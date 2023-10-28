Россельхознадзор изъял рис с токсичными веществами с поля под Полтавской

28 октября 2023, 19:20

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Рис, в котором найдены свинец и мышьяк, собран с поля около мусорного полигона вблизи станицы Полтавской, чтобы не допустить его поступления в продажу, сообщил Россельхознадзор.

Как писал "Кавказский узел", в зернах риса, выращенного в Красноармейском районе, найдены токсичные вещества, следует из датированного 25 октября ответа Южного межрегионального управления Россельхознадзора, который 27 октября обнародовали активисты из станицы Полтавской, требующие закрыть мусорный полигон.

"Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" установил превышение свинца и мышьяка в рисовом зерне. Управление начало "контрольное (надзорное) мероприятие" в отношении собственника зерна, сообщило 25 октября управление Россельхознадзора. Ранее, в сентябре, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы Полтавской отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Специалисты изъяли рис, собранный вокруг свалки в станице Полтавской, в котором найдены свинец и мышьяк, сообщило сегодня Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, на публикацию которого обратило внимание издание "Юга.ру".

"После уборки урожая, на основании полученных экспертиз, управлением Россельхознадзора данный рис был изъят из оборота, полностью исключено движение продукции со склада, угрозы попадания риса на прилавки нет. Этот вопрос находится на строгом контроле со стороны управления. О сложившейся ситуации проинформированы управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, администрация Краснодарского края. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося, к расследованию привлечены ученые из Федерального научного центра риса", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сентябре специалисты взяли пробы с растущих растений в рисовых чеках около полигона ТБО в Красноармейском районе, и в них "выявлено превышение свинца и мышьяка", отмечается в публикации. "Превышения ранее не выявлялись", - подчеркнуло ведомство.

Напомним, жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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