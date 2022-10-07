Противники свалки в Полтавской связали суицид Гаряева с давлением властей

07 октября 2022, 07:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самоубийству Андрея Гаряева предшествовали давление властей на него как одного из лидеров протеста против свалки в станице Полтавской и многомиллионный штраф, необоснованно наложенный на его компанию, рассказали соучредитель компании Наталья Гаряева и активист Юрий Трубачев.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября один из активистов движения «Полтавская против свалки» Андрей Гаряев был найден мертвым во дворе собственного дома в станице Марьянской, сообщил блогер и журналист Игорь Щербацкий. По его данным, Гаряев покончил с собой, а ранее суд назначил многомиллионный штраф компании «Камавторесурс», гендиректором которой был Андрей Гаряев. Бывшая супруга Гаряева и соучредитель организации Наталья Гаряева связывала штраф с выступлениями Андрея Гаряева против мусорного полигона, уточнил Щербацкий.

Активисты и жители станицы Полтавской много месяцев протестуют против работы мусорного полигона. В частности, 5 сентября они перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация Красноармейского района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава района Юрий Васин.

Андрей Гаряев погиб 5 октября около 4 мск, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" бывшая супруга Гаряева и его партнер по бизнесу Наталья Гаряева. "Мне сразу же позвонила супруга Андрея и сообщила, что он [покончил с собой]. Я в чем была побежала к дому, где Андрей жил с женой и их 8-летним ребенком. Он был мертв. […] Мы позвонили в полицию, и участковый инспектор уже через полчаса допрашивал нас", - рассказала она.

По ее словам, у 58-летнего мужчины остались четверо детей. "Старший сын от первого брака. Наши двое детей: 21 и 14 лет. И 8-летний ребенок от третьей жены. Мы прожили с Андреем 10 лет. Это был прекрасный семьянин, муж, отец. После того, как мы расстались, мы остались друзьями и коллегами по бизнесу, дружили домами", - рассказала Наталья Гаряева.

В последний раз Наталья Гаряева видела Андрея Гаряева на планерке, которую он собрал в пятницу, 30 сентября. "На планерке он выглядел озабоченным и расстроенным. Он говорил о решении суда, которым нашу фирму лишили росчерком пера 30 миллионов фактически ни за что. Он рассказал, что 15 сентября это решение вступило в силу. Мне лично в беседе он сказал, что Гулькевичах был случай, когда предприниматель покончил с собой, и что, возможно, ему придется сделать то же самое", - сказала она.

Кубанский предприниматель Леонид Гутриц был найден мертвым с огнестрельным ранением около здания прокуратуры Гулькевичского района. По данным СМИ, Гутриц покончил с собой, а в его кармане нашли предсмертную записку с обвинениями в адрес силовиков, сообщило 16 августа "Вести.Ру".

Также Андрей Гаряев рассказывал ранее об угрозах в его адрес со стороны районных чиновников, которые "грозились в случае продолжения им борьбы против свалки лишить его бизнеса", подчеркнула Наталья Гаряева. "Но Андрей всегда был в первых рядах нашего движения. Ему было не все равно, какая экология в станице. Мы все видим причинно-следственную связь между его смертью и доведением его до самоубийства", - сказала она.

По ее данным, следствие рассматривает версию самоубийства, связанную с болезнью. "У Андрея действительно были проблемы с печенью, и в 2016 году ему была проведена успешная операция по трансплантации части печени от живого донора - старшего сына Андрея. Но после всех стрессов со свалкой и затем решения суда первой инстанции от 20 июля, который оштрафовал фирму на 30 миллионов, ему в августе стало резко плохо. Медиками был поставлен диагноз «отторжение трансплантированной части печени». И это после шести лет! Естественно, что такая стрессовая ситуация не могла не отразиться на его здоровье", - рассказала Наталья Гаряева.

Гаряева также предоставила в распоряжение «Кавказского узла» решения судов от 20 июля и 15 сентября о штрафах Андрею Гаряеву и их фирме. Она уточнила, что как соучредитель ООО ПО «Камавторесурс» за месяц до трагедии обращалась к прокурору края Сергею Табельскому с требованием остановить преследование ее коллеги и активиста Андрея Гаряева, но пока не получила ответа.

В заявлении Натальи Гаряевой, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», говорится, что 20 июля мировой судья признал директора ООО «Камавторесурс» Андрея Гаряева виновным по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства) и назначил ему штраф в 1 511 763 рубля.

Там же указано, что другой мировой судья оштрафовал по этой же статье ООО «Камавторесурс» на 30 235 267 рублей. По версии Натальи Гаряевой, изложенной в заявлении прокурору Кубани, эти судебные акты вынесены под давлением прокуратуры, которая преследовала Андрея Гаряева "за его активную гражданскую позицию по недопущению экологической катастрофы и борьбу с незаконной свалкой в станице Полтавской".

"Привлечение к избыточной ответственности на сумму более 32 миллиона при наличии полностью построенного объекта при отсутствии вины и существенного вреда, противоречит здравому смыслу, федеральному законодательству и позиции президента РФ по вопросу привлечения предпринимателей к административной ответственности в условиях санкций (Закон №70-ФЗ от 26.03.2022 г). Неисполнение условий контракта допущено по независящим от подрядчика обстоятельствам. В проекте были обнаружены ошибки и недочеты, не исправление которых могло бы привезти в будущем к обрушению конструкций здания. В судебном заседании заказчик, в лице директора МКУ «Абинкапстрой» Котова А.А., признал указанные факты и пояснил, что несмотря на 100-процентную готовность объекта, акт сдачи объекта своевременно не подписан ввиду отсутствия необходимой проектной документации. Однако мировые судьи, фактически установив данные обстоятельства и отразив их в постановлениях, должной юридической оценки им не дали. За рамками судебного заседания судьи прямо пояснили, что на них оказывается давление со стороны прокуратуры района и их «уволят, если они вынесут иные решения»", - говорится в заявлении Гаряевой.

Прокуратура Абинского района обосновала необходимость привлечения компании и гендиректора к административной ответственности тем, что существенный вред выражается в «создании предпосылок для нарушения сроков государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», указано в документе. "То есть даже не самим нарушением сроков программы, а «созданием предпосылок для нарушения сроков». И за такие «предпосылки» общество и его директор оштрафованы на 32 млн при цене всего контракта в 82 млн!" – заявила Гаряева в обращении к прокурору края.

Комплекс полностью построен, и в нем проводятся детские соревнования, подчеркнула она. "Согласно ответа от Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 19.08.2022 г. №51-01-10-4908/22, подписанного заместителем министра физической культуры и спорта Краснодарского края, «в отношении объекта «Центр единоборств в Абинском городском поселении г.Абинск. ул. Спортивная 2», результат реализации мероприятия государственной программы достигнут, на исполнение мероприятий госпрограммы на территории Абинского района нарушение сроков строительства объекта не повлияло». Таким образом, «существенный вред» охраняемым законом интересам общества и государства отсутствует. Привлечение к несоразмерной административной ответственности в размере более 32 млн руб. приведет к банкротству предприятия, которое стабильно работает уже 27 лет, дает рабочие места для 280 человек, платит налоги порядка 70 млн в год. На сегодняшний день ООО ПО «Камавторесурс» имеет кредитные линии в сумме 250 млн рублей и по условиям кредитных договоров более 30 млн штрафа привлекут к досрочному истребованию кредитов", - написала прокурору соучредитель компании.

Она указала также, что "на фоне стресса от привлечения к административной ответственности его как должностного лица и юридического лица ООО «Камавторесурс» у Гаряева А.А. произошло резкое ухудшение здоровья". "Гаряев А.А. стоит на учете у онколога с 29.03.2021 г. 08 августа 2022 года началось острое отторжение части печени, транспортированной 2016 году от сына, и он был госпитализирован в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна. Подтверждающие медицинские документы прилагаются", - написала до трагедии Наталья Гаряева.

Активист Юрий Трубачев также связал смерть Андрея Гаряева с его активной жизненной позицией и давлением людей с властными полномочиями. "Я полагаю, что здесь есть факт [давления] всеми, кому он мешал: от прокуроров и судей до глав администрации, которые создали ему все условия для безысходности ситуации", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

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