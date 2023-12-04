Губернатор заявил о закрытии мусорного полигона в Полтавской

04 декабря 2023, 20:46

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Мусорный полигон в станице Полтавской закрыт благодаря активности местных жителей, заявил губернатор Кубани, отметив, что в дальнейшем полигон ждет рекультивация.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона около станицы Полтавской. С 11 ноября работа полигона будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщила 7 ноября администрация Красноармейского района. Временная приостановка не решит проблему жителей станицы, заявила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора окончательно закрыть свалку до 31 декабря, 14 ноября они начали собирать подписи под этим обращением, к 16 ноября было собрано около 500 подписей.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам, . После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке “Кавказского узла” "Борьба жителей Полтавской против свалки" .

Мусорный полигон близ станицы Полтавская закрыт, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии на телеканале "Кубань 24"

"Полигон свою работу не возобновит - это моя принципиальная позиция. Я поехал на полигон, увидел, то что я не ожидал увидеть, потому что мне рассказывали другое. И не согласиться с людьми было невозможно. Я дал время региональному оператору навести порядок,он ничего не сделал, и сейчас объект закрыт", - заявил губернатор.

Он подчеркнул вклад активистов из станицы Полтавской. "Я благодарен вам, вашей активности", - заявил он обращаясь к сельчанам. По его словам, Наталья Гаряева, лидер движения "Полтавская против свалки" - "очень принципиальный человек. И я хочу сказать что именно благодаря ее принципиальности полигон закрыт. И поверьте, он не приостановлен, он именно закрыт", отметил Кондратьев.

По его словам, следующим этапом полигон будет рекультивирован, однако сроки назвать отказался, следует из видеозаписи.

"Кавказский узел" также писал, что активисты из Полтавской не раз подвергались преследованиям за борьбу проти мусорного полигона. 23 марта и 5 апреля они блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал Евгений Витишко.

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