавской готовы пойти с таким же маршем на Москву, так как невозможно здесь жить, нас просто убивают", - заявили участники видеообращения.

24 июня бойцы "Вагнера" заняли территорию в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа, а также направились на Москву. Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

Местные жители не надеются, что проблема решится на местном уровне, рассказала пенсионерка Людмила Гришкова, которая живет вблизи от свалки. "Батька, родненький, только на тебя надежда, но передайте, пожалуйста, президенту России, что люди плачут. <...> Помогите нам, пожалуйста, преодолеть стену беспредела, непонимания. У нас складывается впечатление, что никому мы здесь не нужны. Никто не хочет обращать внимания на наши беды. Но у нас растут дети, мы переживаем. Как мы оставим им землю, которая скоро будет непригодна к проживанию?", - говорит в видеообращении Людмила Гришкова..

18 июля инвалид-колясочник, пенсионер Юрий Трубачев вновь перекрыл проезд мусоровозам на мосту, который запрещено использовать для проезда на свалку. "Год назад было решение суда, где озвучивались анализы. Взяты пробы были не на полигоне, а на сельхозземлях рядом с полигоном. Но все равно там содержание ртути в почве превышено в 32 раза, мышьяка в два раза. Следующий суд признал все нарушения, которые есть на свалке. И вот уже полгода прошло, но как будто этого решения суда и не было. Это значит, что все кто игнорирует решение суда, идут против государства" , - заключил Юрий Трубачев.

В ролике также высказались мать двоих несовершеннолетних детей Мария Морозова и Сергей Сальников, которые попросили Лукашенко не оставаться безразличным к судьбам российских детей, живущих на мусорной свалке. Все свои обращения жители станицы Полтавская подкрепили видеорядом снимков с дрона, отснявшего саму свалку среди рисовых полей, а также движущиеся по станице мусоровозы.

Станичники в сопроводительном письме к видеообращению, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", попросили главу Белоруссии "помочь в разрешении катастрофической ситуации, сложившейся в станице Полтавской". "Огромная межмуниципальная свалка площадью около 30 га организована в центре рисовой системы и в непосредственной близости от наших домов. Ситуация с Полтавским полигоном обнажает глубинные проблемы, связанные с тотальной коррупцией и кумовством в Краснодарском крае. Активисты общественного движения уже два года пишут жалобы во всевозможные инстанции, а в ответ приходят отписки (архив переписок - более 1000 листов). Пока нас закидывают бумажками, идет уничтожение и губительное заражение сельхозземель и водных объектов. Мы сдавали дважды обращение в приемную президента РФ с более чем 5 тысячами подписей жителей станицы, кроме этого председатель общественного совета ездила в приемную президента РФ и там лично сдала обращение с 4 тысячами подписей, Но все было спущено на уровень Краснодарского края. До Владимира Владимировича Путина обращения так и не дошли", - говорится в письме.

Они напомнили, что суды становились на сторону станичников и признавали экологические нарушения. "24 января 2023 года вступило в силу решение Красноармейского районного суда в отношении владельцев полигона. Прокуратура обязывает их выполнить годами невыполняемые предписания. А именно: построить систему сбора фильтрата, систему сбора биогаза, предотвратить заражение водных объектов. Выполнить эти предписания невозможно, так как эта свалка очень древняя и мусор лежит без какой-либо подложки на сырой земле (место расположения полигона – плавневая зона, бывшее русло реки). На сегодняшний день мы видим, что исполнение данного решения всячески тормозится. Просим помочь довести нашу проблему лично до Владимира Владимировича Путина! Это крик отчаяния!" - указали в заявлении на имя президента Белоруссии Лукашенко российские станичники.

Видеообращение жителей Полтавской к 23.30 мск на YouTube-канале Игоря Щербацкого "Ne_Novosti", на который подписаны 35,9 тысяч человек набрало 8,5 тысяч просмотров.

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