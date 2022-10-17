Жители Полтавской пригрозили чиновникам новыми акциями протеста

17 октября 2022, 09:42

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Активисты станицы Полтавская на Кубани готовы продолжить борьбу за закрытие полигона бытовых отходов, несмотря на смерть председателя общественного совета "Против свалки в Полтавской" Андрея Гаряева.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавская в Краснодарском крае неоднократно жаловались на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. 15 января более тысячи жителей станицы провели сход, протестуя против полигона, Они создали общественный совет по закрытию полигона. 17 сентября жители Полтавской провели очередную акцию протеста. 5 октября стало известно, что Андрей Гаряев, вместе с другими активистами требовавший закрыть мусорный полигон в кубанской станице Полтавской, был найден мертвым.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

В станице Полтавской прошли похороны председателя общественного совета "Против свалки в Полтавской" Андрея Гаряева. Гаряева во всем Красноармейском районе уважали как активиста. На похороны пришли более тысячи человек, передал 16 октября "Югополис".

Жители района считают, что лучшей данью памяти Гаряеву, будет закрытие мусорного полигона. В Полтавской верят, что правоохранительные органы края, наконец, займутся полигоном всерьез, сказано в публикации.

Хотя жители Полтавской борются за закрытие полигона уже около года, власти не предприняли никаких действенных мер, передал 16 октября "Краснодар Онлайн". "С начала мусорной реформы у нас ничего не поменялось. Только тарифы растут да качество услуг падает. Конкретно на этот полигон куда мы только не жаловались. Более тысячи отписок <…>. Сейчас в станице народное настроение хуже. Люди действительно готовы взяться за вилы", – привело издание слова одного из местных жителей.

"Мы нынче эти окна не открываем. Неприятный запах. Грузовики с мусором сотнями ходят. Сил нет никаких. Где дома постарше, там кирпич трещинами идет", – рассказал другой местный житель Сергей.

Токсичные вещества, которые образуются на полигоне, попадают в почву, так как свалке не имеет глиняной подложки, отметила еще одна местная жительница. "Если вы посмотрите, у нас тут везде земли подтоплений. Мы дом строили, два раза копнешь – уже вода набегает из подземных вод. Вот скажите, куда потом текут эти воды? Вот река у нас – Полтавский Ерик. С 2019 года мы там не купаемся, не ловим. Как свалка начала расти, мне дедушка сказал: всё, больше никакой рыбы из этой реки в доме", – сказала она.

"На этом полигоне чего только не захоранивали: и трупы павших животных, и ртутные лампы, и строительные отходы. Полигон старый, он не соответствует никаким требованиям. Санитарно-защитная зона там – это вообще ужас", – добавила она.

Свалка не приспособлена к захоронению такого количества мусора, считает еще один местный житель.

По мнению одного из сотрудников полигона все станичные активисты, которые выступают против свалки, на самом деле "проплачены". По его словам раньше на полигон никто не жаловался и жители начали протестовать после того, как в полигон начали вкладывать деньги. "У нас на полигоне ведь и завод уже начали строить, и технику поменяли, там только трактор был старше меня раньше. А теперь хоть какие-то улучшения", — рассказал он.

По словам сотрудника местной администрации недовольных свалкой всего пару тысяч человек, в то время как в станице Полтавской проживает около 27 тысяч человек.

Напомним, после перекрытия 17 мая жителями станицы в знак протеста дороги полиция начала преследование активистов. Сотрудники полиции вместе с казаками 18 мая приехали на машинах без опознавательных знаков домой к пенсионерке Людмиле Гришковой и увезли ее в отделение. Жительнице станицы Полтавская вменили нарушение установленного порядка организации или проведения акции.

"Кавказский узел" также писал, что жители станицы Полтавской проводили акцию протеста 5 сентября. Поздно вечером в этот день они согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани 8 сентября направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил глава муниципалитета.

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