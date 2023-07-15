Активисты из Полтавской потребовали встречи с генпрокурором

15 июля 2023, 04:59

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Жители станицы Полтавской, протестующие против эксплуатации мусорного полигона, направили обращение генеральному прокурору Российской Федерации обращение с просьбой принять делегацию активистов. По словам станичников, которые несколько лет борются против свалки, многочисленные обращения в краевые структуры не увенчались успехов.

Как писал "Кавказский узел", жители Полтавской требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

14 июля жители станицы Полтавской направили генеральному прокурору Российской Федерации обращение с просьбой принять делегацию станичников для решения вопроса с мусорной свалкой. Под заявлением собрано более трехсот подписей, но их сбор продолжается, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева.

"На территории Красноармейского района размещен Полтавский полигон твердых коммунальных отходов, который эксплуатируется с грубыми нарушениями законодательства <...> Нарушения законодательства зафиксированы решениями судов общей юрисдикции и арбитражных судов, многочисленными актами прокурорского реагирования, материалами проверок контрольно-надзорных органов и постановлениями о привлечении", - говорится в обращении к Генеральному прокурору.

Активисты обратили внимание на ответ из Краснодарской прокуратуры, которая "еще в 2019 году выявила нарушения в деятельности полигона. Однако, по их словам, ведомство при этом отмечает, что «с учетом отсутствия альтернативного объекта размещения отходов для Красноармейского, Крымского и Славянского районов, прекращение деятельности полигона ТКО в ст. Полтавской повлечет негативные социальные последствия в виде невозможности удаления отходов с территорий указанных муниципальных образований, в связи с чем вопрос о закрытии деятельности полигона не ставился».

Подписанты обращения отметили, что многие их обращения и заявления оставались без внимания. "В ответ на законные требования принять меры о приостановке деятельности полигона и защите окружающей среды мы получаем формальные отписки, которые лишь покрывают виновных должностных лиц и не способствуют укреплению законности <...> Дается много обещаний, которые не выполняются. Так, прокуратура обещала добиться расторжения договора аренды земельных участков, переданных районной администрацией под размещение полигона. И даже принимает участие в арбитражном деле <...> Но в суде прокуратура внезапно заговорила о том, что оснований для расторжения договоров аренды земельных участков нет, оснований для приостановки деятельности полигона нет и, по большому счету, все нормально. Опять же сославшись на то, что закрытие данного полигона повлечет невозможность удалять мусор с других районов края", - написали станичники.

Они рассказали, что на личном приеме у прокурора Краснодарского края С.В. Табельского получили обещания со стороны прокуратуры "выйти в суд с обеспечительными мерами в виде приостановки деятельности полигона". "Но по факту таких мер заявлено не было", - посетовали они.

Также активисты сообщили о фактах возбуждения уголовных дел против участников протестных акций Натальи Гаряевой, Вадима Мотивилова и других, а лидер активистов Андрей Гаряев наложил на себя руки. "То есть, с одной стороны, нам обещают помощь и поддержку, а с другой стороны нас засыпают отписками и подвергают прессингу», - отметили авторы обращения.

По словам Натальи Гаряевой, под обращением готовы подписаться многие станичники. «Людям не дают спокойно работать и жить своими действиями именно чиновники станицы и края, а также своими бездействиями контролирующие органы», - сказала она.

По словам Гаряевой, станичники просят личного приема у генпрокурора, так как на краевом уровне добиться внимания не получилось. "Еще в 2014 году на полигоне выявили отсутствие водоупорного и изоляционного слоя, затем в 2019 году выявили факт эксплуатации без санитарно-защитной зоны. Но все эти нарушения не устранялись, а прокуратура нам отвечала, что вопрос закрытия не рассматривался в связи с отсутствием альтернативного объекта <...> У генпрокурора просим личный прием, чтобы просто показать фото и видео и все документы, от которых нельзя не ужаснуться. В станице ничего не изменилось, свалка воняет, машины едут по жилым кварталам, из них течет фильтрат, разлетается мусор, вчера только сдали три жалобы по факту нарушения перевозки ТКО. По поводу моста "полигонщики" бравируют, что все готово. Они сделали подъезд к мосту и укрепили его сваями. Но мы получили ответ из Минсельхоза, что разрешительных документов на это сооружение нет и за ними "полигонщики" не обращались. Едут мусоровозы круглосуточно по старому маршруту", - рассказала активистка.

Она также сообщила, что станичники уже отчаялись и не знают, к кому обращаться. Они даже решили записать обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Станичники пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что третий год активной борьбы со свалкой не могут добиться желаемого. "Вступившие в силу решения судов по устранению нарушений на свалке не выполняются. Мусор продолжают завозить без соблюдения норм и правил. Жители Полтавской опасаются возгорания опасных отходов, которые сваливают в одну кучу с бытовыми отходами", - сказала пенсионерка Людмила Гришкова.

Она призналась, что находится в состоянии постоянного стресса, который вкупе с плохой экологией привел ее на больничную койку. "Вы не представляете, какая это вонь и какой страх сгореть заживо <...> В больнице летом все окна закупорены, хотя она находится в трех километрах от свалки. Я попробовала открыть окна и чуть не задохнулась. Вонь такая же!" - рассказала Гришкова.

Сергей Сальников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что причин обратиться к Генпрокурору было несколько. Во-первых, отметил он, полигон эксплуатируется без соответствующей инженерной инфраструктуры. Во-вторых, он принимает на утилизацию отхода, которые не предназначены для его лицензионных условий, о чем свидетельствуют превышенные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. В-третьих, полигон вредит рисовым чекам, так как находится вплотную к оросительной системе. "Мы просим Генпрокурора принять представителей активистов нашей станицы на личном приеме для того, чтобы мы могли подробно рассказать об имеющих место нарушениях законодательства и предоставить подтверждающие документы», - заключил он.

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