Активистка из Полтавской пожаловалась в прокуратуру на действия силовиков

06 сентября 2022, 20:57

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Наталья Гаряева, обвиненная в нарушении порядка массовых акций после протеста против движения мусоровозов через станицу Полтавскую, подала в прокуратуру жалобу на действия полицейских. Все 29 участников акции намерены последовать ее примеру, сообщила активистка.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской Краснодарского края утром 5 сентября перекрыли дорогу к мусорному полигону, силовики составили на них административные протоколы за нарушение порядка проведения массовых акций. Глава Красноармейского района Юрий Васин пришел к участникам акции протеста, перекрывшим дорогу на мусорную свалку, и пообещал согласовать сход граждан, лично явиться на него и объявить дату закрытия полигона. После этого протестующие разошлись по домам.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

Протокол об административном правонарушении ей и другим участникам-активистам не предоставили, рассказала Наталья Гаряева. "Полицейские вынесли пачку протоколов и стали выкрикивать ФИО присутствующих, которые они вписали заранее. Нас они до составления протоколов снимали на видео, наверное, по видео нас идентифицировали. Ранее нас так же ни за что штрафовали на 5000 рублей. Ждать еще какого-либо наказания за то, что мы защищаем экологию станицы, мы не согласны", - сказала Гаряева корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что действия активистов были вынужденными. "Ни у кого из нас нет желания сидеть по 12 часов в сутки на дороге, чтобы добиться исполнения решения той же прокуратуры, которая подтвердила нарушения на свалке. Но никто никаких мер по ее закрытию не принял. Полиция обязана наказывать хозяина свалки и чиновников, которые не реагируют на указания прокуратуры, но крайними почему то становимся, мы - борцы за порядок и экологию в станице", - отметила Наталья Гаряева. Она сообщила, что написала жалобу на полицейских и ее примеру готовы последовать и другие активисты.

В жалобе на незаконные действия сотрудников полиции Отдела МВД по Красноармейскому району (имеется в распоряжении "Кавказского узла") , в частности указано, что 6 сентября Гаряева находилась в районе дороги, ведущей к въезду на Полтавский полигон ТБО. "В то время, когда я и другие люди ожидали встречи с главой района, к нам подъехал служебный автомобиль ОМВД с находящимися там сотрудниками полиции. Выйдя из автомобиля, сотрудники полиции не представились, не предъявили удостоверений, и сразу заявили о том, что в отношении собравшихся для встречи с главой района жителей станицы будут предприняты меры, потому что мы "нарушаем", - отмечается в жалобе.

Сотрудники полиции стали искать среди людей знакомые лица, после чего сказали, что "в отношении всех, кого они узнали, составят протоколы об административных правонарушениях, и начали заполнять бланки протоколов", пишет Гаряева в жалобе.

Она сказала, что в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, при этом ей не сообщили, за какое правонарушение и по какой статье он составлен. "Мне не дали ознакомиться с протоколом и не вручили его копию, мне не предлагали расписаться в протоколе об административном правонарушении", - заявила в жалобе активистка.

По словам Гаряевой, ей не были разъяснены права и не была предоставлена возможность дать пояснения относительно происходящих событий, а также сотрудники полиции не сообщили о дате, времени и месте рассмотрения судом составленного в отношении ее протокола об административном правонарушении. Активистка указала в жалобе, что своими действиями полицейские нарушили требования ФЗ "О полиции" и нормы КоАП РФ.

Статьей 28.2 КоАП РФ, в частности установлено, что при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу (..) разъясняются права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе, также должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола.

В жалобе Гаряева назвала свидетелей, которые могут подтвердить представленные ей сведения.

Глава Красноармейского района Юрий Васин подтвердил, что действительно выезжал на место и беседовал с жителями станицы Полтавской, к которым у него претензий нет. Он отметил, что после того как люди ушли, грузовики продолжили движение на полигон. Он также сообщил, что на 17 сентября он согласовал сход граждан, на котором объявит о поданном к держателю свалки иску в арбитражный суд по поводу устранения нарушений. "Нами подан иск в арбитраж", - сказал Юрий Васин корреспонденту "Кавказского узла".

В прокуратуре Красноармейского района станицы Полтавской дежурная подтвердила, что сегодня на личном приеме Натальей Гаряевой была подана на имя прокурора района Е.В.Норец жалоба на действия сотрудников полиции. По сведениям сотрудницы прокуратуры, "жалоба будет рассмотрена в 10-дневный срок".

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