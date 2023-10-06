Жители Полтавской требуют ввести режим ЧС из-за пожара на свалке

06 октября 2023, 04:07

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Мусорный полигон близ станицы Полтавской горит уже трое суток, но пожарных на свалке нет, а жители станицы массово жалуются на недомогание из-за едкого дыма, рассказали местные активисты. Власти не отреагировали на обращение станичников и пикет инвалида-колясочника Юрия Трубачева у местной администрации.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября жители Полтавской, которые более 10 лет борются против мусорного полигона, призвали губернатора выполнить обещание о ликвидации свалки. Ночью 3 октября на мусорном полигоне возник крупный пожар. От зловонного дыма пожара на мусорном полигоне не спасали даже закрытые окна, некоторым жителям пришлось уехать из Полтавской, рассказали станичники 4 октября.

Активист из станицы Полтавская, инвалид-колясочник Юрий Трубачев, днем 5 октября провел одиночный пикет у администрации Красноармейского района, требуя срочно ввести режим ЧС в связи с пожаром на свалке. Акция продолжалась два с половиной часа.

Как только пикетчик развернул плакат, к нему подошли два полицейских и потребовали объяснений. Получив письменные объяснения, они перешли на другую сторону улицы и молча наблюдали за ним до конца акции, рассказал сам Юрий Трубачев корреспонденту “Кавказского узла”.

За все время пикета мимо Трубачева, по его словам, прошли более ста человек: «Никто из них не проявил солидарность кроме двух женщин, одна из Краснодара, а другая из Санкт-Петербурга. Они сказали, что знают о проблемах свалки из СМИ, очень сочувствуют жителям Полтавской и поддерживают нас морально, но ничего сделать не могут. При этом один проезжающий на велосипеде мужчина остановился и достал из кармана 40 копеек, думая, что инвалид побирается; но когда я ему предложил прочитать что написано на плакате, он сел и уехал», - рассказал Юрий Трубачев.

В Полтавской, согласно последней переписи населения, живут около 27 тысяч человек, но активно выступают против свалки немногие. Трубачев, несмотря на тяжелую болезнь и плохое самочувствие, готов и дальше выходить на пикеты ради своих земляков, которые, по его мнению, “запуганы властью”.

“Даже находясь в опасных для жизни экологических условиях, проживая рядом с вонючей незаконной свалкой, они согласны рисковать жизнью своей и своих детей, нюхать этот смрад, терпеть гарь от опасных отходов, которые разносит по их домам и дворам третьи сутки ветер с охваченной огнем свалки, лишь бы не вызвать гнев начальства. Я выхожу на пикеты и перекрываю трассу на своей инвалидной коляске, чтобы сказать всем: не бойтесь! Но люди боялись сегодня даже посмотреть в мою сторону, бежали мимо”, - сказал активист.

По словам Трубачева, во время его пикета запах гари от свалки ощущался и возле администрации района, о чем он пытался говорить с прохожими, но все собеседники заявляли, что ничего не могут сделать. За все время пикета никто из сотрудников администрации не отреагировал на требование активиста.

Пожар на мусорной свалки продолжается, рассказала пенсионерка Людмила Гришкова, чей дом находится ближе всего к мусорному полигону. “Свалка продолжает гореть, вижу огонь и все в дыму третьи сутки, задыхаемся”, - рассказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Гришковой, сын по ее просьбе поехал к полигону с противогазом и налобным фонарем, чтобы оценить обстановку на месте. Пожарных он там не обнаружил. “Кроме горящей свалки со всех сторон и едкого дыма, а также сторожа в сторожке, так никого нет. Заглянул к сторожу, который сидит в дыму, смотрит в телевизор и пожимает плечами: больше никого и не было, хотя власти пишут, что там якобы 50 пожарных борются с огнем”, - возмутилась она.

Сын пенсионерки утверждает, что помимо свалки, горит и расположенное поблизости поле со скошенным сеном. Гришкова, как и другие станичники, жалуется на ухудшение самочувствия.

Лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева 4 октября направила требование ввести режим ЧС губернатору Краснодарского края, главе района и главе Полтавского сельского поселения. Реакции на свое письмо она пока не получила. “Мы понимаем что мы в опасности и никаких мер власти не принимают. Свалка горит, а они просто ждут когда она перестанет гореть сама, не хотят тратить ресурсы. Введение ЧС приведет к расследованию причин и тогда станет понятно, кто виновен в этом”, - пояснила она корреспонденту “Кавказского узла”.

Станичники требуют ввести режим ЧС, чтобы для тушения пожара на свалке было задействовано больше ресурсов и сил. “Мы полагаем, что при ЧС должно быть вмешательство федеральных служб, а не местных, которые бессильны что-либо сделать. Свалка до сих пор горит, мы наблюдаем очаги открытого пламени, и дым от этой гари идет в зависимости от направления ветра, стелется по земле. В наших чатах люди жалуются на едкий запах, пишут про недомогание. По мнению экологов, с которыми я говорила, эти продукты горения крайне опасны. Беременные, особенно на малых сроках, могут получить очень серьезные последствия для себя и будущего потомства. Считаю, что в первый день нас должны были уведомить о реальных опасностях горения свалки, чтобы кто находится в зоне риска, покинул зону опасности, но этого не было сделано”, - сказала она.

Гаряева также добавила, что общественная организация «Зеленая станица» пожаловалась в прокуратуру на бездействие местных властей при очевидной угрозе жизни и здоровью людей.

Юрист Юрий Восканянц считает, что жители Полтавской правомерно требуют ввести режим ЧС. “Власти, игнорируя это требование третьи сутки при бушующем пожаре, фактически нарушают права неопределенного круга лиц на безопасную окружающую среду. Вводя режим ЧС, государство признает, что на конкретной территории произошла беда, с которой не справиться обычными силами и средствами, имеющимися в распоряжении местной власти. Государство гарантирует, что обеспечит людям безопасность, в том числе эвакуацию из опасной зоны, направит дополнительные силы и средства регионального или федерального уровня. Применительно к нашей ситуации, могли быть задействованы региональные силы, в том числе дополнительные отряды пожарной охраны. Введение режима ЧС подтвердило бы реальную угрозу жизни и здоровью людей, что могло бы привести к скорейшему закрытию полигона и ликвидации всего причиненного им вреда”, - пояснил он корреспонденту “Кавказского узла”.

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