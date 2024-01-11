Наталья Гаряева заявила о фабрикации против нее нового уголовного дела

11 января 2024, 10:12

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Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и главе Следкома с жалобой, что коррумпированные чиновники, заинтересованные в том, чтобы мусорный полигон в станице Полтавская продолжал работать, пытаются сфабриковать в отношении нее уголовное дело.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря 2023 года губернатор Краснодарского края заявил, что мусорный полигон в станице Полтавская закрыт. Однако активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. 14 декабря власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Станичники отметили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

11 ноября 2023 года прокуратура отметила, что исполняющая обязанности директора мусорного полигона в Полтавской Наталья Вакуленко приходится дочерью главе Красноармейского района Юрию Васину, что противоречит законодательству. Согласно закону, глава района не должен иметь по работе связей с родственниками, пояснил юрист.

Лидер общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева пожаловалась, что замешанные в коррупции чиновники начали ее преследование после того, как активисты из Полтавской добились закрытия мусорного полигона.

"В отношении меня фабрикуют уголовно дело, в полицию и районную прокуратуру посыпались ложные доносы, начались допросы работников предприятия, которое я возглавляю", – сказала Гаряева на видео, опубликованном 10 января в 19.57 мск в телеграм-канале движения "Полтавская против свалки". На 10.12 мск 11 января это видео в телеграм-канале движения "Полтавская против свалки", на который подписаны 4197 пользователей, набрало около 2,4 тысячи просмотров и 157 отметок с реакцией пользователей.

Жители станицы Полтавской ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки с начала 2022 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

На допросах запугивают людей и не дают им обратиться к адвокатам, добавила она. Активистка отметила, что ей стало известно, что будто бы готовятся обыски по месту ее работы. "Цель одна – сфабриковать основания, чтобы меня можно было арестовать", – считает она.

По ее словам, ее предупредили о том, что в ее отношении планируется сфабриковать дело об уклонении от налогов и незаконном предпринимательстве. "Если не получится, то мне могут подбросить наркотики или оружие, или просто арестовать якобы за оскорбление чиновников или клевету", – сказала она.

Гаряева заявила, что не боится ареста, а опасается того, что после ее ареста могут последовать аресты ее единомышленников и близких. И что после арестов активистов свалка может опять начать работать и уже не закроется.

"Я прошу и требую от генеральной прокуратуры, Следственного комитета защитить меня от расправы со стороны коррумпированных чиновников", – подчеркнула Наталья Гаряева.

Следком расследует уголовное дело в отношении владельца свалки, но оно идет слишком медленно. Пока что все, кто причастен к коррупции вокруг свалки, сохранили свои должности, добавила она. "Эту правду должен услышать Путин, Краснов и Бастрыкин. Я обращаюсь к ним и прошу спасти наших активистов от арестов, тюрьмы и расправы", – сказала лидер движения "Полтавская против свалки".

Напомним, с октября 2022 года Наталья Гаряева является гендиректором компании "Камавторесурс", созданной в 1995 году. Она возглавила компанию после смерти бывшего супруга и совладельца компании Андрея Гаряева. Андрей Гаряев вместе с другими активистами требовал закрыть мусорный полигон в Полтавской, а 5 октября 2022 года был найден мертвым.

Противники свалки в Полтавской, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Силовики оформляли протоколы в отношении жителей станицы за участие в несанкционированных акциях, перекрытие дороги, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Краснодарский пенсионер обратился в следственные органы и суд, обвинив противников свалки в Полтавской в краже его изобретения. Полиция вела расследование по заявлению о том, что Наталья Гаряева заказала убийство главы муниципалитета. Ранее силовики блокировали территорию ее компании и проводили обыски в магазине ее супруга Вадима Мотовилова. Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон, расположенный около станицы Полтавская, будто бы отравляет выращиваемый неподалеку рис. Однако данные Россельхознадзора показали, что в рисе превышены допустимые концентрации опасных веществ свинца и мышьяка. Наталья Гаряева выбрана первой среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2022".

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