Жители Полтавской оспорили штрафы за перекрытие дороги к свалке

22 июня 2023, 09:52

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Жители Полтавской, которые ранее были оштрафованы после перекрытия дороги к свалке, оспорили решение суда. Ситуация в станице остается напряженной, грузовики продолжают нарушать запреты и возят мусор через станицу.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая десять активистов, которые участвовали в перекрытии дороги к мусорному полигону в станице Полтавской, были задержаны. Они были оштрафованы за неповиновение законным требованиям силовиков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

Мусорный полигон продолжает принимать отходы, рассказала лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. "Что касается сегодняшней ситуации, так же трафик идёт через станицу, объезды не используются. Они там сейчас ударными темпами, какой-то подъезд к своему мостику делают. Мостик они никак не укрепили, и не сделали, как обещали. Поэтому насчёт надёжности этого моста большие вопросы. То есть мы будем писать запросы и дальше по мосту. Он может упасть в канал, потому что он не соответствует никаким требованиям, и свалка также принимает мусор", – сказала Гаряева корреспонденту "Кавказского узла".

Рабочие сейчас активно строят объездную дорогу, чтобы грузовики возили отходы на полигон в объезд станицы Полтавская, добавила активистка. "Мостик уже два года стоит, его не запускают. Как бы потому, что мне говорили на совещании в таком виде его запустить нельзя, потому что он "ползёт" в канал. Есть отчёты о его состоянии, оно оставляет желать лучшего. Сейчас они делают асфальтный подъезд к нему, вроде съезда с дороги. Но как они по нему поедут, конечно, остается загадкой", – отметила Наталья Гаряева.

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник на встрече с активистами, протестующими против мусорного полигона в станице Полтавской, пообещал спроектировать и построить объездной участок дороги и ввести в эксплуатацию временный мост на нем, причем сроком завершения работ назвал первую половину июля.

Грузовики вываливают отходы на свалку без сортировки, добавила Гаряева. "С апреля у них на свалке нет никакой сортировки. Мы фиксировали неоднократно, что машины напрямую идут на мусорную кучу и вываливают прямо на нее без сортировки. 6 мая держателям свалки было вынесено предостережение прокуратурой, но тем не менее, ситуация не меняется, более того она усугубилась после того, как мигрантам запретили работать на свалках", – пояснила Гаряева.

После того, как с полигона уехали рабочие-мигранты, его администрация не предпринимает попыток найти кого-то взамен, отметила активистка. "Получается, что сейчас, учитывая жару и пожароопасность несортированного мусора, в любой момент полигон может просто загореться без возможности потушить", – сказала Гаряева.

Активисты из Полтавской, которые были ранее оштрафованы после перекрытия дороги к свалке, оспорили эти штрафы и подали апелляции, добавила лидер движения "Полтавкая против свалки". "Наш адвокат подал апелляцию по всем десятерым. По одному из нас пришла дата заседания, на 5 июля в Крайсуде. Это Андрею Русину. Остальных пока не знаю", – пояснила Гаряева.

Напомним, 11 мая следователь сообщил Наталье Гаряевой о возбуждении уголовного дела против оператора свалки. Информация о нелегально захороненных отходах заинтересовала следствие, однако в деле нет ни конкретных подозреваемых, не потерпевших, отметила активистка.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы, хотя власти обещали сделать объездную дорогу, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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