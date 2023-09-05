Наталья Гаряева (на переднем плане) и активисты из Полтавской. Фото: https://protokol.band/2023/01/23/garyayeva-zakaz/

05 сентября 2023, 07:46

Союз рисоводов пожаловался в Следком на движение "Полтавская против свалки"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон, расположенный около станицы Полтавская, будто бы отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября жители станицы Полтавская  записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его "заставить" губернатора Краснодарского края встретиться с ними.

Жители Полтавской Красноармейского района требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской.

Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач написал жалобу в следственный комитет на лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву. Поводом для этого стали сведения, опубликованные в Википедии о вреде, который мусорный полигон наносит экологии, а также выращиваемому поблизости от него рису.

Жалоба Лобача датирована 31-м августа и опубликована 4 сентября в телеграм-канале движения "Полтавская против свалки". Адресатом жалобы указан Славянский межрайонный отдел следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Игорь Лобач в своей жалобе в Следком попросил ограничить доступ к интернет-ресурсам, на которых опубликованы, по его утверждению, недостоверные сведения о том, мусорный полигон отравляет рис, который затем продается в магазинах и его употребляют в пищу люди. Он заявил, что сбор и размещение этой информации осуществляет Фонд Википедия, сервера которого находятся в США, и что, вероятно, публикации направлены на подрыв экономической и продовольственной безопасности России через ложные сведения о качестве риса.

"Ассоциация "Национальный рисовый союз" просит провести проверку в части многочисленных публикаций клеветнических высказываний члена Общественного совета Наталья Юрьевны Гаряевой в отношении производителей риса Краснодарского края", – сказано в жалобе.

Напомним, 25 августа отправленные на фронт выходцы из станицы Полтавской в видеообращении призвали Владимира Путина, генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следкома Александра Бастрыкина остановить работу мусорного полигона в станице. Мусорная свалка находится на рисовой плантации, и "весь яд идет с этой свалки в водоканалы и реку", указали авторы обращения. Бастрыкин отреагировал на обращение, затребовав доклад о расследовании уголовного дела против оператора полигона.

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Примечание:

"Активисты Полтавской подали иск против муниципального предприятия", "Суд оштрафовал активиста из Полтавской", "Жители Полтавской записали обращение к Лукашенко".

Автор: "Кавказский узел"

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