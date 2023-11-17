Сбор подписей против свалки в Полтавской осложнил страх станичников перед преследованием

17 ноября 2023, 03:54

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Противники мусорного полигона в станице Полтавской собрали около 500 подписей под обращением к губернатору Кубани и продлили кампанию, поскольку жители неохотно поддерживают инициативу. По словам активистов, многие станичники боятся ставить подпись, ожидая преследований, а другие поясняют свою позицию неверием в успех борьбы.

Как писал "Кавказский узел", жителей станицы Полтавской не удовлетворило обещание властей о временном прекращении работы мусорного полигона близ населенного пункта. Активисты призывают губернатора Кубани окончательно закрыть свалку до 31 декабря. С 14 ноября они собирают подписи под этим обращением к главе региона.

Жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия мусорного полигона. 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе полигона. Ранее, 14 сентября, на встрече с жителями станицы Кондратьев заявил, что решение о закрытии полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей.

Сборщики подписей под обращением к Кондратьеву по поводу свалки в Полтавской 16 ноября решили продлить срок сбора подписей до понедельника, 20 ноября. По словам активистов, которые с 9.00 до 21.00 занимаются сбором подписей на пяти пунктах в станице, процесс идет не так быстро, как ожидалось: пока под обращением подписались около 500 человек, тогда как противники свалки рассчитывали собрать за это время вдвое больше, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Мы решили продлить сбор подписей до понедельника. В понедельник сколько соберем, столько и отправим», - заявила лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева.

Многие местные жители бояться подписывать обращение, заявляя о страхе преследования и увольнения с работы, что в первую очередь угрожает сотрудникам бюджетных учреждений. Часть станичников мотивировала отказ подписаться под обращением тем, что после многих лет борьбы против свалки они уже не верят в успех.

Активист движения и руководитель кампании по сбору подписей Вадим Мотовилов организовал один из пунктов возле своего рабочего места. «Некоторые люди сами прибегали и спрашивали, где им поставить подпись. Другие, даже если им предлагают, пытаются отвертеться. Кто-то поясняет тем, что боится, другие говорят, что ни во что не верят, возможно таким образом пытаются прикрыть свою трусость. Я лично таких людей не понимаю: они наблюдают, как борются другие, но их страх перед каким-то «начальником» выше собственного стремления к самосохранению. С некоторыми надо говорить и объяснять им, что под угрозой их жизнь и здоровье, жизнь и здоровье их детей - только тогда они начинают просыпаться, соглашаться и ставить подписи. Те, кто собирает подписи, ведут еще и разъяснительную работу о важности здоровой экологии», - рассказал Мотовилов.

Местный депутат и предприниматель, лидер общественной организации «Зеленая станица» Антон Иголкин организовал возле своего места работы два пункта сбора подписей. Он также отметил, что наблюдает у людей страх и усталость от долгой безрезультатной борьбы.

"Я вспоминаю, что когда мусор из Сочи только повезли к нам, я возле своей фирмы организовал сбор подписей и мы сообщили об этом жителям. Не прошло и трех дней, как было собрано более 4000 подписей, люди шли потоком. Наши активисты не успевали раздавать всем желающим листы и ручки. Мы даже тогда были вынуждены приостановить сбор, но люди шли и шли, даже после отправки заявления. А сейчас активность заметно упала вместе с верой в чиновников и возможность решить мусорную проблему. Я также обратил внимание, что люди активнее подписываются под обращением к федеральным властям, чем, к примеру, под обращением к губернатору: считают, что он вообще ничего не в состоянии решить". - пояснил "Кавказскому узлу" Иголкин.

Он посетовал, что многие из станичников мало осведомлены об экологических процессах и угрозах, которые несет им работа мусорного полигона поблизости. Такие люди обычно доверяют чиновникам, которые, выступая по ТВ или в радиоэфире, заверяют, что все в порядке.

14 ноября жители Полтавской потребовали привлечь к ответственности сотрудников телеканала НТВ и чиновников, которые заявили в телеэфире, что выращенный близ свалки рис безопасен для здоровья.

"Другие откровенно говорят: "Ее буду подписываться". Спрашиваю, почему, говорят: "У меня будут проблемы". Какие проблемы, от кого проблемы - четких ответов нет. При этом они сами могут просто жечь в своем огороде пластиковые бутылки, автошины и другие опасные отходы, не понимая, что тем самым заражают не только окружающих ядовитыми веществами от продуктов горения опасных отходов, но и себя в первую очередь. Я пытаюсь проводить с ними беседы, но взрослый человек часто не воспринимает альтернативную точку зрения и информацию. Жкологическое воспитание детей надо начинать с детского сада", - констатировал активист.

Инвалид-колясочник Юрий Трубачев, который многократно собирал подписи против свалки, проводит параллель между опасениями станичников и страхами, которые царили в обществе "с советских времен". По словам активиста, особенности психологии многих россиян позволяют чиновникам годами манипулировать общественным мнением, нарушая права людей и преследуя несогласных. "Также осталась привычка верить, что кто-то решит все проблемы и все будет хорошо", - сказал он "Кавказскому узлу".

Активистка Тамара Мюкрюкова считает, что на ее пункте люди достаточно охотно подписываются под обращением к Кондратьеву. "Никого не прошу, подходят и молча ставят подписи. Но многие работают, рано уходят и поздно возвращаются, когда сборный пункт подписей уже закрыт. Поэтому мы решили продолжить сбор подписей в выходные дни", - рассказала девушка.

Юрист Юрий Восканьянц отмечает, что обращение даже с двумя подписями формально уже считается коллективным заявлением, однако необходимо большее количество, чтобы власти отнеслись к нему с вниманием, - "чем больше, тем лучше". Он пояснил "Кавказскому узлу", какой реакции на обращение ожидают активисты.

«Существует федеральный закон ФЗ-59 «Об обращении граждан…», согласно которому ответ на обращение должен быть дан "в течении 30 суток". Другой вопрос в том, что губернатор, как и любой представитель власти, обязан лично давать ответы на письменные обращения граждан. К сожалению, обязанность публичных лиц держать ответ за свои обещания народу в законе не прописана, поэтому будет интересно, что ответит губернатор гражданам, как объяснит нарушение своего обещания закрыть свалку», - сказал он. Восканьянц также отметил, что ответ должен прийти до 31 декабря, - таким образом, у губернатора есть достаточно времени. чтобы издать распоряжение о закрытии свалки на постоянной основе.

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