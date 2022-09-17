Сход в станице Полтавской 17 сентября 2022 года. Фото: телеграм-канал "Полтавская против свалки", https://t.me/stplt/677

17 сентября 2022, 13:35

Жители Полтавской провели очередную акцию протеста против свалки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акцию протеста против свалки в станице Полтавской Красноармейского района Кубани провели местные жители. На сход станичников пришли глава района и представители администрации. 

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября жительницу станицы Полтавской Людмилу Гришкову, на которую составили протокол за участие в акции против вывоза мусора на полигон, доставили в суд, однако судья взяла самоотвод, а рассмотрение дела перенесли. Пенсионерка пожаловалась, что после длительного ожидания в суде ей стало плохо и потребовалась помощь врачей.

Жители станицы Полтавской проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета.

Жители станицы Полтавской провели сход, в котором участвовали глава Красноармейского района Юрий Васин и другие представители администрации, сообщил Telegram-канал "Полтавская против свалки".

Руководство Красноармейского района не дало конкретных ответов на требования участников схода, заявила председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева. "Администрация очень нагло, самоуверенно себя вела. Вышел заместитель главы района, назвавший собравшихся "толпой", намекал, что мы чуть ли не проплаченные. Потом вышел представитель рисоводческой отрасли, который пытался доказать что никакого вреда от свалки выращиванию риса нет. В общем, их волновал только имидж. Другой чиновник кричал, что мы экономику района губим своим протестом", – привело слова активистки издание "Кавказ.Реалии". 

Глава района Юрий Васин повторил информацию о том, что в Арбитражный суд Краснодарского края подано заявление о закрытии полигона, но сам иск активистам не показали, указало издание. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Противников мусорного полигона в Полтавской возмутили угрозы чиновника в адрес активиста", "Активистка из Полтавской пожаловалась в прокуратуру на действия силовиков", "Противники свалки в Полтавской заподозрены в нарушении закона о митингах". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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