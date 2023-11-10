Активисты из Полтавской призвали к окончательному закрытию мусорного полигона

10 ноября 2023, 08:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временная приостановка работы мусорного полигона не решит проблему жителей станицы Полтавской, которые страдают от близости свалки, сообщила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора Кубани принять решение об окончательном закрытии полигона, рассказала она.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября работа мусорного полигона около станицы Полтавской будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщила 7 ноября администрация Красноармейского района.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

Решение о закрытии полигона должен принять губернатор края, так как именно он имеет на это полномочия, считает лидер общественного движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева. "Что же решит губернатор? Какой документ мы увидим за его подписью или, наоборот, не увидим опять? Он был на полигоне лично. Он сказал публично и на камеру, что, если государственная экспертиза будет определять превышение опасных веществ в почве, то полигон будет закрыт сразу. У нас на сегодняшний день есть на руках государственная экспертиза, где указывается, что в почве есть превышение мышьяка… И я считаю, что должно быть решение губернатора, которое навсегда закроет этот полигон, он обещал, он должен выполнить обещание и рассмотреть до субботы [11 ноября] схемы перенаправления потоков мусора с Полтавского полигона в другое место", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В зернах риса, выращенного в Красноармейском районе, найдены токсичные вещества, сообщило 25 октября Южное межрегиональное управление Россельхознадзора. Рис, в котором найдены свинец и мышьяк, собран с поля около мусорного полигона вблизи станицы Полтавской, чтобы не допустить его поступления в продажу, заявило ведомство 28 октября.

Наталья Гаряева связывает временное закрытие полигона с резонансом от информации, что в кубанском рисе, который выращивается рядом со свалкой, обнаружены опасные вещества. При этом в приказе от 27 октября за подписью гендиректора ООО МП ЖКХ Красноармейского района В. А. Семенова, говорится о прекращении приема твердых коммунальных отходов "в связи с пожаром, произошедшим в ночь на 3 октября на полигоне ООО МП ЖКХ Красноармейского района".

"Прекратить приём ТБО, образующихся на территории Красноармейского района, Крымского и Славянского районов от регионального оператора ООО «Экотехпром» на срок с 11 ноября по 31 декабря, для проведения работ по дополнительной пересыпке грунтом слоев тела полигона для предотвращения возгораний. А также для усовершенствования обводного канала вокруг тела полигона", - говорится в тексте документа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Собственник сам определил для себя период до 31 декабря. Чтобы что? Чтобы якобы пересыпать землёй горящее внутри тело свалки и предотвратить новое внешнее возгорание. И что дальше? Где гарантия, что […] она опять не загорится с еще большей силой?" – сказала Наталья Гаряева.

По ее словам, люди, которые живут возле полигона, отмечают, что чувствуют запах горелого пластика. "То есть нет сомнений, что свалка продолжает гореть изнутри. Поэтому пламя мы не видим, а едкий запах от расплавленных опасных отходов распространяется. Сам факт пожара никто не расследует. У силовиков на наш вопрос «Почему произошло возгорание?" один ответ: нет пострадавших и поэтому все в порядке", - рассказала Наталья Гаряева.

24 октября в Арбитражном суде Кубани прошло заседание по иску общественной организации "Зеленая станица" к ООО МП "ЖКХ Красноармейского района" против свалки в станице Полтавской. Представитель суда пояснил, что это было второе предварительное заседание, рассматривать дело по существу суд намерен 12 декабря.

По словам Гаряевой, сейчас идет процесс в арбитражном суде по иску АНО «Зеленая столица» о приостановке деятельности полигонов. "20 декабря следующее заседание. Сейчас подаём еще в суд заявление о пересмотре решения суда, который проиграл глава района Васин", - сказала она. Активисты не знали, что семья главы района связана с руководством предприятия, и предполагают, что Васин был заинтересован в том, чтобы проиграть в суде, пояснила Наталья Гаряева.

"Кроме судов, мы сейчас пытаемся установить санитарно защитную зону от свалки. И работаем над тем чтобы отменить незаконные документы по этому вопросу. Вернее, работает следователь по нашему заявлению", - добавила Наталья Гаряева.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Она считает дело, назначенное к рассмотрению на 20 декабря о приостановке работы полигона, одним из главных процессов, потому что, если суд приостановит деятельность полигона, то ее работу возобновить не смогут, так как реконструировать свалку без вывоза с нее всего мусора невозможно. Наталья Гаряева также считает особенно важным второй иск, поданный на отмену решения суда по иску Васина «по вновь открывшимся обстоятельствам», потому что, по ее мнению, тогда свалка тоже будет закрыта.

Несмотря на то, что прокуратура согласилась защищать жителей Полтавской, Наталья Гаряева считает, что у прокуроров «не совсем хорошая позиция в том плане, что, прокурор когда выезжал на полигон то сам предложил помощь, впечатленный увиденным. Но затем все было «спущено на тормозах».

"Два года прокуратура писала нам отписки. Но больше всего возмутила их позиция ранее, когда представитель прокуратуры приехал на суд в Ростов на рассмотрение апелляции и там заявил, что полигон нельзя закрыть, потому что везти мусор некуда. Сейчас уже 2024 год на носу, и у прокуратуры до сих пор такая же позиция в отношении мусорной свалки в Полтавской", - сказала она.

Кроме того, активисты намерены добиваться наказания тех, кто их преследовал. "По преследованию активистов у нас сейчас идут апелляции по Юрию Николаевичу Трубачеву, по Сергею Сальникову. Даты апелляций еще не назначены. Кроме этого, наш юрист сейчас работает над подачей иска в суд о пересмотре дел, когда на автобусе нас тормозили полицейские и не давали проехать к губернатору. Будем обжаловать [действия], когда на мосту были жёсткие задержания, и по обыскам мы будем добиваться пересмотра… Мы сейчас достучались до уполномоченной по правам человека при президенте РФ [Татьяны] Москальковой, и она нам ответила, что будет заниматься нашей ситуацией. Я думаю, когда мы остановим деятельность полигона, мы будем оспаривать уже каждый эпизод давления на всех наших активистов", - сказала Гаряева.

Жители станицы Полтавской, которые несколько лет борются против свалки, 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном.

По обращению в прокуратуру по факту «конфликта интересов» о связи семьи главы района с мусорным полигоном "пока никаких конкретных действий" не было, отметила активистка. "Из прокуратуры пишут, что все хорошо, конфликта интересов нет. Мы также подобное письмо отправляли Васину, но тот молчит, и у него месячный срок ответа истекает 13 ноября", - сказала она.

Напомним, дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.