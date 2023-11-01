Активисты Полтавской обвинили власти в сокрытии информации о вреде свалки

01 ноября 2023, 02:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация Россельхознадзора о найденных токсичных веществах в рисе, выращенном около станицы Полтавской, не дала ответов на все вопросы активистов, которые требуют закрытия мусорного полигона. По их словам, неизвестно, сколько такого риса, что с ним сделали после изъятия и как влияет свалка на здоровье местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", в зернах риса, выращенного в Красноармейском районе, найдены токсичные вещества, следует из датированного 25 октября ответа Южного межрегионального управления Россельхознадзора, который 27 октября обнародовали активисты из станицы Полтавской, требующие закрыть мусорный полигон. 28 октября Россельхознадзор сообщил, что рис, в котором найдены свинец и мышьяк, собран с поля около мусорного полигона вблизи Полтавской, чтобы не допустить его поступления в продажу.

"Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" установил превышение свинца и мышьяка в рисовом зерне. Управление начало "контрольное (надзорное) мероприятие" в отношении собственника зерна, сообщило 25 октября управление Россельхознадзора. Ранее, в сентябре, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы Полтавской отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Глава общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева, комментируя новость о найденных в выращенном неподалеку от станицы рисе токсических веществах, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что станичники лишены возможности получать объективную информацию о состоянии окружающей среды.

«Несмотря на то, что еще в сентябре Россельхознадзор выявил превышение свинца и мышьяка в рисе, никакой конкретной информации о судьбе изъятого риса, о его количестве, месте складирования или уничтожения нет. Также нет информации о том, как продолжает влиять свалка на здоровье людей через отравление почвы, воздуха и воды, на каком расстоянии происходит это отравление от свалки. О них мы можем только догадываться, своими глазами видя и ощущая на себе ее негативное воздействие на наше здоровье», - сказала Гаряева.

28 октября сайте Россельхознадзора было опубликовано сообщение, что "в сентябре текущего года специалисты управления с привлечением сотрудников ФГБУ Центр оценки качества зерна, на основании обращения, осуществили отбор проб частей растений риса, произрастающих вблизи полигона ТБО в Красноармейском районе". В пробах, по данным ведомства, было выявлено "выявлено превышение свинца и мышьяка". "Пробы отбирались в рисовых чеках с растущих растений. При выпуске в оборот крупы риса, при декларировании, каждая партия проходит лабораторные исследования по показателям безопасности, в том числе исследования на тяжелые металлы, превышения ранее не выявлялись. После уборки урожая, на основании полученных экспертиз, управлением Россельхознадзора данный рис был изъят из оборота, полностью исключено движение продукции со склада, угрозы попадания риса на прилавки нет", - также сообщает Россельхознадзор.

Сотрудник Россельхознадзора, с которым удалось связаться корреспонденту "Кавказского узла", отказался отвечать на вопросы о дальнейшей судьбе изъятого риса, сославшись на отсутствие у него для этого "компетенций". Он предложил писать запрос на имя сотрудника, ответственного за взаимодействие со СМИ.

Пенсионерка, живущая рядом со свалкой, Людмила Гришкова задается вопросом, что было бы в случае, если бы рис не был изъят. «Пробы были взяты на основании «обращения» в ведомство, а если бы такого обращения не было, то значит, люди бы если отравленный рис? Так же на сайте утверждается, что «превышения ранее не выявлялись». Тогда почему сейчас после обращения они были выявлены? Мы бы тоже хотели знать и видеть все лабораторные исследования на том же сайте, но их почему-то нет», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что вынуждена, спасаясь от вони со свалки, сидеть дома с закрытыми окнами, а ее колодец закрыт, так как вода в нем отравлена - из-за нее у пенсионерки умерли все гуси.

Инвалид-колясочник Юрий Трубачев связал свое онкологическое заболевание с плохой экологией. «Я связываю мое заболевание только с отвратительной экологией в станице. Не каждый может такое выдержать. И я не единственный, у кого обнаружилась онкология в Полтавской. Чтобы доказать причинно-следственную связь, должны быть независимые от власти медработники, правоохранители, специалисты, люди делающие анализы, судьи… Но когда мы говорим о том что нам плохо, мы задыхаемся, травимся, нам пытаются закрыть рот штрафами, угрожают тюремными сроками. О какой достоверной информации в таких условиях и таком отношении властей к людям может идти речь? Вместо того, чтобы сделать все по закону, власти предпочитают хранить тайну опасности для людей этой свалки. Но шила в мешке не утаишь. Мало того, что мы страдаем, теперь из-за риса может пострадать неопределенный круг лиц, потому что мы ничего не знаем, на какое расстояние распространяется влияние свалки на почвы и воду», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наталья Гаряева отметила, что сообщение Россельхознадзора оставило у жителей станицы вопросы. «Если изъяли весь рис с тяжёлыми металлами, то почему не показано место его хранения и объём? Почему не сообщено гражданам о причинах появления в рисе тяжёлых металлов и последствиях, которые могут наступить от употребления риса с мышьяком и свинцом? Почему не сообщено, на какой именно территории выращен рис, изолирована ли это территория? Если это почвенное загрязнение тяжёлыми металлами, какие масштабы этого загрязнения? Вопросов много, ответов не одного», - отметила она.

Гаряева напомнила, что жители Полтавской уже долгое время пытаются достучаться до властей по поводу опасности мусорного полигона, в непосредственной близости от которого находятся рисовые поля и оросительный канал. "Тем более здесь же достаточно высоко залегают грунтовые воды, через которые вся отрава сообщается с водой рисовых чеков. То есть очаг заражения почв и воды огромен. Чеки фактически с трех сторон вплотную находятся к телу полигона. С четвертой стороны полигона - наша станица, а с трёх сторон именно рисовые чеки <...> Мы видели своими глазами: вот - рис, а вот - свалка. И всё, мы больше не едим этот рис", - рассказала она.

По ее мнению, необходимы масштабные исследования. "Считаю, что потенциальная зона заражения - десятки километров. Учитывая специфику, что это бывшее русло реки и подводными течениями это все разносит на десятки километров. И ещё такой нюанс: в этих полях, кроме риса, периодически выращивают другие культуры. Вот с северной стороны полигона в этом году росла пшеница вплотную прямо к телу свалки, поэтому вот это потенциальная опасность. Исследования нужно проводить на федеральном уровне и на этом же уровне решать вопросы, как эту свалку рекультивировать и убирать отсюда», - добавила активистка.

Адвокат Роман Лыков сказал корреспонденту "Кавказского узла", что граждане России имеют по закону право на получение достоверной и подробной информации о ситуациях, когда имеется угроза для их жизни и здоровья, в том числе о безопасности продовольствия и проживания в той или иной местности. По его словам, сокрытие такой информации карается в соответствии со статьей 237 УК РФ, и власти обязаны посредством СМИ или соцсетей предупреждать людей об опасности.

В сентябре Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон, расположенный около станицы Полтавской, отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Юрист Юрий Восконянц прокомментировал обвинения Национального рисового союза в адрес Натальи Гаряевой. «Любые утверждения о том, что Наталья Гаряева является автором публикаций о Полтавском полигоне ТКО, опубликованных в Википедии – ложь. Если Национальный рисовый Союз может доказать обратное – пожелаем им удачи в суде. И напомним о том, что обманывать следственные органы – занятие неблагодарное. Не прибегая к использованию ресурсов по типу Википедии, Общественный совет по закрытию Полтавского полигона неоднократно заявлял в органы государственной власти о том, Полтавский полигон отходов отравляет рис и загрязняет окружающую среду. Изъятие Россельхознадзором партии риса, в котором обнаружили ядовитые вещества, в очередной раз подтвердило правоту Общественного совета. Что касается требований Национального рисового Союза о наказании Гаряевой, адресованных Следственному комитету России, я думаю, что никаких перспектив в виде возбуждения уголовного дела нет и быть не может, и Национальный рисовый Союз это прекрасно понимает. Громкие требования в адрес Следственного комитета России – это пиар-акция и не более того. Формальное телодвижение с целью показать, что ассоциация проявляет обеспокоенность за судьбу хозяйств, которые платят членские взносы в НРС. Хотя, на наш взгляд, было бы логично проявить обеспокоенность безопасностью экологии главного рисоводческого кластера Кубани и задавать вопросы Полтавскому полигону ТКО», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.