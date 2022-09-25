Инвалид-колясочник из Полтавской оштрафован за протест против свалки

25 сентября 2022, 00:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд оштрафовал жителя станицы Полтавской Юрия Трубачева на 5 тысяч рублей за акцию, в ходе которой активисты перекрыли движение мусоровозам, чтобы привлечь внимание властей к проблеме мусорного полигона.

"Кавказский узел" писал, что Красноармейский районный суд на Кубани оштрафовал Светлану Соловьеву и Сергея Сальникова, которые добиваются закрытия мусорного полигона в станице Полтавской.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек. Жители станицы Полтавской проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон через станицу. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись лишь после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин.

Суд оштрафовал жителя станицы Полтавская Юрия Трубачева, который участвовал в акции против движения мусоровозов через станицу и был одни из тех, кто блокировал дорогу, 5 сентября, сообщил 24 сентября Telegram-канал "Полтавская против свалки".

Трубачев заготовил для суда объяснения своих действий, но судья не стала слушать их. В объяснениях он, в частности, пожаловался, что 23 сентября был вынужден провести у здания суда два с половиной часа, очень замерз, однако ему даже не обеспечили возможность посещения туалета, указано в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Трубникова по статье о нарушении порядка проведения мероприятий, поступило в суд 23 сентября, информации о результатах рассмотрения дела на сайте Красноармейского районного суда не содержится.

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