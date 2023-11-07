Власти пообещали приостановить работу мусорного полигона близ Полтавской

07 ноября 2023, 23:12

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Работа мусорного полигона близ станицы Полтавская будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщили власти Красноармейского района. Участники движения "Полтавская против свалки" скептически отреагировали на обещание властей.

"Кавказский узел" писал, что жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

Работа мусорного полигона близ станицы Полтавская будет временно приостановлена, сообщили сегодня местные власти. "Руководителем ООО "Мусорный полигон «ЖКХ»" Красноармейского района принято решение временно прекратить прием твердых коммунальных отходов с 11 ноября. "Это связано с произошедшим ранее пожаром, а также необходимостью проведения работ на территории полигона. В частности, запланирована дополнительная пересыпка слоев тела полигона грунтом для предотвращения повторного возгорания. Кроме того, запланированы работы по усовершенствованию обводного канала вокруг тела полигона, - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Красноармейского района.

В сообщении отмечается, что на время проведения работ отходы "будут транспортироваться на альтернативный объект (по представлению министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края)". Куда именно планируется свозить отходы, в сообщении не указано.

Этот шаг со стороны полигона – лишь попытка на время затаиться, так как полигон стал вызывать много вопросов и у краевых властей, и у судов, заявили сегодня активисты. "Расслабляться не надо. И радоваться еще рано. Нужно доделать все наши дела, выиграть все суды и дождаться приговоров по возбужденным уголовным делам в отношении работников полигона. И лишь тогда, когда полигон и его хозяева будут закрыты, земля – рекультивирована, а все виновные понесут наказание – тогда и будем радоваться. А пока что – не расслабляемся и не даём себя обмануть", - говорится в Telegram-канале "Полтавская против свалки", который ведут жители станицы, борющиеся против мусорного полигона.

"Кавказский узел" также писал, что 9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

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