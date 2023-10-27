Специалисты нашли свинец и мышьяк на рисовом поле под Полтавской

27 октября 2023, 12:44

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В зернах риса, выращенного в Красноармейском районе, найдены токсичные вещества, следует из ответа управления Россельхознадзора, обнародованного активистами из станицы Полтавской, которые требуют закрыть мусорный полигон.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона в станице Полтавской. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия местного мусорного полигона. Станичники также требовали, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном.

Фотокопия письма Южного межрегионального управления Россельхознадзора "о принятии мер реагирования" сегодня опубликована в телеграм-канале "Полтавская против свалки". "Россельхознадзор внезапно установил-таки превышение ПДК (предельно допустимой концентрации. – Прим. "Кавказского узла") свинца и мышьяка в знаменитом полтавском рисе. Начаты контрольные мероприятия, ждем результатов", – говорится в публикации.

Письмо ведомства, направленное в ответ на обращение, датировано 25 октября и подписано врио замруководителя управления Немченко. В письме говорится, что специалисты управления осуществили выездное обследование указанного авторами обращения земельного участка и взяли пробы почвы, растений и зерна для исследования. На каком именно участке были взяты пробы, в документе не уточняется.

"ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" в ходе исследований в области обеспечения качества зерна на соответствия требований технического регламента таможенного союза "О безопасности зерна" установил превышение токсичных элементов (свинец, мышьяк) в зерне риса", - говорится в документе.

Чтобы предотвратить выпуск в обращение зерна, не соответствующего требованиям безопасности, управление начало "контрольное (надзорное) мероприятие" в отношении собственника "зерновой продукции", сообщило ведомство.

По состоянию на 12.30 мск, на сайте управления, а также в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте" не опубликована информация о проведенной проверке.

Напомним, в сентябре Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон, расположенный около станицы Полтавской, отравляет выращиваемый неподалеку рис.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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