Белореченцы пожаловались на смрад от мусорного полигона

03 февраля 2023, 07:13

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Работа мусорного полигона в Белореченске приостановлена, но решение суда об этом уже отменено, сообщили экоактивисты. Жители домов, расположенных вблизи свалки, страдают от смрада, пожаловались горожане.

Как писал "Кавказский узел", 25 января суд приостановил на 30 дней работу мусорного полигона в Белореченске. Организация "Крайжилкомресурс" допускала "многочисленные нарушения" при работе полигона, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "В том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности", - пояснила она. Представитель "Крайжилкомресурса" сообщил, что организация планирует обжаловать решение суда.

Жители Белореченска неоднократно выступали против работы мусорного полигона. В июле 2020 года прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля 2021 года в митинге против полигона приняли участие около 500 местных жителей. В ноябре того же года стало известно, что власти выбрали новое место для строительства полигона взамен переполненного Белореченского полигона. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней открыли вторую очередь.

После решения суда по иску, инициированному Росприроднадзором, на полигон перестали привозить мусор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко. "Но я опасаюсь, что будет принято промежуточное решение о приостановлении действия этого акта на время обжалования", - отметил он.

По данным эколога, в работе полигона были допущены нарушения. "Не велась сортировка мусора на местах и он в ряде случаев доставлялся гниющим. Не было засыпки землей. Кроме того, он неудачно расположен — ветры дуют оттуда в сторону Белореченска", - рассказал Евгений Витишко.

Сейчас, по словам Витишко, в планах администрации - расширение переполненного полигона на четыре гектара. "Это снимет проблему на пару лет, не более. Сначала они хотели расширить на 19,6 гектара - этого хватило бы лет на десять, но потом скатилось до этой цифры. Пока самой документации по расширению нет", - сообщил он.

От работы полигона страдают жители поселка МТФ-1, который расположен поблизости, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" блогер и экоактивист из Белореченска Дмитрий Островлянчик. "МТФ-1 прямо в 800 метрах от тела полигона. Там тухлая вода и часто вонь нестерпимая. Там 34 малыша живут! До города 3,5 километра от полигона. Так как газы с полигона тяжелее воздуха, они стелются у земли, при направлении ветра на город мы ощущаем смрад. Сильнее всего страдают невысокие малыши. Они зачастую не могут родителям сказать, что воняет. Мы вынуждены вдыхать метилмеркаптан, сероводород и так далее", - рассказал он.

Краевой суд уже отменил решение районного суда, отметил Островлянчик. "А в ответ на наши обращения приходят только отписки", - заметил он.

30 января решение по делу АО "Крайжилкомресурс" было отменено "с возвращением на новое рассмотрение", говорится в карточке дела на сайте Краснодарского краевого суда.

По словам Островлянчика, хотя власти обещали жителям не расширять свалку после того, как они собрали 11 тысяч подписей под петицией протеста, уже известно, что свалку хотят расширить еще на четыре гектара.

Ближайший к свалке поселок МТФ-1, где живет примерно 150 человек, находится менее чем в километре свалки, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Белореченска Елена Бондарева. "Жители [Белореченска], особенно ближайших к свалке районов, часто чувствуют вонь настолько сильную, что летом открыть окна на проветривание нельзя. Дети не хотят играть на улице. Периодически свалка горит, что тоже не очень хорошо отражается на окружающей среде", - рассказала она.

Напомним, в июне 2021 года местные экоактивисты записали видеообращение к Владимиру Путину, заявив, что строительство нового полигона под Белореченском только ухудшит экологическую ситуацию, поскольку там же расположены химзавод и старый мусорный полигон. Также активисты указали, что обещанные властями льготы при оплате за вывоз отходов не компенсируют им вред для здоровья от мусорного полигона. Активисты собрали на митинге более 10 тысяч подписей против работы полигона.

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