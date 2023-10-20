Активистка из Полтавской заявила о преследовании силовиками

20 октября 2023, 20:32

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Силовики составили протоколы о распространении недостоверных сведений и призывах к незаконным акциям на лидера движения "Полтавская против свалки" Натальи Гаряевой, изучив высказывания активистки в сети.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встречался с активистами из станицы Полтавской дважды - 14 и 22 сентября. 14 сентября губернатор не обозначил сроки закрытия мусорного полигона, рассказала активистка Наталья Гаряева. После второй встречи с губернатором станичники заявили, что Кондратьев дважды устно пообещал ликвидацию свалки, но краевые власти не закрепили это обещание в официальных документах. После этого Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона в станице Полтавской. Станичники скептически восприняли эти слова и призвали немедленно закрыть полигон. Активисты также попросили прокуратуру проверить информацию о конфликте интересов из-за связи семьи главы Красноармейского района с мусорным бизнесом, ведомство пообещало провести проверку.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия местного мусорного полигона. Станичники также требовали, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. Решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил 14 сентября на встрече с жителями Вениамин Кондратьев.

Наталья Гаряева заявила сегодня о "преследованиях со стороны сотрудников МВД Красноармейского района". В ответ на мою активную гражданскую позицию на меня пишут рапорты, составляют протоколы и впоследствии, я уверена, будут привлекать незаконно к административной ответственности. Сегодня меня посетил сотрудник полиции и взял объяснения по поводу прямого эфира на канале "ТВ Совхоз", где я говорила о нарушениях на Полтавском мусорном полигоне. Меня обвиняют в распространении ложной информации, пытаются привлечь за это к ответственности. Я дала пояснения, что та информация, которую я предоставляла в прямом эфире (об опасности мусорного полигона и его воздействии на окружающую среду - прим. "Кавказского узла"), основана на реальных фактах и доказательствах. Также эта вся информация отражена в жалобах, которую я сдала в правоохранительные органы. На основании этих жалоб уже возбуждены уголовные дела, составлены административные протоколы о нарушениях, которые происходят на полигоне", - заявила активистка на видео, которое опубликовано в YouTube-канале "ТВ Совхоз".

Гаряева отметила, что сотрудник полиции также показал ей рапорт, в котором ее обвиняют в призывах к незаконным митингам. Она пояснила, что когда в станице было задымление из-за возгорания на полигоне, то она требовала от властей ввести режим чрезвычайной ситуации. "Я уверена, что власть преступно бездействовала, умалчивания об опасности нахождения в зоне задымления", - заявила Гаряева. Она пояснила, что писала комментарии, в которых призывала станичников выходить к администрации и требовать введения режима чрезвычайной ситуации. "За эти комментарии меня сейчас будут привлекать к административной ответственности. Я считаю, что идет целенаправленное преследование", - заявила она.

Ночью 3 октября на мусорном полигоне возник крупный пожар. От зловонного дыма пожара на мусорном полигоне не спасали даже закрытые окна, некоторым жителям пришлось уехать из Полтавской, рассказали станичники 4 октября.

Жители станицы Полтавской, которые несколько лет борются против свалки, 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев тогда так и не встретился с жителями Полтавской, и они в конце апреля пожаловались Владимиру Путину. 31 августа станичники записали новое обращение к Путину, попросив "заставить" губернатора встретиться с ними.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

"Кавказский узел" также писал, что общественная организация "Зеленая станица" подала иск о приостановке деятельности мусорного полигона в станице Полтавской. 19 сентября Арбитражный суд удовлетворил ходатайство активистов о привлечении к делу представителя прокуратуры, которая ранее выступала на стороне противников свалки. Заседание намечено на 24 октября.

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