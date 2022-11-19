Активисты из Полтавской пожаловались в прокуратуру на давление силовиков

19 ноября 2022, 00:23

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Супруги Наталья Гаряева и Вадим Мотовилов, которые ведут борьбу против мусорного полигона в станице Полтавская, направили в прокуратуру жалобу на полицейских, которые пытались силой отвезти их в суд из детского сада.

Как писал "Кавказский узел", силовики 16 ноября попытались доставить в суд активистов Наталью Гаряеву и Вадима Мотовилова, выступающих против свалки в Полтавской, когда они отвозили ребенка в детский садик. Комментаторы в Telegram назвали попытку задержания активистов давлением со стороны властей, а действия силовиков сочли превышением полномочий.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. 5 сентября активисты перекрыли дорогу на свалку, требуя внимания районных властей. Суд оштрафовал Светлану Соловьеву и Сергея Сальникова, инвалида-колясочника Юрия Трубачева и Людмилу Гришкову, которой выписан штраф в 75 тысяч рублей.

Вадим Мотовилов рассказал, что около десятка полицейских Красноармейского района утром окружили детский сад, напугав не только детей, но и взрослых. "16 ноября утром я повез ребенка в детский сад № 47, что на улице Рабочая. 56. Выехав из дома я увидел, что за моим автомобилем движутся несколько полицейских машин. Я остановился возле садика, вышел с ребенком из машины, но меня сразу окружили плотным кольцом человек десять в форме и в штатском. Я спросил, что им нужно и попросил, чтобы они не пугали ребенка, завел его в детский сад. Другие родители увидел такую сцену были очень напуганы и уходили со своими детьми из детского садика. Вскоре подъехала моя супруга Наталья Гаряева. Они и ее стали принуждать сесть в один из автомобилей, говорили что повезут нас в суд. Я и супруга ехать отказались", - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Наталья Гаряева отметила, что силовики заявили, что не арестовывают их, однако супруги должны "добровольно поехать". По ее словам, они снимали беседу с силовиками на видео. "Мы написали заявление и приложили это видео", - рассказала она.

Вадим Мотовилов направил в прокуратуру заявление на полицейских (имеется в распоряжении "Кавказского узла") с просьбой "провести проверку в отношении неправомерных действий сотрудников полиции", которые "пытались провести незаконное задержание меня и моей жены". "Своими действиями они довели мою жену до нервного срыва, недавно застрелился ее бывший муж, также из-за давления, оказываемого на семью правоохранительными органами. Я опасаюсь за жизнь и здоровье своей семьи и прошу провести проверку законности действий вышеуказанных лиц", - указано в заявлении.

5 октября один из активистов движения «Полтавская против свалки» Андрей Гаряев был найден мертвым во дворе собственного дома в станице Марьянской, сообщил блогер и журналист Игорь Щербацкий. По его данным, Гаряев покончил с собой на фоне решения суда, который назначил многомиллионный штраф его компании «Камавторесурс». Противники свалки связали смерть Гаряева с протестами против свалки и давлением властей.

Активист также добавил, что "никаких изменений на свалке нет". "Мусоровозы продолжают двигаться с установленной ими интенсивностью, круглосуточно загрязняя окружающую среду", - подчеркнул он.

Заместитель начальника РОВД Красноармейского района по общественной безопасности Андрей Колонтаевский заявил, что "полиция проводит всё в рамках закона". "Они действительно совершали у нас подряд административные правонарушения общественного порядка и 5 сентября, тоже было нарушение общественного порядка" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для привлечения к административной ответственности установлены сроки давности, напомнил адвокат Краснодарской краевой палаты адвокатов Сергей Костюк. "Для статьи 20.2.2 КоАП РФ это три месяца. Если событие было 5 сентября, то срок привлечения заканчивается 5 декабря. По закону протоколы составляются и вручаются на месте правонарушения. Если полиция этого не сделала, она должна это мотивировать. Человек имеет право отказаться подписывать через несколько суток такой протокол, либо принимать сообщение о явке в полицию по телефону, если он не знает с кем говорит и о чем идет речь", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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