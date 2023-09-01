Жители Полтавской пригрозили Путину бунтом

01 сентября 2023, 03:38

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В обращении к президенту жители станицы Полтавской попросили "заставить" губернатора встретиться с ними. Следователи опрашивали станичников после заявления активистов о массовой гибели рыбы в реке Полтавский Ерик, но никаких дальнейших действий за три недели не предприняли.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа отправленные на фронт выходцы из станицы Полтавской в видеообращении призвали Владимира Путина, генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следкома Александра Бастрыкина остановить работу мусорного полигона в станице. Мусорная свалка находится на рисовой плантации, и "весь яд идет из этой свалки в водоканалы и реку", указали авторы обращения. Бастрыкин отреагировал на обращение, затребовав доклад о расследовании уголовного дела против оператора полигона.

Жители Полтавской Красноармейского района требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Жители станицы Полтавская 31 августа записали видеообращение к российскому президенту Путину. Руководитель общественного движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева среди других станичников первая обращается к главе государства и просит его "заставить губернатора Краснодарского края" встретиться с местными жителями.

«Потенциальная угроза отравления нависла над каждым россиянином, которые употребляют в пищу продукцию кубанского растениеводства (...) глава нашего района Красноармейского полностью себя дискредитировал», - заявляется в обращении.

Другие станичники, поддерживая обращение Гаряевой, рассказывают перед камерой личные истории о проблемах со здоровьем, возникших после появления в Полтавской мусорного полигона. Они отмечают, что вынуждены пить воду, загрязненную отходами со свалки - источников чистой воды в населенном пункте нет.

Жители Полтавской настаивают на полной ликвидации мусорного полигона, однако в 2024 году планируется обратное - расширение свалки в сторону станицы. В обращении они пообещали президенту «бунт» в случае, если преследование противников свалки продолжится.

Видео, опубликованное на YouTube, в первые 10 часов после появления набрало более 250 тысяч просмотров и свыше 2,7 тысяч комментариев. По словам Натальи Гаряевой, запись ролика вызвана бездействием прокуратуры, следственных органов, полиции и службы приставов, которые не выполняют решение суда.

«Ответ от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко получен не был, как будто бы мы к нему и не обращались. Все продолжается по-старому с единственным изменением в маршруте движения мусоровозов, но это ничего не меняет, потому что свалка расширяется в сторону станицы и ее закрывать не собираются. Нашей общественной организацией «Зеленая станица» подан иск о приостановке ее деятельности, рассмотрение назначено на 19 сентября. Наши станичники зафиксировали массовый мор рыбы, по этому поводу мы подали два заявления в СКР и в прокуратуру. Ответов нет, но жителей следователи вызывали и опрашивали. Люди дают показания, что ранее такого никогда не было, но после того как открыли шлюзы и стали спускать воду, похожую на фильтрат со свалки, из реки исчезли даже лягушки, а рыба стала дохнуть, всплывать кверху брюхом», - рассказала Наталья Гаряева, отметив, что независимой экспертизы для выявления причин массовой гибели рыбы СКР и прокуратура не назначали.

В заявлении имени председателя ОО «Зеленая станица» Антона Иголкина говорится, что массовая гибель рыбы в речке Полтавский Ерик наблюдается как минимум с 12 августа 2023 года. К заявлению, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", активисты приложили видеозаписи. Иголкин также напоминает о зафиксированном судом факте, что на полигоне отсутствует гидроизоляция мест складирования и захоронения отходов.

Антон Иголкин подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что после его заявления свидетели из числа станичников дали показания о массовой гибели рыбы, однако никаких действий в связи с этим следственные и надзорные органы не предприняли.

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