Суд оштрафовал активиста из Полтавской

28 июля 2023, 03:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист из станицы Полтавской Сергей Сальников оштрафован на 15 тысяч рублей, состав правонарушения суд усмотрел в его призыве к односельчанам бороться за свои права. Сальников намерен обжаловать штраф.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля жители Полтавской через посольство Белоруссии в Москве обратились к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой помочь им решить проблему с мусорной свалкой. Запись видеообращения станичников к Лукашенко сочли несанкционированным митингом и составили на активиста Сергея Сальникова протокол.

Красноармейский районный суд 27 июля признал активиста из Полтавской, учредителя общественной организации «Зеленая станица» Сергея Сальникова виновным по статье 20.2.2 КоАП России, назначив ему штраф в 15 тысяч рублей 1 .

Представитель суда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что мотивированный текст решения будет изготовлен судьей через трое суток, после чего Сальников сможет его получить и обжаловать в течение 10 суток.

По словам самого Сергея Сальникова, в суде он не признал себя виновным. Другие активисты из Полтавской не присутствовали на заседании суда из-за занятости, но все они выразили ему моральную поддержку.

"Другого решения не ожидал, так как решения принимаются не по закону, а по указанию свыше. Меня задержали по одной статье, а осудили совсем по другой. Наверное, нашли непродуманный повод задержать, а дальше уже стали думать, что делать", - сказал Сальников.

Поводом для административного дела стало обращение активистов к Лукашенко, о чем Сальникову прямо сказали полицейские при задержании. В протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указана часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несанкционированного митинга. "Сегодня (27 июля) оказалась уже совершенно другая статья 20.2.2 КоАП РФ, не митинг, а "организация передвижения граждан". Основание - мой пост, в чате «Полтавская против свалки», где я обратился к односельчанам чтобы они активнее боролись за свои права и поддерживали нашего лидера Наталью Гаряеву. Именно этот смысл я и вложил в свой пост. Но судья вычленила из него фактически два слова: «выходите, наконец!» и это послужило поводом обвинить меня в правонарушении", - пояснил Сергей Сальников.

Активист намерен обжаловать решение суда, поскольку не считает себя виновным. "Я ничего не организовывал, никакого передвижения граждан. В моем посте не было указано время, место этого передвижения, не было ничего чтобы повлекло нарушение общественного порядка", - сказал он, отметив, что пока не видео материалов дела.

Юрист Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова обратила внимание, что статья 20.2.2 КоАП РФ применяется в том случае, если одновременное массовое пребывание или передвижение граждан повлекло «нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым насаждениям либо создали помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

"В отсутствие указанных последствий привлечение к ответственности по данной статье невозможно. В данной ситуации речь идет о привлечении к ответственности за пост,то есть не доказаны не только последствия «массового одновременного пребывания и/или передвижения граждан», но и сам факт такого пребывания или передвижения. Соответственно, привлечение к ответственности неправомерно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отец Сергея Владимир Сальников, который возвращался домой после курса химиотерапии, из-за задержания сына 26 июля не смог вовремя выполнить предписания врача. Мужчина сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его состояние после перенесенного стресса сильно ухудшилось.

"Врач, отправляя меня домой, сказал чтобы я срочно был дома после химотерапии и принял горизонтальное положение, принял лекарства, чтобы тошноты не было. Мне ведь капали токсичное вещество, после него всегда и всем плохо. Ехали с сыном домой в надежде скорее там оказаться, но на посту нас остановили. Продержали не меньше часа, не разрешая даже переставить машину в тень. Потом они отвезли нас под конвоем в ОП Красноармейского района, где мой сын уже не выдержал и потребовал отвезти меня домой, и только к вечеру меня отвезли. (...) За сына переживаю. В станице полнейший беспредел с полигоном. Хочу скорее поправиться и помогать соседям-станичникам в борьбе за наше право на чистый воздух, воду и почву. Хочу быть полезным", - сказал Владимир Сальников.

Ответа на свое обращение к Александру Лукашенко станичники так и не получили, сообщила "Кавказскому узлу" лидер активистов Полтавской Наталья Гаряева.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.