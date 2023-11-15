Противники свалки в Полтавской обвинили чиновников и телевидение во лжи

15 ноября 2023, 01:54

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Жители станицы Полтавской потребовали привлечь к ответственности сотрудников телеканала НТВ и чиновников, которые заявили в телеэфире, что выращенный близ свалки рис безопасен для здоровья.

Как писал "Кавказский узел", "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" установил превышение свинца и мышьяка в рисовом зерне. Управление начало "контрольное (надзорное) мероприятие" в отношении собственника зерна, сообщило 25 октября управление Россельхознадзора. Ранее, в сентябре, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы Полтавской отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей. Временная приостановка с 11 ноября работы мусорного полигона не решит проблему жителей станицы Полтавской, которые страдают от близости свалки, сообщила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора Кубани принять решение об окончательном закрытии полигона, рассказала она. 14 ноября жители Полтавской сообщили о сборе подписей к главе Краснодарского края, в котором требуют у него исполнить обещание и остановить работу полигона.

Телеканал НТВ 12 ноября показал сюжет о рисе, который выращивается в Полтавской. Со ссылкой на должностных лиц государственных структур в сюжете говорилось, что этот рис безопасен при употреблении в пищу, а жители придумали проблему со свалкой, чтобы "улучшить свои жилищные условия".

Представители Росприроднадзора, как указывается в передаче, утверждают, что «отчасти тяжёлые металлы или мышьяк скапливается во внешних оболочках риса и в очищенном рисе передоза тяжёлых металлов нет, а содержание мышьяка не превышает предельно допустимую концентрацию»… В заключении программы ведущий заявил, что полтавский «рис, как показала экспертиза, не опасен». В программе также выступили владелец рисовых полей в Полтавской и руководитель объединенной организации производителей риса на Кубани, которые ранее делали свои заявления о привлечении к ответственности Наталью Гаряеву за то, что она говорила людям об опасности для здоровья производимого и собираемого возле мусорной свалки риса.

Посмотрев передачу, жители Полтавской направили главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности виновных в распространении дезинформации на ТВ (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«Информация должностных лиц, которые показаны в сюжете, не соответствует действительности. Как официально сообщало Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, "в рисе, выращенном в Красноармейском районе, были обнаружены превышения свинца и мышьяка, в связи с чем вся партия риса была изъята Россельхознадзором для предотвращения попадания отравленного риса в продажу". Эта партия риса была выращена еще до того, как в октябре 2023 года на Полтавском полигоне ТКО произошел пожар, в результате которого в окружающую среду были выброшены дополнительные количества ядовитых и отравляющих веществ, высвободившихся в результате длительного горения опасных отходов на полигоне. Более того, в настоящее время органы Росприроднадзора утверждают, что кроме Полтавского полигона ТКО существуют иные источники загрязнения рисовых полей, такие как очистные сооружения местной канализации (предположительно), допускающие сброс загрязненных веществ в водные объекты. Если к этому добавить тот факт, что санитарно-защитная зона Полтавского полигона ТКО была установлена с нарушениями и фальсификациями документов, то необходимо учитывать, что часть земель сельскохозяйственного назначения, на которых выращивается рис, фактически находится внутри санитарно-защитной зоны, и выращивание там продуктов питания прямо запрещено действующим законодательством. Таким образом, следует считать установленным тот факт, что от деятельности Полтавского полигона ТКО и других источников происходит систематическое загрязнение окружающей среды и выращиваемого на полях Красноармейского района риса", - сказано в обращении.

Активисты потребовали привлечь распространителей и заказчиков ложной информации к уголовной ответственности по статье 207.1 УК РФ «за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Жительница Полтавской Людмила Гришкова также приняла участие в съемках упомянутой передачи. Она показывала журналистам зараженный колодец, рассказывала про умерших от отравленной воды гусей. Однако, по ее словам, в итоге все было показано не так. "Мой рассказ просто превратили в насмешку надо мной", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Исполнительный директор некоммерческой организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко ответил на вопросы корреспондента "Кавказского узла", действительно ли тяжелые металлы накапливаются только в оболочке риса, а не в зерне, и что будет, если все-таки в организм человека и животных попадут тяжелые металлы.

«Утверждение, что тяжёлые металлы концентрируются только в каких-то определённых местах частей растений, ложно. Растение - это единый организм. Зародыш будущего растения полностью включен в обменные процессы родительского растения, обратное противоречит биологическим закономерностям. Утверждения, что там само зерно девственно чистое, что туда ничего не попадает - это ложь. Зерно является накопителем питательных и всех иных элементов, поступающих из почв и воды. Зародыш будущего растения призван обеспечить рост зерна и поэтому на момент роста зародыш впитывает в себя все. Все эти утверждения про заражение только оболочки, а не зерна риса - ерунда полная. Раза два я был в этих местах в Полтавской, где рядом с полигоном отбирались пробы зерна в сентябре. И сразу после отбора проб была сожжена солома. На Кубани утилизирует рисовую солому с помощью сжигания, то есть, соответственно, сожгли огромную массу зараженных тяжелыми металлами стеблей. Мы как раз были там с общественной экологической комиссией и одновременно в тот период застали горящую солому и горящую ещё свалку <...> Россельхознадзор, по их утверждениям, изъял именно зерно из оборота и запрещена его реализация, а не реализация оболочек риса. И еще, если в собранном рисе обнаружены тяжелые металлы, то, следовательно, в соломе они тоже есть. Если сжигать такую солому, то опасность отравления тяжелыми металлами возрастает в разы, так как продукты горения распространяются везде - и на поля, и на жилые кварталы, через воздух, воду и почвы. Горение тяжелых металлов - это даже ещё опаснее, чем есть такой риск на самом деле. Ну, а по поводу влияния тяжёлых металлов <..> - опасно потому, что может вызывать онкологические заболевания, поражения внутренних тканей и органов человека тяжёлыми металлами, они имеют тенденцию накапливаться, а некоторые вещества, особенно, к примеру, свинец, легко накапливаясь, он достаточно тяжело выводится из организма, поэтому поражает кости», - сказал эколог.

Эколог, член организации «Зеленый Сочи» Алла Юсупова полностью согласна с тем, что невозможно заражение только оболочки. «Такое невозможно. Оболочка и зерна - это одно целое. Даже если согласиться с недостоверным доводом о том, что якобы заражена только оболочка, то оболочка поступает в корм животным в виде комбикорма, и эти металлы заражают еще и животных, а через них по пищевой цепочке нас, потребителей мясной и молочной продукции», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее посетил сотрудник правоохранительных органов и взял пояснения по поводу прямого эфира на канале "ТВ Совхоз", где Гаряева рассказывала о мусорном полигоне.

20 октября стало известно, что силовики составили на Наталью Гаряеву протокол о распространении недостоверных сведений и призывах к незаконным акциям после прямого эфира на канале "ТВ Совхоз".

Гаряева рассказала, что сотрудники правоохранительных органов сообщил ей, что ее дело "списали". «То есть получается, что все дела начинают для того, чтобы запугать, чтобы заставить замолчать и не говорить правду, и для этого чиновники используют свое служебное положение. Они тратят на это рабочее время и деньги, отнимают время у законопослушных людей, ведь я не единственная, кого они преследуют за правду. Но, видимо, так как за правду им не удается меня привлечь, то они решили распространять ложь и таким образом лишать людей достоверной информации, что мы считаем преступлением. Поэтому от нашей общественной организации на имя руководителя следственного комитета Александра Бастрыкина сегодня через электронную приемную подано заявление с требованием привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к распространению ложной информации", - сообщила она.

Напомним, дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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