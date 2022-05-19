Противники свалки в Полтавской заявили о давлении со стороны силовиков

19 мая 2022, 00:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители станицы Полтавской на Кубани, протестовавшие против работы мусорного полигона, подверглись преследованию после акции с перекрытием трассы.

Как писал "Кавказский узел", 15 января более 1000 жителей станицы Полтавской провели сход, протестуя против мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. Они создали общественный совет по закрытию полигона. Члены совета представили главе Красноармейского района Юрию Васину свои доводы об опасности мусорной свалки для здоровья жителей, и он с доводами согласился, рассказали активисты. В середине марта Красноармейский райсуд Кубани вынес лишь устное предупреждение жителю станицы Полтавской Игорю Мцхвариашвили, которого силовики обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия. На встрече, ставшей поводом для преследования активиста, местные жители и чиновники обсуждали вред от мусорного полигона, рассказали активисты.

Жители станицы Полтавской в Красноармейском районе Краснодарского края 17 мая перекрыли трассу. Причина этой акции заключается в мусорном полигоне, который, по словам станичников, сильно мешает местным жителям, сообщило 18 мая издание "Юга.ру".

В день акции в telegram-канал "Полтавская против свалки" вышел пост и ролик с места перекрытия дороги.

"Так выглядит отчаяние народа, которого не слышат! Народ массово пришёл в прокуратуру писать жалобу по поводу функционирования мусорного полигона и своим перемещением по пешеходному переходу организовал километровую пробку. Машины мёртво стоят. Напомню, наболевший полигон травит жизнь жителям Красноармейского района. Мы активно обращаемся в различные органы, но получаем отписки. Градус народного кипения на пределе!" - сказано в сообщении.

В ролике видно, как несколько десятков человек ходят по пешеходному переходу туда и обратно. Среди протестующих был и человек в инвалидной коляске, которого катали по переходу.

В акции протеста приняли участие более 40 человек. Местные жители пожаловались, что свалка работает с нарушениями, источает запах, а мусоровозы, которые вывозят туда отходы, разрушают дорогу, сообщило 18 мая издание "Утренний Юг".

Роспотребнадзор и Росприроднадзор фиксировали на мусорном полигоне превышение загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе, что непосредственно влияет на здоровье живущих рядом людей. Несмотря на выявленные нарушения, свалка продолжает функционировать, также она окружена землями сельхозназначения, на которых выращивают продукты питания, информировало издание.

Жалобы жителей станицы Полтавской на местный мусорный полигон проверяет Совет при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, сообщила 18 мая на своей странице во "ВКонтакте" ГТРК "Кубань".

Эта проблема будет решаться комплексно, но приоритеты людей все равно должны быть на первом месте, заявил телекомпании председатель Совета Андрей Зайцев.

Ранее, в феврале, на полигоне прошло выездное совещание. Тогда было решено до июня подготовить проект санитарно-защитной зоны и сделать объездную дорогу с мостом, чтобы грузы ездили в объезд станицы. Дорогу уже сделали, но пока не запустили, Совет при губернаторе держит ситуацию на контроле, сообщила телекомпания.

После акции протеста жителей станицы Полтавская полиция начала преследование активистов, сообщил 18 мая Telegram-канал Sota. Сотрудники полиции вместе с казаками 18 мая приехали домой к пенсионерке Людмиле Гришковой, при этом силовики были на машинах без опознавательных знаков, и увезли ее в отделение.

Telegram-канал Всероссийского объединение экоактивистов "Это "Нам здесь жить!" 18 мая опубликовал ролик, в котором было видно, что пенсионерка добровольно села в машину без опознавательных знаков полиции.

Людмилу Гришкову уже отпустили из отделения, пенсионерка находится дома. Женщину обещали вызвать в суд. Жительнице станицы Полтавская вменили нарушение установленного порядка организации или проведения акции. Местные жители при поддержке народных депутатов связались с адвокатом, который согласился оказывать задержанной 18 мая Гришковой юридическую помощь, сообщил со ссылкой на депутата Романа Поливоду telegram-канал.

Людмила Гришкова является пенсионеркой и инвалидом второй группы, она проживает непосредственно возле свалки. Это она относила в прокуратуру жалобу против эксплуатации мусорного полигона, сообщило 18 мая издание "Утренний Юг".

"Она астматик, только что вышла из больницы. Муж очень переживает, что у нее в любой момент может начаться приступ", - рассказала изданию жительница станицы.

После того, как пенсионерку отпустили из участка домой, она рассказала, что подписывать протокол правоохранители не просили, только опросили. Прямо на глазах женщины полицейские советовались о том, какую статью ей вменить. Людмилу Гришкову предупредили, что могут еще раз приехать к ней домой, но уже с протоколом.

Также на одного из активистов, принявших участие в акции протеста, уже составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", суд по этому делу запланирован на 19 мая, информировало издание.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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