Жители Полтавской призвали губернатора выполнить обещание о ликвидации свалки

26 сентября 2023, 14:11

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дважды устно пообещал жителям Полтавской, что местный мусорный полигон, против которого они борются долгое время, будет ликвидирован. Однако краевые власти не закрепили это обещание в официальных документах, заявили станичники. Они призвали Кондратьева выполнить свое обещание.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал в станице Полтавской и встретился с активистами. Губернатор не обозначил сроки закрытия мусорного полигона, и жители решили просить Следком назначить независимую экологическую экспертизу, рассказала 16 сентября активистка Наталья Гаряева. 20 сентября стало известно, что арбитражный суд удовлетворил ходатайство активистов о привлечении к делу о закрытии мусорного полигона в Полтавской представителя прокуратуры, которая выступала на стороне противников свалки.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после того, как встретился 14 сентября с жителями Полтавской, встретился с ними еще раз. После этого 26 сентября станичники обратились в администрацию Краснодарского края, чтобы получить письменное заключение о принятом губернатором решении о закрытии свалки в Полтавской. Первый раз губернатор об этом заявил во время встречи со станичниками 14 сентября, а второй раз – 22 сентября на совещании в администрации края, рассказала лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева.

Реакции станичники так и не увидели ни от заместителей губернатора, ни от его пресс-службы, сказала активистка. "Нам было сказано, что никаких указаний от губернатора не поступало", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

"14 сентября [при осмотре мусорного полигона в Полтавской] и 22 сентября на совещании губернатор распорядился закрыть свалку и ее ликвидировать. Почему нет данных в пресс-службе губернатора вообще об этом совещании? Свалка продолжает работать. Когда ее закроют? Как планируется минимизировать исходящий и накопленный вред от данного объекта при отсутствии на нем систем сбора фильтрата и биогаза, отсутствие подтверждено решением суда. Для чего тогда были все эти визиты и совещания, если никому не отданы поручения и все продолжается?" – задалась вопросом Гаряева.

Она отметила, что преследование станичников продолжается. По ее словам, перед встречей с губернатором она была вызвана в полицию. Активистка считает, что жителей Полтавской вызывали в полицию специально, чтобы сорвать встречу станичников с губернатором.

Гаряева также рассказала, что заявление в полицию на нее подал главный врач Красноармейской ЦРБ Александр Бобров. "Обвинил в клевете о том, что якобы люди в станице не умирают от рака из-за плохой экологии", – пояснила активистка.

Она подчеркнула, что в ее семье от рака скончались четыре человека. "Если статистика не фиксирует эти случаи, то это не значит, что их нет, и почему мы не имеем права говорить об этой опасности?" – сказала Гаряева.

Она также указала, что Бобров не пояснил, где именно была опубликованы слова Гаряевой, которые, по его мнению, содержат клевету. "Я нигде такого не говорила про 97 процентов, я говорила о высоких рисках и о больных раком людях в станице, чему есть подтверждения. Эти медсправки я передала полицейскому, который меня опрашивал", – рассказала Наталья Гаряева.

В Росстате есть официальная статистка и смертности от рака в станице там нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Бобров. На вопрос о том, где именно были размещены слова Гаряевой, что в станице будто бы 97 процентов смертей происходят из-за рака, он ответить затруднился.

Инвалид-колясочник Юрий Трубачев пожаловался корреспонденту "Кавказского узла", что 25 сентября тоже был вызван в полицию, где на него составили протокол за призывы к бунту. По мнению силовиков, Трубачев будто бы призывал к нему на кадрах ролика, опубликованном 31 августа на YouTube-канале "Ne_nowosti". На его кадрах жители Полтавской обратились к Владимиру Путину с жалобой на работу мусорного полигона.

Активисты Вадим Мотовилов и Сергей Сальников рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что дела в их отношении также остаются открытыми. По их мнению, силовики должны бороться против того, что администрация мусорного полигона загрязняет экологию, но вместо этого занимаются тем, что ведут следствие против активистов.

Станичники на протяжении долгого времени добивались того, чтобы губернатор приехал лично на мусорный полигон, чтобы показать ему масштабы экологической катастрофы. Также они длительное время добивались встречи с ним в администрации края, чтобы добиться принятия решения о закрытии свалки, отметил активист Вадим Мотовилов.

Губернатор устно согласился и когда был в Полтавской, и во время совещания. Однако на бумаге, либо пресс-службой губернатора это зафиксировано не было, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Итоги рабочих поездок губернатора должны фиксироваться в документах, а совещания – освещаться в подконтрольных властям СМИ или пресс-службой администрации края. Поскольку в этот раз этого не произошло, то остается неясным какие из обещаний губернатора реально выполняются, отметил другой активист Сергей Сальников.

"Никто из его подчиненных нам так и не ответил, а добиться новой встречи с губернатором не так-то и просто. Мы ждали ее почти три года", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На 13.55 мск на сайте губернатора Краснодарского края нет сообщений о принятом решении ликвидировать мусорный полигон в Полтавской.

"Пресс-релизы и иная информация выкладывается в публичный доступ по указанию губернатора", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница отдела писем администрации Краснодарского края.

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