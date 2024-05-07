07 мая 2024, 05:56

Житель Волгоградской области осужден за скупку и переделку оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К четырем годам колонии общего режима и штрафу приговорен житель Котельниковского района, который, по данным следствия, занимался скупкой и переделкой оружия.

Приговор жителю Волгоградской области вынес Котельниковский районный суд.

По данным следствия, 40-летний мужчина в 2022 году купил в целях собственной безопасности охолощенное оружие и боеприпасы в интернете. В своем гараже он оборудовал оружейную мастерскую, в которой, в частности, переделал охолощенный пистолет ПМ и приспособил для стрельбы сигнальный револьвер модели Р2. Официального разрешения на хранение, ношение и приобретение огнестрельного оружия у него не было, пишет 6 мая "Высота 102" со ссылкой на УФСБ по Волгоградской области.

Во время обыска по месту проживания мужчины были найдены патроны, приспособление для их снаряжения и развертка патронника для пистолета Макарова. Один из тайников находился в подвесном потолке в туалете.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в 100 тысяч рублей, информирует "Волгоград ТВ".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2023 года ФСБ отчиталась о задержании изготовителей оружия в 53 регионах России, в том числе Волгоградской области. По данным ведомства, изъято более 87 килограммов взрывчатых веществ, более 70 тысяч патронов и 830 частей огнестрельного оружия, прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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Примечание:

"Силовики ликвидировали подпольную оружейную мастерскую в Беслане", "Житель Владикавказа арестован по делу об изготовлении оружия", "Подпольный оружейный цех обнаружен на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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