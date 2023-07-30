Участник СВО из Владикавказа пожаловался на нарушение жилищных прав его семьи

30 июля 2023, 12:30

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Владикавказец Геннадий Пагиев записал из зоны спецоперации на Украине видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло, в котором пожаловался, что банк необоснованно отбирает у его супруги и детей жилье. Он попросил содействия Меняйло в защите жилищных прав его семьи.

Жалоба участника специальной военной операции из Владикавказа Геннадия Пагиева на нарушение жилищных прав его семьи была опубликована сегодня в Instagram-паблике* chp_vladikavkaz1.

"Я, Пагиев Геннадий Таймуразович, 1981-го года рождения хотел сделать обращение к [главе Северной Осетии] Сергею Ивановичу Меняйло. Хочу обратиться с тем, что мою жену и четверых детей выселяют из квартиры. Я хочу вас очень попросить, Сергей Иванович, взять это под особый контроль, разобраться с этой ситуацией, и не оставить мою семью без жилья. Очень вас умоляю и прошу об этом", – сказал владикавказец.

Пагиев добавил, что его будто бы обманул банк. Однако подробностей он не рассказал, так как на этом моменте ролик обрывается.

Этот пост в Instagram-паблике* chp_vladikavkaz1, на который подписаны около 105 тысяч пользователей, на 12.00 мск набрал 27 отметок "нравится" и 32 комментария. Большая часть их авторов поддержала Пагиева.

"Почему выселяют?" – спросила zalina009_.

"Ипотека", – ответил ей commentator__06.

"Я знаю эту семью, очень хорошая семья. Их действительно обманули с ипотекой несколько лет назад, и выселяют. Не могу все подробности сказать. Эта история длится много лет. Судятся несколько лет, и при этом эту квартиру непонятно кто и как продал с обременением несовершеннолетними детьми и инвалидом, которые прописаны в ней", – рассказала tmenovafatima.

"Сергей Иванович Меняло, мы вас просим помочь этому человеку", – написал пользователь ga.ng5401.

"Меняйло и все депутаты, помогите человеку, крик души", – отметила также zalina6802.

На 12.00 мск на сайте главы и правительства Северной Осетии, а также в Telegram-канале Сергея Меняйло нет комментариев относительно обращения Пагиева.

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