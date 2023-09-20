Активисты заручились поддержкой прокуратуры на процессе о свалке в Полтавской

20 сентября 2023, 08:06

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Арбитражный суд удовлетворил ходатайство активистов о привлечении к делу о закрытии мусорного полигона в Полтавской представителя прокуратуры, которая выступала на стороне противников свалки.

Как писал "Кавказский узел", общественная организация "Зеленая станица" подала иск о приостановке деятельности мусорного полигона в станице Полтавской Красноармейского района, его рассмотрение было назначено на 19 сентября.

30 ноября 2022 года Арбитражный суд Кубани отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона, а также отклонил просьбы активистов провести экологическую экспертизу и запросить данные проверки Роспотребнадзора.

19 сентября в Арбитражном суде Краснодарского края началось судебное разбирательство по иску АНО «Зеленая станица» 1 к ООО МП «ЖКХ Красноармейского района» о временном запрете эксплуатации Полтавского полигона ТКО, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда. "Следующее слушание назначено на 24 октября. Сегодня суд удовлетворил ряд ходатайств истца АНО «Зеленая станица", - сообщил он.

Юрист Юрий Восканянц сообщил, что является представителем истца, который требует "временно, вплоть до устранения всех нарушений, запретить работу полигона отходов". "Подаче данного иска предшествовал майский визит первого заместителя прокурора Краснодарского края Гвоздева в станицу Полтавская, в ходе которого он лично предложил активистам подать данный иск в суд, заверив всех, что краевая прокуратура поддержит иск в суде и будет настаивать на удовлетворении заявленных требований", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

На первом заседании, по его словам, присутствовали представители истца и ответчика. "Несмотря на то, что мы писали в адрес Гвоздева информационные письма о том, что инициированный им иск подан в суд и назначено судебное разбирательство, на данной стадии представители краевой прокуратуры интереса к участию в деле не проявили и в суд не явились. Предвидя такое развитие событий, АНО «Зеленая станица» заранее подала в суд официальное ходатайство о привлечении к участию в деле прокуратуры Краснодарского края. Данное ходатайство судом было рассмотрено и удовлетворено", - сказал Восканянц.

Также в суд поступили несколько ходатайств от жителей станицы с просьбой привлечь их к участию в деле в качестве третьих лиц на стороне истца, отметил он. "В удовлетворении ходатайств и привлечении граждан к участию в деле на данной стадии суд отказал, мотивированное обоснование причин отказа будет указано в соответствующем определении суда", - сообщил юрист.

Он отметил, что представитель ответчика письменные возражения в суд не предоставил. "Пояснил суду, что Полтавский полигон вообще ни разу не допускал нарушений природоохранного законодательства, и истцы вводят суд в заблуждение, а говоря проще – врут. Слышать это было забавно. Представитель ответчика приобщил к материалам дела ряд старых документов, таких как очень старое и уже не действительное санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что полигон всему соответствует, а также копию судебного решения по […] иску администрации Красноармейского района к ООО МП «ЖКХ Красноармейского района» о запрете работы полигона ТКО, в соответствии с которым в иске администрации было отказано. […] По мнению представителя ответчика, раз такое судебное решение уже существует, то и рассматривать больше нечего, в иске АНО «Зеленая станица» надлежит отказать. Поэтому мне пришлось объяснять суду всю сложную схему того абсурдного дела: администрация подала иск с такими требованиями и обоснованиями, которые в принципе невозможно удовлетворить", - рассказал Восканянц..

По его словам, суд также решил привлечь к участию в деле южное управление Росприроднадзора и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и обязал ответчика предоставить на следующее заседание письменные возражения на иск. "Позиция судьи мне представляется взвешенной и серьезной, что позволяет надеяться на справедливое судебное разбирательство", - сказал Юрий Восканянц.

Лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что станичники "провели собственное расследование" и выяснили, что компанию, управляющую полигоном, возглавляет близкий родственник одного из руководителей районной администрации. "Данное заявление о коррупции […] мы направили в следственные органы на днях", - сказала 19 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Гаряева, добавив, что ответ пока не получен.

Напомним, 9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Жители станицы Полтавской, которые несколько лет борются против свалки, 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев тогда так и не встретился с жителями Полтавской, и они в конце апреля пожаловались Владимиру Путину. 31 августа станичники записали новое обращение к Путину, попросив "заставить" губернатора встретиться с ними.

14 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал в станице Полтавской и встретился с активистами. Решение о закрытии мусорного полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил он.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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