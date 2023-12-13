Позиция краевых властей обнадежила активистов из Полтавской

13 декабря 2023, 03:23

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Свалка в станице Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае, заявил на заседании суда представитель профильного министерства. Активисты при этом отмечают, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона около станицы Полтавской. С 11 ноября работа полигона будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщила 7 ноября администрация Красноармейского района. Временная приостановка не решит проблему жителей станицы, заявила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора окончательно закрыть свалку до 31 декабря. 4 декабря губернатор заявил, что мусорный полигон закрыт благодаря активности местных жителей. Однако активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

12 декабря в Арбитражном суде Краснодарского края прошло очередное предварительное судебное заседание по исковому заявлению АНО «Зеленая Станица» к ООО МП «ЖКХ Красноармейского района» «об обязании прекратить производственную деятельность Полтавского полигона ТКО».

От жителей и активистов общественной организации «Зеленая станица» на суде присутствовал представитель, юрист Юрий Восканьянц. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что суд, на котором планировалось начать рассмотрение дела по существу, не сделал этого, так как прокуратура вновь не предоставила свой отзыв на иск АНО «Зеленая станица». "Суд и присутствующие участники процесса так и не поняли, на чьей стороне прокуратура, вступившая в дело, и какие аргументы она выдвигает по поводу своей пока неизвестной позиции", - сказал юрист. По его словам, суд продлился около часа, на нем судья пытался выяснить позиции сторон.

По словам юриста общественной организации, на заседание «впервые явился представитель министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края». Он пояснил суду, что в связи с имеющимися нарушениями и временной приостановкой приемки отходов мусорным полигоном министерством "принято решение об исключении Полтавского полигона из территориальной схемы по обращению с ТКО на территории Краснодарского края". «Представитель министерства разъяснил суду и участникам процесса, что после внесения изменений в схему, полтавский полигон больше не будет являться основным объектом размещения отходов, потоки которых на постоянной основе направят на альтернативные объекты размещения отходов. Куда именно - представитель министерства не рассказал», - уточнил Восканьянц, добавив, что представитель министерства пообещал в суде внести необходимые изменения до Нового года.

«Представитель Росприроднадзора, заявил суду, что у него претензии к Полтавскому полигону отсутствуют и нарушения ведомством не обнаружены. Ответчик <...>, как всегда, всё отрицал и свою вину, несмотря на то, что ее признал публично даже губернатор края, отказался признавать», - продолжил юрист. По результатам суда он сделал вывод, что совокупность и весомость собранных доказательств против ответчика позволяет рассчитывать, что суд встанет на защиту прав граждан.

Восканьянц также рассказал, что в суде он запросил у ответчика-представителя мусорного полигона предоставить общественности для изучения проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ), по факту которого Следком решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако, ответчик отказался предоставлять этот проект добровольно.

У юрист в планах на следующее заседание подготовить ходатайство к суду об истребовании у ответчика проекта СЗЗ. Он считает, что схема проекта была умышленно сфальсифицирована с целью незаконного размещения и функционирования полигона и это может стать для суда основанием для прекращения деятельности ООО МП "ЖКХ Красноармейского района", когда суд лично убедиться, что схема не соответствует действительному положению дел.

Основное открытое заседание по делу назначено судом на 1 февраля 2024 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник арбитражного суда.

Лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева сказала корреспонденту "Кавказского узла" по итогам заседания, что "позитивного в настоящее время больше". «Особенно порадовала позиция в суде министерства ЖКХ края. Это говорит о том, что чёткая позиция губернатора, о которой он заявил публично, не меняется и не изменилась. То, что представитель министерства заявил суду, что они готовят изменения схем и исключения полтавского полигона из них, говорит о том, что это фактически окончательная победа. Я считаю, что в этом случае, когда появится такой документ в суде, то, по сути, сам иск к полигону от АНО «о приостановке его деятельности» тогда теряет силу ввиду решения администрации края. Я полагаю, что мы сейчас изменим тактику в суде и будем требовать аннулировать лицензию и исключить ответчика из реестра поставщика услуг. Вот эти два важных момента мы будем прорабатывать. Полагаю, что нам, скорее всего, придется либо расширить наши требования ввиду изменения обстоятельств, либо подать новый иск об аннулировании лицензии. Этот объект можно и нужно признать несанкционированным, мы будем требовать его ликвидации по государственной программе ликвидации несанкционированных свалок. То есть после сегодняшнего (12 декабря) суда мы пока наметили такое новое направление работы. И, скорее всего, по такому плану мы и пойдём. Но конечно же в этом вопросе важна и официальная позиция прокуратуры на нашей стороне, которую, мы надеемся, прокуратура предоставит суду на заседание по существу в новом году», - рассказала она.

Гаряева также сообщила, что активисты планируют контролировать вероятный тайный завоз отходов на свалку по ночам. По ее словам, ей звонили последние три дня несколько человек с улицы Тельмана, которая ведет на свалку, и сообщали, что видели движение ночью после двух ночи нескольких мусоровозов. «В больших масштабах точно нет завозов, но у людей закрались сомнения, что небольшие мусоровозы туда все-таки едут по ночам. Ввиду этого мы сейчас планируем поставить видеокамеры и понаблюдать эту неделю. Мы уже спрашивали работников полигона, но они отрицают эту информацию, что естественно. Они нам говорят, что их посещают только разные проверяющие комиссии почти ежедневно. Но мы, как я сказала, будем сильно наблюдать, потому что если эти факты нам удастся зафиксировать на видео и заснять, то это будет большой скандал. Молчать мы точно не будем», - подчеркнула Гаряева.

Жительница улицы Тельмана Людмила Гришкова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что она и соседи видели несколько грузовых машин, которые по ночам ехали в сторону свалки и обратно. Это было за последние три дня. «У меня бессонница, я засыпаю под утро. А тут в течении трех дней по две-три машины проезжают часа в два-три ночи по нашей улицы в сторону свалки и назад. Сегодня ночью (12 декабря), чтобы убедиться, я встала и подошла к окну, а муж вышел на дорогу, и мы увидели мусорные машины», - рассказала она.

Гришкова полагает, что за три дня мимо проехало не более 10 машин, по всей вероятности, по договоренности с работниками свалки. «Но делают они это очень тихо, не то что шли вереницы, грохотали с утра до вечера, поднимая клубы пыли», - добавила она.

Также Гришкова отметила, что свалка - не единственная проблема станицы. «Отсутствие канализации - это еще одна опасная проблема. У нас станица не канализована. Очистные, которые были рядом со свалкой, были закрыты, а все отходы жизнедеятельности от станицы уже несколько лет текут без очистки в сторону свалки, впадают в оросительные каналы, где растет рис, в реку, а оттуда - в море. Дней пять назад прорывало канализационную трубу которая вела в сторону канала, и все содержимое вылилось напротив дома, 38 по улице Тельмана. Так что теперь мы дышим не только мусорной свалкой, но и клоакой, которую прорвало», - рассказала станичница. Она звонила многократно в отдел ЖКХ, в аварийную службу и просила провести срочные аварийные работы, залатать хотя бы трубу, но никто в течении пяти суток так и не приехал.

Активист и предприниматель Сергей Сальников считает, что все проблемы исходят от людей, которые во власти и в бизнесе оказываются не на своем месте и видят в своей деятельности только личный, корыстный интерес. «Поэтому так все сложно, что такие люди вставляют везде палки в колеса», - считает Сергей Сальников. По его мнению, предстоит много работы после закрытия полигона, чтобы «ранее зеленая станица Полтавская снова стала зеленой и чистой».

"Кавказский узел" также писал, что активисты из Полтавской не раз подвергались преследованиям за борьбу против мусорного полигона. 23 марта и 5 апреля они блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал Евгений Витишко.

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