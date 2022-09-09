Противников мусорного полигона в Полтавской возмутили угрозы чиновника в адрес активиста

09 сентября 2022, 02:52

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Чиновнику следует заботиться о благополучии жителей и об экологической ситуации в муниципалитете, а не запугивать жителей, заявили жители станицы Полтавская, комментируя угрозы в адрес активиста Виктора Ильина.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа активист Виктор Ильин сообщил, что ему поступили угрозы после того, как он выразил в чате мнение, что казаки не участвуют в борьбе жителей станицы Полтавской против свалки из-за общих интересов с главой района. Активисты потребовали расследовать угрозы в адрес Ильина.

Жители станицы Полтавская проводят акции протеста против вывозу мусора на полигон. Поздно вечером 5 августа участники акции протеста в станице Полтавской, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета.

Активист Виктор Ильин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что 25 августа в группе "Полтавская против свалки" в Telegram-канале оставил сообщение, в котором поделился мнением о том, почему казаки не участвуют в борьбе жителей станицы против мусорного полигона, однако после угроз чиновника районной администрации удалил его.

"Угрозы я воспринял серьезно. Счел их опасными для своих жизни и здоровья", - пояснил Ильин.

По словам активиста, он пока не обращался в полицию по факту угроз. "Но аудиозапись этого разговора у меня имеется. Для меня сейчас важен общественный резонанс и внимание людей, и в том числе казачества, на поведение чиновника", - сказал Ильин.

Глава района Юрий Васин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему знакома ситуация с активистом, и что чиновник, которого Ильин обвинил в угрозах, "является очень уважаемым человеком в районе". По его словам, Ильин оклеветал чиновника, поэтому тот потребовал убрать не соответствующее действительности сообщение. Активист это сделал, а затем принес извинения чиновнику, сказал глава района.

Васин так же рассказал, что слышал оригинал аудиозаписи, которую ему представил чиновника. Он сказал, что Ильин "обрезал запись и представил только то, что ему выгодно". По словам главы района, у него есть полная версия записи.

Ильин утверждает, что другой версии аудиозаписи нет. Он также сказал, что не извинялся перед чиновником. "Я написал правду и убрал запись только потому, что воспринял угрозы реально [...] Все, кто в чате прочел мое сообщение, со мной согласились", - отметил он.

Активисты из станицы Полтавской сказали корреспонденту "Кавказского узла", что возмущены угрозам в адрес Ильин.

«Любая угроза недопустима, тем более от лица, занимающего должность в муниципалитете», - считает Наталья Гаряева.

"Полиция должна заниматься чиновниками, которые не выполняют свои прямые должностные обязанности и не обеспечивают населению экологическую безопасность, а не активистами", - возмутился Юрия Трубачев. Штрафы и протоколы, составленные на активистов он счел их преследованием за их позицию.

Силовики составили административные протоколы за нарушение порядка проведения массовых акций на жителей станицы Полтавской Краснодарского края, которые утром 5 сентября перекрыли дорогу к мусорному полигону. Наталья Гаряева, обвиненная в нарушении порядка массовых акций после протеста, подала в прокуратуру жалобу на действия полицейских. Все 29 участников акции намерены последовать ее примеру, заявила активистка.

Напомним, дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

К 12 июля представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента с требованием закрыть мусорный полигон, однако эти встречи оказались безрезультатными, рассказали станичники. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек. Председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева отметила, что власти отказывают станичникам в согласовании публичных мероприятий, направленных против мусорного полигона.

23 августа активисты из станицы Полтавской отказались от встречи с чиновниками в районной администрации, пояснив министру теплоэнергетического комплекса и ЖКХ Кубани Андрею Прошунину, что проблема свалки касается не только активистов, но и 27 тысяч жителей станицы. Они потребовали присутствия губернатора на сходе жителей, пригрозив в противном случае перекрыть движение мусорных машин на свалку.

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