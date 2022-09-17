Жители Полтавской пожаловались на поведение чиновника на сходе

17 сентября 2022, 20:28

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На народный сход против мусорной свалки в станице Полтавской из чиновников пришли лишь глава Красноармейского района Юрий Васин и его заместитель Николай Шумченко, который предположил, что активистам заплатили за акции против работы мусорного полигона. Жители станицы намерены подать на чиновника в суд за клевету.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в станице Полтавской Красноармейского района Кубани местные жители провели сход против работы мусорного полигона. На сход станичников пришли глава района и представители администрации.

Жители станицы Полтавской проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета.

17 сентября с 10 до 12 часов дня жители станицы Полтавской провели сход против мусорной свалки На сход, по оценкам его организаторов, собралось порядка 2000 человек, заявила активистка Наталья Гаряева. Однако представитель пресс-службы администрации Красноармейского района сказал корреспонденту "Кавказского узла", что на сходе было "не более 500 человек".

Жительница станицы Людмила Гришкова отметила, что на сходе высказались многие жители станицы. "Они брали слово и говорили все, что у них накипело. Как людям тяжело живется от круглосуточного движения мусорных большегрузов, вони", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

По ее словам, на сходе присутствовало "много полицейских" и всего два чиновника: глава района Юрий Васин и его заместитель Николай Шумченко, который назвал собравшихся "толпой".

Коммунист Роман Поливода добавил, что "с собой чиновники привели врача, который пытался убедить всех, что в других районах люди, где нет свалки, болеют больше и чаще".

Чиновники "оскорбили присутствующих домыслами о том, что собравшиеся кем-то подкуплены", сказала Гаряева. "Присутствующие на сходе заявили о намерении подать в суд за клевету на заместителя Юрия Васина, Николая Шумченко, который вел себя вызывающе и утверждал, что все собравшиеся подкуплены, и им заплатили 20 миллионов рублей", - сказала она.

Наталья Гаряева также отметила, что на сход не пришел депутат от "Единой России", который одержал победу на выборах, однако пришел его соперник, коммунист Роман Поливода, который "всегда боролся против мусорной свалки вместе с жителями". По ее словам, "люди шли голосовать специально за Романа", однако в итоге победил другой кандидат. "Люди видят и понимают, что происходит, и это еще больше поднимает волну негодования", - сказала Наталья Гаряева корреспонденту "Кавказского узла".

Итогом схода стало требование к главе района Юрию Васину расторгнуть договор аренды на эксплуатацию мусорной свалки между Красноармейским районом и ООО МП "ЖКХ", которое нарушает все нормы и правила содержания полигона, рассказала Гаряева.

Глава района указал, что решение остается за судом. "Дело находится в суде и суд будет решать судьбу полигона", - сказал Юрий Васин корреспонденту "Кавказского узла".

Коррупция настолько сильна, что "нет никакой надежды на справедливый и законный исход дела в суде", заявил участник схода Сергей Сальников. "Суды - это очень длительная процедура. А ситуация настолько серьезная, что необходимо решать ее срочно и объявлять режим чрезвычайной ситуации", - подчеркнул он.

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