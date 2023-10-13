Прокуратура отреагировала на жалобу активистов из Полтавской о коррупции

13 октября 2023, 08:41

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Активисты из станицы Полтавской попросили прокуратуру проверить информацию о конфликте интересов из-за связи семьи главы Красноармейского района с мусорным бизнесом, и ведомство пообещало провести проверку. Несмотря на отчет властей о ликвидации пожара на мусорном полигоне, в Полтавской все еще пахнет гарью, рассказали жители станицы.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встречался с активистами из станицы Полтавской дважды - 14 и 22 сентября. 14 сентября губернатор не обозначил сроки закрытия мусорного полигона, рассказала активистка Наталья Гаряева. После второй встречи с губернатором станичники заявили, что Кондратьев дважды устно пообещал ликвидацию свалки, но краевые власти не закрепили это обещание в официальных документах. После этого Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона в станице Полтавской. Станичники скептически восприняли эти слова и призвали немедленно закрыть полигон.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия местного мусорного полигона. Станичники также требовали, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. Решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил 14 сентября на встрече с жителями Вениамин Кондратьев.

В заявлении, которое было направлено в прокуратуру от имени членов АНО "Зеленая станица" говорится, что семья главы Красноармейского района Краснодарского края Юрия Васина связана с бизнесом по приему, хранению, утилизации отходов. Активисты отметили, что в связи с этим имеются признаки конфликта интересов и возможных злоупотреблений, но эта информация до настоящего времени не получала должной правовой оценки. Авторы обращения потребовали от надзорного органа устранить нарушение закона, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя АНО "Зеленая станица" Вадим Мотовилов.

В ответе прокуратуры Красноармейского района от 9 октября (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла") за подписью заместителя прокурора Яниса Афисова, указано, что ведомство рассмотрело "обращение по вопросу нарушения требований федерального законодательства в области противодействия коррупции со стороны главы муниципального образования Красноармейский район". "Решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 23.06.2016 № 13/5 утвержден Порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Красноармейский район, который не соответствует требованиям федерального законодательства о противодействии коррупции, действующего в настоящее время. Прокурором Красноармейского района на указанное выше решение Совета муниципального образования Красноармейский район вынесен протест с требованием привести нормативный правовой акт в соответствие с действующими в настоящее время нормами закона", - говорится в ответе прокуратуры. Ведомство пообещало уведомить активистов о результате своих требований.

Представитель прокуратуры также отметил, что в связи с поступлением "обращений, содержащих новые доводы о возможном конфликте интересов главы муниципального образования Красноармейский район", окончательный ответ будет направлен по завершении проверки, говорится в ответе, который активисты получили 12 октября.

Ночью 3 октября на мусорном полигоне возник крупный пожар. От зловонного дыма пожара на мусорном полигоне не спасали даже закрытые окна, некоторым жителям пришлось уехать из Полтавской, рассказали станичники 4 октября.

Официально власти объявили о том что свалка была потушена еще в пятницу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. "Такого горения и вони уже нет, но понятно, что идет распространение горения внутри в теле свалки и она продолжает тлеть", - говорит Наталья Гаряева. По ее словам, ей пришлось вновь привести семью в станицу и вернуться самой, так как жить постоянно за ее пределами населенного пункта семья не может.

Пенсионерка Людмила Гришкова уверена, что свалка продолжает гореть изнутри. "Я ощущаю это, так как мой дом ближе всех к свалке. Главное - направление ветра. Когда он дует в нашу сторону, это невыносимо. Мер никаких не принимается. Поток машин тот же и даже еще больше. Машины просто засыпают сверху горящую свалку. Что делать - не знаем. Болеем. Я вообще уже не выхожу из дома, а о том, чтобы открыть окна и проветрить помещение, слов нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина также добавила, что некоторые мусоровозы, сокращая путь, опять начали возить мусор через станицу.

Жители станицы Полтавской, которые несколько лет борются против свалки, 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев тогда так и не встретился с жителями Полтавской, и они в конце апреля пожаловались Владимиру Путину. 31 августа станичники записали новое обращение к Путину, попросив "заставить" губернатора встретиться с ними.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

"Кавказский узел" также писал, что общественная организация "Зеленая станица" подала иск о приостановке деятельности мусорного полигона в станице Полтавской. 19 сентября Арбитражный суд удовлетворил ходатайство активистов о привлечении к делу представителя прокуратуры, которая ранее выступала на стороне противников свалки. Заседание намечено на 24 октября.

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