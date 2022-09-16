Судья отказалась рассматривать дело активистки из станицы Полтавской

16 сентября 2022, 02:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительницу станицы Полтавской Людмилу Гришкову, на которую составили протокол за участие в акции против вывоза мусора на полигон, доставили в суд, однако судья взяла самоотвод, а рассмотрение дела перенесли. Пенсионерка пожаловалась, что после длительного ожидания в суде ей стало плохо и потребовалась помощь врачей.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавская проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон. Поздно вечером 5 августа участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

66 -летняя жительница станицы Полтавская Людмила Гришкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 14 сентября к ней явились двое. "Утром я находилась в постели, когда в окно постучали, а затем стали громко сигналить. Я вышла. На пороге стояли двое неизвестных: один в форме, другой в штатском. Не представляясь, они приказным тоном сказали мне: «Собирайтесь. Вы поедете с нами» [...] Позже выяснилось, что они хотят отвезти меня в суд. Я потребовала повестку и поинтересовалась причинами, по которым мне надо явиться в суд. Они ничего не ответили и уехали", - сказала она.

Гришкова рассказала, что через час они вернулись с "бумагой, похожей на повестку". "Покрутили у меня перед глазами, но в руки давать отказались. Основания тоже не представили. Только сказали, что будет рассматриваться протокол по поводу акции 5 сентября. По какой статье на меня составлен протокол и сам протокол мне предоставить отказались. Тогда я сказала, что приеду в суд сама", - сказала она.

По словам пенсионерки, в назначенное время она явилась в Красноармейский райсуд вместе с активистом Сергеем Сальниковым, на которого тоже составили протокол. "Он пошел со мной за компанию [...] Мы сели на лавочку в суде и стали ждать. В назначенное время нас не приняли. Минут через 20 вышла секретарь судьи и сказала, чтобы я шла на второй этаж. Я ответила, что не могу подняться на второй этаж, так как у меня больные ноги. В конце концов, кое-как с помощью моего спутника я добралась на второй этаж. Судья [...] спросила меня: «Вы знаете, по какой причине вас сюда доставили?». Я ей ответила, что нет», - сказала Гришкова.

По словам пенсионерки, судья стала ей показывать фото, где женщина сидит на стуле на дороге рядом с другими активистами. "Я якобы мешаю проезду «жизнеобеспечивающим машинам». Я пояснила судье, что фото - скриншот из видео [...] у нас проходила встреча с главой района Васиным, который выступал перед нами, а мы сидели на стульях и слушали его. Я сказала, что могу предоставить судье видео. Если судят меня за то, что я сижу на стуле, то пусть судят и Васина, который стоял на дороге и выступал перед жителями", - рассказала Гришкова.

Пенсионерка сказала, что после этого судья встала со своего места и молча удалилась. "Мы просидели около двух часов с Сергеем. Мне стало плохо с сердцем, я гипертоник. Явился полицейский и сказал, что судья взяла самоотвод и судить меня отказывается. Мне становилось все хуже - стрессовая ситуация с утра дала о себе знать. Полицейские сказали, что [...] отвезут меня домой и там вызовут скорую", - сказала Гришкова.

Она рассказала, что дома полицейские вызвали скорую помощь и пообещали приехать за ней 16 сентября, чтобы опять доставить в суд.

Гришкова сказала, что обратится в прокуратуру, если ее не оставят в покое. "Я обязательно пойду на сход граждан 17 сентября", - сказала она.

Активист Сергей Сальников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на него 5 сентября тоже был составлен протокол, но его пока никто в суд не вызывал. Он сказал, что в суде и у полицейских просил дать возможность ознакомиться с материалами дела и пытался узнать, когда суд, но ему никто ничего не сказал.

"Отказ в ознакомлении участников процесса с материалами дела и отказ в выдаче повестки является нарушением закона", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в данной конфликтной ситуации адвокат Сергей Костюк. Он также отметил, что уход судьи из процесса без оглашения вердикта также является нарушением. "За судью никто не правомочен сообщать о взятии ею самоотвода", - указал адвокат.

Он рекомендовал подать жалобу на действия полицейских в прокуратуру, а на действия судьи - в квалификационную коллегию судей.

Активисты пожаловались на перевозку мусора по станице ночью

Лидер движения против свалки в Полтавской Наталья Гаряева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на 17 сентября назначен сход граждан. По словам активистки, на свое заявление в прокурору ответа она пока не получила.

Наталья Гаряева, обвиненная в нарушении порядка массовых акций после протеста против движения мусоровозов через станицу Полтавскую, 6 сентября сообщила, что подала в прокуратуру жалобу на действия полицейских. Все 29 участников акции намерены последовать ее примеру, сказала активистка.

Кроме ее протокола, в суд переданы протоколы по статье об организации массовой акции (части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ) активистов Сергея Сальникова, Юрия Трубачева, Вадима Мотовилова, Алену Парий, Светлану Соловьеву, Людмилу Гришкову. По словам Гаряевой, протоколы были переданы в суд еще 7 сентября, однако тогда судья постановил вернуть их в полицию.

Лидер движения рассказала, что никто из активистов не видел иск, который подал против свалки муниципалитет. Гаряева считает, что речь в нем идет лишь об «исправлении недочетов свалки», а не о ее закрытии. Ее также беспокоит, что жители Полтавской не привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц.

Заседание суда намечено на 10 октября, истцом выступает администрация Красноармейского района, ответчиком - коммунальное предприятие Красноармейского района, следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Краснодарского края.

Активисты также рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что грузовики с прицепами продолжают круглосуточно свозить мусор в станицу Полтавскую, несмотря на знаки на дороге, запрещающие проезд по жилым зонам станицы с 20.00 мск до 8.00 мск, не обращают внимание водители и на установленные ограничения в весе.

«Висят на въезде в станицу ограничительные знаки. Максимум 20 тонн - это грузовик без прицепа. Но буквально все грузовики с прицепами, везут груз через станицу и наш мост, не рассчитанный на грузы по 40 тонн. Есть все доказательства, видео ночных передвижений, но полиция бездействует», - пожаловалась активистка Людмила Гришкова.

Местный полицейский сказал, что за все время составил 35 протоколов на нарушителей, которые возят мусор в ночное время, однако активистам не дали информацию, наказан ли кто-то из них, сказала она.

"Кавказский узел" также сообщал, что 27 августа активист Виктор Ильин рассказал о поступивших ему угрозах после того, как он выразил в чате мнение, что казаки не участвуют в борьбе жителей станицы Полтавской против свалки из-за общих интересов с главой района. Активисты потребовали расследовать угрозы в адрес Ильина. Чиновнику следует заботиться о благополучии жителей и об экологической ситуации в муниципалитете, а не запугивать жителей, заявили жители станицы Полтавская, комментируя угрозы в адрес Ильина.

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