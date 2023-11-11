Прокуратура признала конфликт интересов в ситуации со свалкой в Полтавской

11 ноября 2023, 07:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполняющая обязанности директора мусорного полигона в Полтавской Наталья Вакуленко является дочерью главы Красноармейского района Юрия Васина, что противоречит законодательству, заявила прокуратура. Согласно закону, глава района не должен иметь по работе связей с родственниками, пояснил юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавская длительное время борются против работы мусорного полигона и неоднократно проводили акции протеста. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. 7 ноября власти заявили, что работа мусорного полигона близ станицы Полтавская будет временно приостановлена для работ на его территории.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

Жители Полтавской 10 ноября получили ответ от прокуратуры Красноармейского района, в котором ведомство признало частичное нарушение местными властями регламента о недопущении конфликта интересов. Речь идет о главе местной администрации Юрии Васине и его дочери Наталье Вакуленко – она является исполняющим обязанности (и.о.) директора мусорного полигона, против работы которого борются станичники.

Документ №144ж-2023/20030033/0н987-23 (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") датирован 7 ноября текущего года. Он подписан и.о. прокурора Красноармейского района Афисовым.

"Прокуратурой района рассмотрено ваше обращение, поступившее из прокуратуры края 06.10.2023 (ВО-36630-23) по вопросу нарушения требований федерального законодательства в области противодействия коррупции со стороны главы муниципального образования Красноармейский район.

Указанные в обращении доводы нашли свое частичное подтверждение лишь в части возникшего конфликта интересов в виде личной заинтересованности в виде возможности получения выгоды в отношении лица, ему аффилированного при направлении искового заявления в Арбитражный суд Краснодарского края о запрете деятельности полигона ТКО станицы Полтавской, ответчиком по которому выступало ООО МП "ЖКХ Красноармейского района", в котором осуществляет трудовую деятельность Вакуленко Н.Ю." – сказано в ответе прокуратуры.

Глава Красноармейского района, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" обязан был принять меры, чтобы исключить любую возможность конфликта интересов. Но глава района не уведомил о конфликте интересов Совет муниципального образования Красноармейского района, пояснила прокуратура.

Совет муниципального образования Красноармейского района от 23 июня 2016 года утвердил порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов (документ №13/5). При изучении этого документа выяснилось, что он не соответствует федеральному законодательству о противодействии коррупции, и кроме того, в нем есть коррупциогенный фактор, сказано в ответе прокуратуры.

Ведомство опротестовало этот документ. "Таким образом, при отсутствии утвержденного и соответствующего требованиям действующего законодательства Порядка предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Красноармейский район, урегулировать в настоящее время конфликт интересов не представляется возможным", – говорится в ответе и.о. прокурора Красноармейского района.

Юрист Юрий Васканянц заявил, что не согласен с тем, что урегулировать конфликт интересов не представляется возможным. В статье №10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" указано, что под конфликтом интересов понимается ситуация, когда личная заинтересованность должностного лица, которое должно принимать меры по недопущению конфликта интересов, может влиять на исполнение им своих обязанностей, пояснил он.

В этом законе перечислено конкретно, что именно поднимается под личной заинтересованностью – возможность получения доходов, услуг, выгод от людей, которые человеку приходятся родственниками или связаны с ним близкими отношениями, пояснил Васканянц.

"Федеральное законодательство также запрещает главе района заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Красноармейского района Юрий Васин от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" отказался. Его дочь Наталья Вакуленко также отказалась от комментариев. Она позвонила участковому, который устно попросил корреспондента "Кавказского узла" явиться в полицию для дачи пояснений.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.