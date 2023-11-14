Активисты из Полтавской потребовали от губернатора закрытия свалки

14 ноября 2023, 19:39

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Активисты из станицы Полтавская ведут сбор подписей под обращением к главе Краснодарского края, в котором требуют от него исполнить обещание и пресечь работу мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", временная приостановка с 11 ноября работы мусорного полигона не решит проблему жителей станицы Полтавской, которые страдают от близости свалки, сообщила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора Кубани принять решение об окончательном закрытии полигона, рассказала она.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

Сегодня жители станицы Полтавской начали сбор подписей под обращением к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с требованием о принятии мер по закрытию мусорной свалки, которая по решению местного ООО, обслуживающего эту свалку закрыта до 31 декабря. "Жители Полтавской не хотят проснуться в Новом 2024 году и опять ощутить на себе весь мусорный ад, в котором мы живем уже несколько лет", - сказала Наталья Гаряева - лидер общественного движения «Полтавская против свалки".

Активисты напомнили Кондратьеву о его обещании. "10 октября вы сделали публичное заявление о том, что до 10 ноября 2023 года власти Кубани должны решить, что делать с полигоном ТБО в станице Полтавской. Однако 10 ноября никакого решения по работе мусорного полигона в Полтавской обнародовано не было. Более того, из министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края нам не официально сообщили о том, что "вопрос со свалкой решен", сославшись на недавно принятое <...> решение о временной добровольной приостановке работы полигона. Вы в сентябре лично обещали, что Полтавский полигон ТКО будет закрыт на основании решений органов власти. И Вы говорили о том, что если государственная экспертиза подтвердит загрязнения риса или окружающей среды от деятельности полигона, решение о его закрытии будет неизбежным и окончательным, - напомнили активисты в обращении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Факт загрязнения риса свинцом и мышьяком установлен Россельхознадзором, изъявшим партию отравленного риса, выращенного в Красноармейском районе.Так же за это время произошел пожар на Полтавском полигоне. Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам загрязнения окружающей среды. Но вместо того, что бы принимать решения о судьбе Полтавского полигона, органы власти просто бездействуют и обманывают нас, выдавая тактический ход гендиректора полигона с временной приостановкой приема ТКО за решение органов власти о постоянном закрытии Полтавского полигона", - говорится в обращении.

"Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" установил превышение свинца и мышьяка в рисовом зерне. Управление начало "контрольное (надзорное) мероприятие" в отношении собственника зерна, сообщило 25 октября управление Россельхознадзора. Ранее, в сентябре, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы Полтавской отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Временный добровольный отказ от приема ТКО обусловлен тем, что в Арбитражном суде находится дело о запрете эксплуатации Полтавского полигона. При этом решение о временном отказе приема ТКО было принято генеральным директором полигона, и может быть отменено им же в любое время. Это категорически не является решением органов власти о запрете эксплуатации полигона, а полигон возобновит работу уже 1 января.Просим разъяснить, по какой причине вы не исполнили публично данное обещание?" - говорится в обращении. Активисты также попросили сообщить о принятых мерах.

Гаряева рассказала, что сегодня планируется собрать не менее тысячи подписей и сражу же отправить письмо губернатору. "Наши активисты обходят дома, зачитывают заявление жителям станицы на улице. На данный момент собрано более ста подписей. Люди подписываются сразу, потому что устали жить на мусорной свалке, в нечеловеческих условиях", -рассказала Наталья Гаряева.

По ее данным, мусор на свалку не завозится. Куда его везут, выяснить пока не удалось , предположительно в сторону Темрюка или на закрытый полигон в Анапе, отметила Гаряева.

Жительница станицы Людмила Гришкова 13 ноября была госпитализирована из-за проблем с легкими. "Стала задыхаться. Невозможная вонь. Хотя свалку и закрыли, но она продолжает гореть изнутри. И я полагаю, что ничего с этим они сделать не могут. Чувствую себя очень плохо", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". по ее мнению, проблемы со здоровьем вызваны экологическими проблемами из-за мусорного полигона, который расположен недалеко от ее дома.

Глава района Юрий Васин прислал ответ на коллективное обращение активистов по поводу возможной коррупции в связи с тем, что его дочь занимает пост и.о директора Полтавского полигона, сообщила Гаряева. "По вопросу контроля мною деятельности ООО МП "ЖКХ" Красноармейского района сообщаю, что контроль деятельности коммерческих организаций мной не осуществляется. По вопросу трудоустройства моей совершеннолетней дочери и <ее зарплаты> сообщаю, что интересующей Вас информацией я не располагаю", - ответил глава района, добавив , что сведения о заработной плате подпадают под закон об охране персональных данных.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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