Активисты призвали подтвердить документально слова губернатора о закрытии свалки в Полтавской

06 декабря 2023, 05:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заявление губернатора Краснодарского края о закрытии свалки обнадежило активистов из Полтавской, однако оставило сомнение, потому что слова губернатора не подтверждены ни одним документом.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона около станицы Полтавской. С 11 ноября работа полигона будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщила 7 ноября администрация Красноармейского района. Временная приостановка не решит проблему жителей станицы, заявила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора окончательно закрыть свалку до 31 декабря. 4 декабря губернатор заявил, что мусорный полигон закрыт благодаря активности местных жителей.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева считает, что "в полномочиях губернатора решить этот вопрос о закрытии полигона письменным распоряжением". "Однако, его слова с ТВ-экрана прозвучали уверенно, что двоякого трактования им быть не может", - сказала она 5 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

Гаряева уверена, что полигон уже не возобновит работу и надеется, что документ о закрытии может появиться, тем более запущен судебный процесс. Активистка рассказала, что намерена вместе с юристами добиваться привлечения к ответственности тех, кто виновен в нарушениях при работе полигона. «У оператора нет никаких запасных вариантов, куда везти мусор. Сейчас, согласно схеме, возят в Темрюк, но там тоже очень древний и не соответствующий закону полигон. Этот оператор, когда заходил в нашу зону, должен был начать со строительства современного комплекса переработки отходов. Но такового до сих пор не построено и даже нет в проекте. На самом деле, если губернатор не допустит какого-то крупного игрока с большими деньгами, которые зайдут и за считанные месяцы построят законный, по всем правилам комплекс, я думаю, что это будет тупиковая ситуация с мусором для края. Хотя губернатор сказал оператору решить вопрос, куда везти мусор, но только не в Полтавскую. Но получается, что менее чем за месяц ему надо найти участок, вложить деньги на постройку нового полигона. Но видя, как работает оператор, это мне представляется маловероятным», - сказала Гаряева.

2 декабря глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в некоторых регионах России местные власти до последнего не выделяют участки под новые свалки, а ждут, пока заполнятся старые. В числе таких регионов - Ингушетия и Краснодарский край.

Она так же добавила, что в "отношении оператора полигона уголовное дело ведется, но в вялотекущем режиме". "Дело передано в Краснодар. Но мы видим, как следователи все спускают на тормозах и все делают с нежеланием разбираться объективно. Мы, как очевидцы, готовы им показывать места незаконного хранения отходов и просим их измерять превышение отравляющих веществ в почве, однако нам рассказывают, что у них прибор сломался. Я предлагала следователям оплатить ремонт прибора за мой счёт или оплатить его аренду… Но они говорят, что они не могут принять деньги на ремонт прибора. Налицо экологическое преступление, но все спущено на тормозах из-за коррупции. Прокуратура находит нарушения, а вот двигаться вперед - ничего не двигается. Все коррупционеры при власти. Как будет проходить рекультивация свалки - непонятно, куда будут возить мусор - еще более непонятно», - отметила активистка.

Жительница Полтавской Людмила Гришкова сомневается, что, несмотря на заверения губернатора, свалку закроют. «Единственное, что успокаивает, что это было сказано на всю Россию. И если начнут опять возить мусор, то это будет нонсенс! Но если проанализировать выступление губернатора по "прямой линии", то озвучили обращение к нему не от нас, кого давили КАМАЗами и таскали по судам и полициям, а от людей, которые не были ни на одной нашей акции, и все было предельно сглажено. Я уверена, что должно быть именно письменное распоряжение о закрытии полигона, но его нет <...> Хочу отметить, что мусоровозы мимо домов уже не ездят, да и со свалки стало вонять намного меньше. Но надо учесть, что фильтрат так и течет на рисовые поля. Рис изъяли, но подробностей нет. Хотя губернатор и подтвердил, что мы правы, но судебные штрафы, издержки на борьбу за их снятие в вышестоящих инстанциях, все еще висят на нас, фактически не за что", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Полтавской Сергей Сальников обратил также внимание корреспондента "Кавказского узла" на то, что ответственные за беспредел начинают разбегаться, как директор полигона, который с 1 декабря оставил свою должность. По его мнению, публично губернатор выступил из-за истории с обнаруженными вредными веществами в рисе. «Сидеть дальше и молчать он просто уже не мог», - считает активист. По его ощущениям, вони от свалки стало меньше после того, как перестали по улицам двигаться мусоровозы, а свалка закрылась.

По его словам, во время "прямой линии" к губернатору обратились жители станицы. «Но они с нами никогда не участвовали в движении против свалки. Это запись была сделана заранее», - считает активист. Он пришел к такому выводу, потому, что когда шла прямая линия, был ливень, а в кадре ливня не было. «Да и место я не узнал, где велась съемка. Выбрали лояльных для записи, без претензий. Потому как если бы кого то из нас записывали в этот видеоролик, то мы, естественно, задали много других вопросов, в том числе неудобных", - отметил Сальников.

Он считает, что довольствоваться результатом еще не время, предстоит глобальная большая работа по рекультивации свалки. «Это лишь промежуточный этап», - уверен активист.

Активистка Галина Левшина также не уверена на 100% в закрытии полигона, "потому как решения суда по закрытию свалки ещё нет". "Сомневаюсь, но как бы очень надеюсь, что слова губернатора не разойдутся с делом. Должен быть какой-то письменный документ. А виновные в организации незаконной свалки и нашего преследования должны быть наказаны", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Юрий Васканьянц также считает, что слова губернатора должны быть подкреплены документально. «Обещать и говорить можно всё, что угодно. Закрытие полигона может быть добровольным - по решению руководства и собственников предприятия. Или принудительным - на основании судебного решения или решения уполномоченных органов исполнительной власти. В настоящее время полигон временно остановил деятельность по приёму отходов на основании решения руководителя. Даже не собственников предприятия. До тех пор, пока не появится решений органов, говорить о победе рано. Надо помнить, что у полигона есть лицензия. Она не отозвана, а значит им не запрещено осуществлять ту же самую деятельность. Если говорить об уголовной ответственности тех, кто допустил нарушение правил обращений с отходами и опасными веществами, то это преждевременно. Следствие ещё идёт, виновные и причастные устанавливаются. Вред, причинённый окружающей среде, может быть взыскан с самого юридического лица, его руководства и конкретных виновных. Что касается компенсации морального вреда жителям Полтавской, то это безусловное право пострадавших людей. И, вероятно, люди этим правом воспользуются и подадут гражданские иски. Насколько мне известно, ведутся какие-то следственные действия <...> У нас заседание арбитражного суда назначено на 12 декабря. Как раз прокуратура должна озвучить свою позицию. Если суд примет решение запретить полигону работать до устранения всех нарушений, как мы того просим, вероятно полигон закроется навсегда. Насколько мне известно, партия риса была изъята из продажи. На наш запрос о судьбе изъятого риса и о том, какие анализы делали, Управление Россельхознадзора пока что не ответило», - резюмировал юрист.

"Кавказский узел" также писал, что активисты из Полтавской не раз подвергались преследованиям за борьбу против мусорного полигона. 23 марта и 5 апреля они блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал Евгений Витишко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.