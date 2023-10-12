Активисты с недоверием восприняли слова Кондратьева о судьбе свалки в Полтавской

12 октября 2023, 09:16

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона в станице Полтавской. Станичники скептически восприняли эти слова и призвали немедленно закрыть полигон.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встречался с активистами из станицы Полтавской дважды - 14 и 22 сентября. 14 сентября губернатор не обозначил сроки закрытия мусорного полигона, рассказала активистка Наталья Гаряева. После второй встречи с губернатором станичники заявили, что Кондратьев дважды устно пообещал ликвидацию свалки, но краевые власти не закрепили это обещание в официальных документах. Жители Полтавской призвали Кондратьева выполнить свое обещание.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия местного мусорного полигона. Станичники также требовали, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. Решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил 14 сентября на встрече с жителями Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Участие в мероприятии приняли вице-губернаторы, руководители профильных ведомств и региональных операторов. На совещании Кондратьев озвучил сроки предложений по судьбе полигона в Полтавской.

"Месяц назад мы встречались с инициативной группой в станице Полтавской, которая высказывала опасения в безопасности работы мусорного полигона. Договорились в рамках действующего законодательства, на основе заключений экспертов и мнения общественников принять решение о его дальнейшей эксплуатации – строить современный комплекс или проработать альтернативные варианты. На сегодняшний день вопрос так и не решен. Я поддерживаю сторону жителей, если в течение месяца от инвестора и регоператора так и не поступит предложений, то дальше будем работать без вас", – сказал он представителю регионального оператора.

Губернатор поручил своему заместителю Андрею Прошунину взять на контроль проработку вариантов и до 10 ноября найти решение по дальнейшей эксплуатации мусорного полигона в Полтавской, говорится в публикации, размещенной 10 октября на сайте администрации края.

Активистка Наталья Гаряева заявила, что скептически относится к словам Вениамина Кондратьева о том, что проблему с мусорным полигоном можно решить за месяц. По ее словам, люди больше не верят обещаниям, сообщил 11 октября «Утренний Юг».

"Теперь нам нужно ждать ещё месяц. Самое главное, что за это время ничего измениться не может, даже теоретически. Стоя на полигоне, губернатор спрашивал у инвестора, что они собираются делать. Они показывали ему свои «писульки» и говорили, что компания будет строить завод по компостированию. […] Для чего этот месяц?" – привело слова Гаряевой издание.

11 октября в телеграм-канале активистов "Полтавская против свалки" опубликовано обращение к краевым властям. "Мы обращаемся к властям и требуем немедленного закрытия полигона. Наше здоровье и безопасность – это неотъемлемые права каждого гражданина. Мы не можем позволить себе жить в постоянном страхе за свое здоровье и жизнь. Мы также требуем тщательного расследования всех обстоятельств, связанных с этим […] бездействием властей. Кто несет ответственность за эту экологическую катастрофу? Мы должны найти ответы и добиться справедливости", - говорится в публикации.

Напомним, общественная организация "Зеленая станица" подала иск о приостановке деятельности мусорного полигона в станице Полтавской. 19 сентября Арбитражный суд удовлетворил ходатайство активистов о привлечении к делу представителя прокуратуры, которая ранее выступала на стороне противников свалки. Заседание намечено на 24 октября.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Жители станицы Полтавской, которые несколько лет борются против свалки, 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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