Кадр видеообращения участников военной операции, выступивших против мусорной свалки в Полтавской https://t.me/stplt/1279

26 августа 2023, 13:49

Участники военной операции выступили против свалки в Полтавской

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Земляки жителей станицы Полтавской, участвующие в военной операции, в видеообращении к Владимиру Путину, генпрокурору и председателю Следкома призвали остановить работу мусорного полигона в станице.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля жители станицы Полтавской Красноармейского района направили обращение генпрокурору с просьбой принять делегацию активистов. По словам станичников, которые несколько лет борются против свалки, многочисленные обращения в краевые структуры не увенчались успехом.

Жители Полтавской требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Обращение участников военной операции размещено вечером 25 августа в телеграм-канале "Полтавская против свалки". "Мы, бойцы СВО, обращаемся к генпрокурору И.В. Краснову, к председателю Следственного Комитета А.И. Бастрыкину, а также к президенту Российской Федерации В.В. Путину и просим обратить внимание, что пока мы находимся в зоне СВО и проливаем нашу кровь, на нашей малой Родине отравляют и умерщвляют наших жен, детей, стариков. Конкретно: станица Полтавская Краснодарского края Красноармейского района. Мусорная свалка находится в сердце рисовой плантации. Весь яд идет из этой свалки в водоканалы и реку, которые идут через станицу. Мы просим спасти нашу родную станицу от умерщвления, перестать свозить туда мусор с разных районов", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована идентичным по содержанию видеообращением. На кадрах ролика видны семь мужчин в военной экипировке и с оружием. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из них.

"Если вы не будете решать эту проблему, мы вернемся и встанем в ряды тех, кто хочет закрыть эту свалку", - подчеркнули в конце авторы обращения.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Под публикацией, по состоянию на 13.45 мск, размещено 52 комментария. Авторы некоторых из них поблагодарили земляков за поддержку. "Огонь мальчики ) спасибо вам ))) так и есть!" - написала, в частности, Юлия Ромасенко. "Максимальный репост! Чтобы дошло до президента. Ребятам огромное спасибо", - высказался ОСЯ.

"Даже в зоне СВО парни смотрят, что у нас в станице происходит", - написал В. В. "Извините, но почему сейчас вся станица не встает? Бьется за это только несколько человек", - задалась вопросом Svetlana. "Все больше людей просыпаются, общественный совет пополняется новыми людьми. Если нам удастся согласовать народный сход, то людей будет в разы больше, чем на предыдущих", - ответила на это Наталья Гаряева.

"Вот сейчас в данный момент, в станице вонь тянется с полигона", - написал поздно вечером 25 августа Дмитрий Дмитрий. "Это действительность, в которой мы теперь будем жить! Точка невозврата пройдена… слишком огромны объемы мусора", - написала в ответ Наталья Гаряева.

Напомним, 18 июля жители Полтавской обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь решить проблему с мусорной свалкой. Они записали видеообращение, в котором попросили Лукашенко донести до Владимира Путина информацию об экологических проблемах, вызванных работой мусорного полигона.

В видеообращении к Лукашенко принял участие и активист Сергей Сальников. Он заявил, что чиновники не реагируют на обращения жителей Полтавской. После этого полицейские составили на Сальникова протокол, а суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей, усмотрев состав правонарушения в призыве к односельчанам бороться за свои права.

Отметим, что вооруженные участники военной операции и ранее записывали видеообращения к президенту. Так, 10 августа участники военной операции из дагестанского села Куруш записали обращение к Владимиру Путину с жалобой на то, что границы нацпарка "Самурский" пролегают по землям жителей села Куруш, а местные власти не решают проблему.

23 августа было опубликовано видеообращение вооруженных участников военной операции к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову с просьбой взять на контроль расследование дела тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика.

Видеообращения к Путину, записанные с оружием в руках, вряд ли можно расценивать как ультимативные требования, бойцы держат оружие для демонстрации своего статуса участников военной операции, а не угрозы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Активисты из Полтавской потребовали встречи с генпрокурором", "Планы властей по строительству мусорного полигона вызвали протест жителей Джубги", "Жители Полтавской оспорили штрафы за перекрытие дороги к свалке".

Автор: "Кавказский узел"

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