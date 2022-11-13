Ответ Росприроднадзора обнадежил противников свалки в Полтавской

13 ноября 2022, 19:42

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Росприроднадзор в ответе активистам из станицы Полтавской указал на необходимость проверить лицензии местному предприятию на переработку отходов на мусорном полигоне. Станичники назвали реакцию ведомства обнадеживающей.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения «Полтавская против свалки» объединились с созданной в этом году местной общественной организацией «Зеленая станица» для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривается в Арбитражном суде. 2 ноября представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". По мнению ведомства, полигон исчерпает свой ресурс только в 2024 году, а сейчас проверки "никаких нарушений не установили".

Жители станицы Полтавская жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин.

Сегодня активисты движения «Полтавская против свалки» опубликовали в одноименном телеграм-канале копию ответа Росприроднадзора на свое обращение по поводу правомерности выдачи ООО МП "ЖКХ" Красноармейского района лицензии на сбор и обработку отходов. Документ датирован 10 ноября и подписан заместителем руководителя М. Климовой.

"При рассмотрении обращения возникла необходимость детального исследования принятых Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора решений при выдачи ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района лицензии на осуществления дятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности, а также проведенных контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также соблюдения лицензиатом лицензионных требований в период с 2013 по 2022 годы", - сообщило ведомство, добавив, что срок рассмотрения обращения продлен.

Активисты назвали ответ ведомства "обнадеживающим". "Обнадёживающий ответ пришёл 10 ноября от федерального Росприроднадзора. Эта организация решила более детально вникнуть в суть проблемы, о которой Общественный совет по закрытию свалки не просто говорит, а буквально кричит на всю страну. […] Хочется верить, что такая инициатива вызвана не желанием «снизить градус социальной напряженности». […] Посмотрим, к чему приведет проявленный федеральным Росприроднадзором интерес", - говорится в публикации.

Напомним, 17 октября прокуратура Кубани сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие «ЖКХ» Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения".

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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