Экологи назвали тяжелой ситуацию с утилизацией мусора на Кубани

04 февраля 2023, 04:54

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Возобновление работы мусорного полигона в Белореченске - чисто политическое решение, так как некуда возить мусор, считают экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Они также отметили, что в Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора и внятной стратегии ее разрешения нет.

Как писал "Кавказский узел", 25 января суд приостановил на 30 дней работу мусорного полигона в Белореченске. Владелец полигона допускал "многочисленные нарушения" при работе, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "В том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности", - пояснила она. Представитель компании-владельца полигона сообщил, что организация планирует обжаловать решение суда. 2 февраля экоактивисты сообщили, что работа полигона приостановлена, но решение суда об этом уже отменено, а местные жители пожаловались на смрад от свалки.

Жители Белореченска неоднократно выступали против работы мусорного полигона. В июле 2020 года прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля 2021 года в митинге против полигона приняло участие около 500 местных жителей. В ноябре того же года стало известно, что власти выбрали новое место для строительства полигона взамен переполненного Белореченского полигона. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней открыли вторую очередь.

После того, как краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о приостановлении работы полигона в Белореченске, вынесенное по иску Росприроднадзора, проведшего в декабре 2022 года на полигоне маркшнейдерское исследование, на полигон вновь стали завозить мусор, сообщил 3 февраля корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

«Это было чисто политическое решение, просто потому, что некуда возить мусор. То есть ситуация там может остаться неизменной еще на три года, пока действует разрешение на работу полигона. И при этом, по данным Росприроднадзора, там остаются неразрешимые проблемы - переполненность и неправильная работа с мусором», - отметил эколог.

По словам Витишко, в документах о степени заполненности полигона имеются некоторые разночтения. «Росприроднадзор говорит, что он переполнен в два раза, но есть документ, подписанный краевым замминистра ТЭК и ЖКХ в декабре 2022 года, где говорится, что заполненность составляет 85%», - рассказал он.

При этом, по его словам, сопротивление жителей Белореченска расширению полигона привело к тому, что площадь этого проекта сократилась с почти 20 до четырех гектаров.

В целом, по словам Витишко, Краснодарский край сейчас столкнулся с большими проблемами при вывоза мусора и никакой внятной стратегии в этой сфере пока не вырисовывается. «Говорят о мусоросжигательных заводах. Но мы против. Во-первых, здесь курорт. Во-вторых, после начала СВО из страны ушли иностранные партнеры, предлагавшие «РТ-инвест», которая и подрядилась строить эти заводы, технологии. Мусороперерабатывающие заводы вызывают опасения у людей всюду, где бы их не строили. Сейчас надо, для начала, построить хотя бы один небольшой объект, чтобы люди смогли убедиться в том, что он реально безопасен», - подчеркнул он.

Витишко напомнил, что при этом четыре полигона должны были закрыться с 1 января, но губернатор Краснодарского края смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года.

Руководитель АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко также считает, что отмена решения о приостановке работа белореченского мусорного полигона - следствие давления со стороны краевых властей.

«Региональные власти довели ситуацию с мусором в регионе до катастрофы. Все началось с Олимпиады в Сочи, когда там закрыли свой полигон и стали возить мусор в Белореченск. Но это был бы полбеды, если бы они соблюдали технологии и сортировали мусор, отделяя органику. А сейчас так называемый "мусоросортировочный комплекс" в Сочи занят только упаковкой мусора без сортировки и отправкой на полигон. Везут все, вплоть до отходов мясокомбината. Проблема появилась при Ткачеве, но и нынешний губернатор предпочел оставить все, как было», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Шевченко, на полигоне в Белореченске первоначально нужно вскрыть "тело" свалки, организовать системы дегазации с прокладкой труб, разобраться с фильтратом.

Что касается будущего сферы вывоза мусора в крае, Шевченко, как и Витишко, настроен скорее пессимистически. Он рассказал, что в крае планируется строительство двух мусоросжигательных заводов - в Сочи и Краснодаре (ранее его предполагалось разместить на Таманском полуострове). Но они будут работать только над обработкой нового мусора, и это не решает вопрос с действующими полигонами. Кроме того, эти заводы готовы принимать не весь мусор. «Они будут принимать только так называемый "сухой мусор" - полезное сырье и станут его сжигать, а органика и другой «мокрый мусор» опять пойдут на полигоны. Таким образом принимается временное решение с расчетом на то, что разгребать последствия придется другим людям», - заявил эколог.

Шевченко также отметил роль жителей Белореченска в борьбе против расширения полигона. «Если бы не их действия, вторую очередь строили бы в расширенных границах, а так власти были вынуждены скорректировать планы», - сказал он.

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