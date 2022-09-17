Жители Полтавской провели очередную акцию протеста против свалки

17 сентября 2022, 13:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акцию протеста против свалки в станице Полтавской Красноармейского района Кубани провели местные жители. На сход станичников пришли глава района и представители администрации.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября жительницу станицы Полтавской Людмилу Гришкову, на которую составили протокол за участие в акции против вывоза мусора на полигон, доставили в суд, однако судья взяла самоотвод, а рассмотрение дела перенесли. Пенсионерка пожаловалась, что после длительного ожидания в суде ей стало плохо и потребовалась помощь врачей.

Жители станицы Полтавской проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета.

Жители станицы Полтавской провели сход, в котором участвовали глава Красноармейского района Юрий Васин и другие представители администрации, сообщил Telegram-канал "Полтавская против свалки".

Руководство Красноармейского района не дало конкретных ответов на требования участников схода, заявила председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева. "Администрация очень нагло, самоуверенно себя вела. Вышел заместитель главы района, назвавший собравшихся "толпой", намекал, что мы чуть ли не проплаченные. Потом вышел представитель рисоводческой отрасли, который пытался доказать что никакого вреда от свалки выращиванию риса нет. В общем, их волновал только имидж. Другой чиновник кричал, что мы экономику района губим своим протестом", – привело слова активистки издание "Кавказ.Реалии".

Глава района Юрий Васин повторил информацию о том, что в Арбитражный суд Краснодарского края подано заявление о закрытии полигона, но сам иск активистам не показали, указало издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.