Крупный пожар произошел на свалке в Полтавской

03 октября 2023, 09:23

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На мусорном полигоне близ станицы Полтавская в Красноармейском районе Кубани минувшей ночью возник пожар, площадь которого составляет пять гектаров, сообщили спасатели. В последнее время произошла серия пожаров на кубанских свалках, отметил эколог Евгений Витишко.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября жители Полтавской призвали губернатора выполнить обещание о ликвидации свалки.

В ночь на 3 октября на мусорном полигоне близ Полтавской произошло возгорание, в результате возник пожар, площадь которого достигла пяти гектаров. В его тушении задействованы 28 человек и 24 единицы техники, привела сегодня "Живая Кубань" сообщение управления МЧС Краснодарского края.

Свалка горит на расстоянии около двух километров от населенного пункта, пострадавших нет, процитировал сегодня "Коммерсант" сообщение пресс-службы.

В последнее время пожары произошли на нескольких местных свалках, отметил эколог Евгений Витишко.

"Конечно же никто не будет определять количество вредных компонентов в воздухе, которым дальше придется дышать жителям Полтавской. Это, наверное, новый принцип "мусорной реформы" – сначала мусор собрать, а затем сжечь. За последнее время горели и Шелба, и Белореченская старая (Верхневеденевская) и новая олимпийская, и этот процесс внутреннего горения свалки уже не прекратить", – написал Витишко сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, жители Полтавской борются против мусорного полигона более 10 лет. В частности, они требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Несколько позже губернатор, по словам станичников, дал им устное обещание, что свалка будет ликвидирована. Однако жители Полтавской отказались верить ему на слово и потребовали упомянуть это обещание в официальных документах.

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