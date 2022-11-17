Попытка доставить в суд активистов из Полтавской возмутила пользователей Сети

17 ноября 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики попытались доставить в суд протестовавших против свалки в Полтавской активистов Наталью Гаряеву и Вадима Мотовилова в то время, когда они отвозили ребенка в детский садик. Комментаторы в Telegram сочли попытку задержания активистов давлением со стороны властей, а действия силовиков сочли превышением полномочий.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавская в Краснодарском крае неоднократно жаловались на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. 15 января более тысячи жителей станицы провели сход, протестуя против полигона. Они создали общественный совет по закрытию полигона. 13 ноября Росприроднадзор в ответе активистам указал на необходимость проверить лицензии, выданные местному предприятию на переработку отходов на мусорном полигоне. Станичники назвали реакцию ведомства обнадеживающей.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Активистов Наталью Гаряеву и Вадима Мотовилова, которые выступают за ликвидацию свалки в Полтавской, силовики 16 ноября попытались задержать и доставить в суд за сентябрьский митинг. Именно он повлиял на то, что дело впервые за годы борьбы ушло в суд, сообщило вечером в этот же день в своем Telegram-канале движение "Полтавская против свалки".

По словам Гаряевой и Мотовилова, утром у детского сада, куда они каждый день возят ребёнка, их встретили силовики, которые заявили, что они подозревается в организации собрания и нарушении общественного порядка, сказано в сообщении.

Активисты были в числе тех, кто заблокировал около месяца назад дорогу грузовикам, которые едут на свалку. После этого они были оштрафованы, бывший супруг Натальи Гаряевой – председатель группы по закрытию свалки Андрей Гаряев – был найден мертвым, пояснил Telegram-канал.

Гаряева и Мотовилов в итоге задержаны не были. "Процедура задержания и сроки нарушены. Перекрытие моста активистами состоялось более двух месяцев назад. И именно тогда [силовики] должны были осуществлять свои "задержания и доставку в суд", – привел Telegram-канал комментарий блогера Игоря Щербацкого.

Скопление силовиков напугало детей и их родителей, сказано в публикации.

К записи также прикреплено видео, на кадрах которого видны два силовика, один из них сообщает женщине, которая находится за кадром, что в отношении нее составлен протокол по статье о нарушении общественного порядка. Далее другой полицейский заявил, что из суда повестки не будет, так как санкция статьи подразумевает арест. После этого находящиеся за кадром мужчина и женщина поочередно спрашивают, будут ли они задержаны. Далее силовики просят женщину сесть в машину, на что она отвечает отказом. На этом ролик заканчивается.

На 11.35 мск 17 ноября эта запись в Telegram-канале движения "Полтавская против свалки", на который подписаны 4100 пользователей, набрала 785 просмотров и 33 комментария. Большую часть их авторов возмутила попытка силовиков задержать активистов.

"Это как минимум превышение служебных полномочий", – считает пользователь с ником Экс.

"Это просто беззаконие! Они видимо решили, что арестовав Наталью с Вадимом, они решат проблему свалки? Они устроили беззаконие и думают, что им сойдёт всё с рук? И странным образом, нет повестки в суд, видимо причину не могут придумать", – написала Ирина Олищук.

"Живут за наши налоги и нас же прессуют", – отметила Людмила Савченко.

"Граждане России, бизнесмены все кто работает – платят налоги в бюджет, а оттуда платят зарплату главе района, судьям, сотрудникам полиции. Они все должны защищать честных и порядочных людей, и делать всё с буквы закона", – подчеркнул Игорь Штефан.

"Где правоохранительные органы? Куда они смотрят? Беззаконие какое-то. Мало того, что жить не дают со своей свалкой, ещё и хватают на улице", – возмутилась Ольга.

Публикация о том, что силовики пытались задержать активистов Наталью Гаряеву и Вадима Мотовилова, была размещена 16 ноября в Telegram-канале ne_nowosti, на который подписаны 2975 пользователей. На 11.35 мск 17 ноября эта запись набрала 7,7 тысячи просмотров и девять комментариев.

"Да уж... Жаль, что прошло два месяца, а не три. Они могут ещё узаконить это задержание", – предположил Alex.

"Они процедуру не соблюли. Уже не имеют права", – ответил ему администратор Telegram-канала ne_nowosti.

"Процедуру у нас вообще редко соблюдают", – написал в ответ Alex.

"Органы, которые должны были нас защищать, набрасываются из-за угла, исподтишка. Как же мы все им мешаем уже – тем, что просто хотим жить спокойно в своих домах в своей родной станице", – написала Оксана.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители станицы жаловались, что после перекрытия 17 мая ими в знак протеста дороги полиция начала преследование активистов. Сотрудники полиции вместе с казаками 18 мая приехали на машинах без опознавательных знаков домой к пенсионерке Людмиле Гришковой и увезли ее в отделение. Жительнице станицы Полтавская вменили нарушение установленного порядка организации или проведения акции.

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