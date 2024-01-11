11 января 2024, 10:12

Наталья Гаряева заявила о фабрикации против нее нового уголовного дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и главе Следкома с жалобой, что коррумпированные чиновники, заинтересованные в том, чтобы мусорный полигон в станице Полтавская продолжал работать, пытаются сфабриковать в отношении нее уголовное дело.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря 2023 года губернатор Краснодарского края заявил, что мусорный полигон в станице Полтавская закрыт. Однако активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. 14 декабря власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Станичники отметили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

11 ноября 2023 года прокуратура отметила, что исполняющая обязанности директора мусорного полигона в Полтавской Наталья Вакуленко приходится дочерью главе Красноармейского района Юрию Васину, что противоречит законодательству. Согласно закону, глава района не должен иметь по работе связей с родственниками, пояснил юрист.

Лидер общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева пожаловалась, что замешанные в коррупции чиновники начали ее преследование после того, как активисты из Полтавской добились закрытия мусорного полигона.

"В отношении меня фабрикуют уголовно дело, в полицию и районную прокуратуру посыпались ложные доносы, начались допросы работников предприятия, которое я возглавляю", – сказала Гаряева на видео, опубликованном 10 января в 19.57 мск в телеграм-канале движения "Полтавская против свалки". На 10.12 мск 11 января это видео в телеграм-канале движения "Полтавская против свалки", на который подписаны 4197 пользователей, набрало около 2,4 тысячи просмотров и 157 отметок с реакцией пользователей.

Жители станицы Полтавской ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки с начала 2022 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

На допросах запугивают людей и не дают им обратиться к адвокатам, добавила она. Активистка отметила, что ей стало известно, что будто бы готовятся обыски по месту ее работы. "Цель одна – сфабриковать основания, чтобы меня можно было арестовать", – считает она.

По ее словам, ее предупредили о том, что в ее отношении планируется сфабриковать дело об уклонении от налогов и незаконном предпринимательстве. "Если не получится, то мне могут подбросить наркотики или оружие, или просто арестовать якобы за оскорбление чиновников или клевету", – сказала она.

Гаряева заявила, что не боится ареста, а опасается того, что после ее ареста могут последовать аресты ее единомышленников и близких. И что после арестов активистов свалка может опять начать работать и уже не закроется.

"Я прошу и требую от генеральной прокуратуры, Следственного комитета защитить меня от расправы со стороны коррумпированных чиновников", – подчеркнула Наталья Гаряева.

Следком расследует уголовное дело в отношении владельца свалки, но оно идет слишком медленно. Пока что все, кто причастен к коррупции вокруг свалки, сохранили свои должности, добавила она. "Эту правду должен услышать Путин, Краснов и Бастрыкин. Я обращаюсь к ним и прошу спасти наших активистов от арестов, тюрьмы и расправы", – сказала лидер движения "Полтавская против свалки".

Напомним, с октября 2022 года Наталья Гаряева является гендиректором компании "Камавторесурс", созданной в 1995 году. Она возглавила компанию после смерти бывшего супруга и совладельца компании Андрея Гаряева. Андрей Гаряев вместе с другими активистами требовал закрыть мусорный полигон в Полтавской, а 5 октября 2022 года был найден мертвым.

Противники свалки в Полтавской, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Силовики оформляли протоколы в отношении жителей станицы за участие в несанкционированных акциях, перекрытие дороги, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Краснодарский пенсионер обратился в следственные органы и суд, обвинив противников свалки в Полтавской в краже его изобретения.  Полиция вела расследование по заявлению о том, что Наталья Гаряева заказала убийство главы муниципалитета. Ранее силовики блокировали территорию ее компании и проводили обыски в магазине ее супруга Вадима Мотовилова. Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон, расположенный около станицы Полтавская, будто бы отравляет выращиваемый неподалеку рис. Однако данные Россельхознадзора показали, что в рисе превышены допустимые концентрации опасных веществ свинца и мышьяка. Наталья Гаряева выбрана первой среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2022".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители Полтавской обратились в полицию по поводу разгона акции протеста", "Активисты из Полтавской пожаловались в прокуратуру на давление силовиков", "Суд отреагировал на претензии инвалида из Полтавской об отсутствии пандуса".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 января 2024, 09:26

11 января 2024, 08:32

11 января 2024, 07:39

  • Военный из Дагестана убит в зоне СВО

    Султанмагомед Султанмагомедов из Казбековского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 717 жителей Дагестана.

11 января 2024, 06:47

11 января 2024, 05:51

  • 1 Подтверждена гибель на Украине четверых уроженцев Чечни

    Командир взвода "Ахмат" Адам Садулаев, а также Магомед Бачаев, Имам Идалов и Зелимхан Хажиханов убиты в зоне боевых действий на Украине. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 169 бойцов из Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи