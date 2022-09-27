Противница свалки в станице Полтавской оштрафована

27 сентября 2022, 07:30

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На 75 тысяч рублей оштрафовал суд жительницу станицы Полтавской Людмилу Гришкову, которая вместе с земляками участвовала в акции против движения мусоровозов через станицу.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской, в том числе Людмила Гришкова, проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета. Участников акции протеста регулярно штрафуют - 23 сентября оштрафовали Светлану Соловьеву и Сергея Сальникова, 25 сентября - инвалида-колясочника Юрия Трубачева.

Красноармейский районный суд Краснодарского края оштрафовал жительницу станицы Павловской Людмилу Гришкову на 75 тысяч рублей по части 4 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 сентября в Telegram-канале "Полтавская против свалки" (3 839 подписчиков).

"За последние годы краевая власть в лице губернатора сделала все возможное для того, чтобы люди, доведенные до отчаяния безудержным ростом полтавской свалки, стали выходить на улицу и перекрывать дороги мусоровозам, которые ежедневно и ежечасно засыпают нашу станицу мусором", - говорится в публикации, которая набрала по данным на 05.00 мск сегодня, 27 сентября 59 комментариев. Пользователи посочувствовали Гришковой и обвинили местные и краевые власти в нежелании решать проблему с полигоном.

На сайте суда указано, что административное дело № 5-671/2022 в отношении Людмилы Гришковой поступило судье 23 сентября, в тот же день было принято решение о штрафе, а 26 сентября оштрафованной была вручена копия постановления.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек. Жители станицы Полтавской проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон через станицу. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись лишь после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин.

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