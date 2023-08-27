Обращение противников свалки в Полтавской привлекло внимание Бастрыкина

27 августа 2023, 13:26

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин отреагировал на обращение противников мусорной свалки в станице Полтавской и затребовал доклад о сроках расследования уголовного дела в отношении оператора полигона.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа было опубликовано видеообращение, в котором земляки жителей станицы Полтавской, участвующие в военной операции, призвали Владимира Путина, генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следкома Александра Бастрыкина остановить работу мусорного полигона в станице. Мусорная свалка находится на рисовой плантации, и "весь яд идет из этой свалки в водоканалы и реку, которые идут через станицу", указали авторы обращения.

Жители Полтавской Красноармейского района требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в связи с видеообращением к нему "по вопросу нарушения природоохранного законодательства в связи с деятельностью несанкционированной свалки, организованной ООО «МП «ЖКХ» в станице Полтавской" затребовал доклад, сообщил поздно вечером 26 августа в своем телеграм-канале Информационный центр СКР.

"В связи со сбросом отходов производства и потребления на непредназначенную для этого территорию, фильтрат попадает в почву и грунтовые воды, приводя к загрязнению расположенных рядом рисовых полей. Несмотря на установление наличия в выращиваемой растительной продукции вредных веществ, мер к ликвидации полигона не предпринимается. Захоронение мусорных отходов не прекращено, жители станицы из-за неблагоприятной экологической обстановки страдают заболеваниями", - говорится в публикации.

Ранее Бастрыкин поставил ситуацию на контроль, отмечается в сообщении. "В СУ СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело (о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами в Полтавской. - Прим. "Кавказского узла"). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова доклад о сроках завершения расследования уголовного дела", - сообщил Инфоцентр СКР.

9 мая Александр Бастрыкин также отреагировал на жалобы станичников, поручив подчиненным доложить о ходе расследования нарушений в деятельности полигона. На следующий день следователь опросил активистку из Полтавской Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Информация о нелегально захороненных отходах заинтересовала следствие, однако в деле нет ни конкретных подозреваемых, не потерпевших, рассказала активистка.

Напомним, 18 июля жители Полтавской обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь решить проблему с мусорной свалкой. Они записали видеообращение, в котором попросили Лукашенко донести до Владимира Путина информацию об экологических проблемах, вызванных работой мусорного полигона. В том же видео станичники заявили, что Александр Бастрыкин дважды реагировал на их обращения, но реакция заключалась в пересылке заявлений в Краснодарский край, где власти игнорируют их.

14 июля жители станицы Полтавской направили обращение генпрокурору с просьбой принять делегацию активистов. По словам станичников, которые несколько лет борются против свалки, многочисленные обращения в краевые структуры не увенчались успехом.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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