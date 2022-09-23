Суд оштрафовал противников свалки в станице Полтавской

23 сентября 2022, 00:11

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Красноармейский районный суд на Кубани оштрафовал Светлану Соловьеву и Сергея Сальникова, которые добиваются закрытия мусорного полигона в станице Полтавской.

Как писал "Кавказский узел", на народный сход против мусорной свалки в станице Полтавской, который состоялся 17 сентября, из чиновников пришли лишь два человека. Один из них, в частности, предположил, что активистам заплатили за акции против работы мусорного полигона. Жители станицы заявили, что намерены подать на чиновника в суд за клевету.

Жители станицы Полтавской проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон через станицу. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись лишь после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин, который пообещал протестующим на сходе 17 сентября объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета.

Экоактивисты из станицы Полтавской Сергей Сальников и Светлана Соловьева оштрафованы судом на 5 тысяч рублей каждый, сообщил 22 сентября Telegram-канал «Полтавская против свалки».

Согласно картотеке дел на сайте Красноармейского районного суда, Сальникова и Соловьеву 22 сентября признали виновными в организации публичной акции, повлекшей нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2. КоАП России). Эта статья предусматривает для граждан штраф на сумму до 20 тысяч рублей, до 100 часов общественных работ или до 15 суток административного ареста.

На видео, опубликованном в Telegram-канале противников свалки, оба активиста стоят перед зданием суда и комментирует процесс. Суд не принял во внимание, что протоколы были составлены с нарушениями, говорит Сальников на видео.

"Кавказский узел" писал ранее, что дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

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