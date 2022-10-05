Противник свалки в Полтавской найден мертвым

05 октября 2022, 11:31

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Андрей Гаряев, вместе с другими активистами требовавший закрыть мусорный полигон в кубанской станице Полтавской, найден мертвым. Гаряев покончил с собой, предположил журналист Игорь Щербацкий.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской проводят акции протеста против работы мусорного полигона. Так, 5 сентября они перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация Красноармейского района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава района Юрий Васин.

Сегодня один из активистов движения «Полтавская против свалки» Андрей Гаряев найден мертвым во дворе собственного дома в станице Марьянской, сообщил блогер и журналист Игорь Щербацкий в своем Telegram-канале "ne_nowosti".

По версии журналиста, Гаряев покончил с собой. Ранее суд назначил штраф в 32 миллиона рублей ООО ПО «Камавторесурс», которой руководил Гаряев. Бывшая супруга и совладелец организации Наталья Гаряева связывала штраф с выступлениями Андрея Гаряева против мусорного полигона.

"Такой непомерный штраф фактически уничтожил организацию «Камавторесурс» (существовала 27 лет!)", - написал Щербацкий. Он уточнил, что гендиректор "Камавторесурса" оставил предсмертную записку.

Администратор Telegram-канала "Полтавская против свалки", в котором освещаются события вокруг борьбы активистов против мусорного полигона, сделал репост публикации Щербацкого, не дополнив ее другой информацией.

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