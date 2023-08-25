Аналитики разъяснили подоплеку обращения вооруженных бойцов к Путину и Кадырову

25 августа 2023, 14:35

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Участники военной операции записали видеообращение к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову, чтобы обратить внимание на уголовное преследование тренера из Буйнакска, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Бойцы держали оружие в руках для демонстрации своего статуса, а не угрозы, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа было опубликовано видеообращение вооруженных участников военной операции к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову с просьбой взять на контроль расследование дела тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова, обвиняемого в нападении на силовика.

Тренер по ушу-саньда из Буйнакска Тимур Арсланбеков был задержан летом 2022 года. Он заявил, что подвергся избиениям со стороны силовиков, при этом сам стал обвиняемым в нападении на силовика. 20 мая родственники и друзья Арсланбекова записали видеообращение к президенту, в котором призвали прекратить уголовное преследование тренера.

Видеообращение к Путину с оружием в руках вряд ли можно расценивать как требование, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. "Скорее они просто хотели указать, что они часть СВО, и стоило бы обратить внимание на их проблему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подобного рода обращения типичны для страны, которая участвует в военной операции, заметил Гуня. "Обращение к самым верхам людей с оружием или без – это в целом типично для страны, когда доверия к властям на местах нет. Элемент «с оружием» опять же просто подчеркивает нынешнее состояние российского сообщества, включенного в СВО", - подчеркнул он.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". На следующий день в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в городе. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии бойцы ЧВК выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону".

Обращение группы бойцов, участвующих в военной операции, не похоже на медийные высказывания основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, добавил Алексей Гуня. "Связанные с СВО люди – неотъемлемый элемент нашего современного общества. Действуют ли они самостоятельно или же ими воспользовались другие акторы, задействованные в конфликте вокруг Тимура Арсланбекова, мы не знаем. Скорее всего, второе", - сказал он.

Если авторы обращения - люди, относящиеся к силовому блоку, то наличие в их руках оружия вполне логично, указал и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Возможно, оружие делает их более уверенным в обращении к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову. С другой стороны, допускаю, что оружие в руках – это их попытка показать, что они часть СВО и хотят, чтобы власти обратили на это особое внимание и постарались решить проблему с тренером. В целом, с учетом их профессии, наличие оружия естественно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение бойцов отличается по сути от обращений Пригожина, подчеркнул Ярлыкапов. "Эти люди не выступают с угрозами, не выдвигают требования, а просто стараются помочь своему товарищу через такое обращение. Но наличие оружия не делает их обращение требованием к Путину или Кадырову. Это скорее просьба, просто специфическая ввиду того, что авторы – военные", - отметил он.

По его мнению, сам факт такого обращения говорит о том, что участники военной операции очень хотят помочь Арсланбекову. "Это попытка обратить внимание на проблему, которую они считают важной для себя", - подчеркнул Ярлыкапов.

На различия в обращениях Пригожина и участников военной операции указал и старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. "Пригожин, когда шел на Москву с десятком тысяч человек и сбивал тех [летчиков], кто пытался их бомбить, все это было очень убедительно и наглядно. А когда какие-то военные просят помочь тренеру и решить его проблему, то это уже немного другая тема. То есть масштабы разные. Хотя, безусловно, надо подчеркнуть, что если люди сталкиваются с каким-то беспределом, несправедливостью, то, конечно, об этом надо говорить и пытаться решить… Это заявление о наличии проблемы. Оно может быть [от лица] лояльных к власти людей, а может быть враждебным по отношению к власти. Мы этого пока не знаем, поскольку не знаем авторов обращения. Но главное в том, что оно обозначает проблему определенную. И она, по мнению, этих людей, должна быть решена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение к Путину вооруженных бойцов, по мнению Жаворонкова, было попыткой добиться решения проблемы. "Я думаю, что эту ситуацию хорошо описывает фраза о том, что доброе слово и пистолет действуют лучше, чем просто доброе слово", - сказал он.

Отметим, что вооруженные участники военной операции и ранее записывали видеообращения к властям. Так, 10 августа участники военной операции из дагестанского села Куруш записали обращение к Владимиру Путину с жалобой на то, что границы нацпарка "Самурский" пролегают по землям жителей села Куруш, а местные власти не решают проблему. Вопрос с границей парка решается, а сельчанам никто не запрещает использовать земли для своих нужд, возразила в тот же день администрация Докузпаринского района.

В июле владикавказец Геннадий Пагиев записал из зоны военной операции видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло. Он пожаловался, что банк необоснованно отбирает у его семьи жилье, и попросил у Меняйло содействия в защите жилищных прав супруги и детей.

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