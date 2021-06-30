Видеообращение к Владимиру Путину. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=9pNI-R_VITs

30 июня 2021, 08:16

Белореченцы призвали Путина не допустить строительства мусорного полигона

Строительство нового мусорного полигона под Белореченском ухудшит экологическую ситуацию, поскольку там же расположены химзавод и старый мусорный полигон, заявили авторы видеообращения к Владимиру Путину.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Так 25 июля 2020 года на трассе в Белореченске, ведущей к полигону, прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля в митинге против полигона приняли участие около 500 местных жителей.

Группа экоактивистов из числа жителей Белореченского района записала видеообращение к Владимиру Путину с требованием об отмене строительства нового мусорного полигона. Соответствующий ролик был опубликован 29 июня на странице онлайн-издания "Живая Кубань" в YouTube. "Уже больше полутора лет мы ждем решительных действий от руководства Краснодарского края по разрешению ситуации с переполненным белореченским мусорным полигоном, который принимает отходы от пяти муниципалитетов, в том числе курортного Сочи. <…> Мы, жители Белореченского района, решительно заявляем, что против строительства очередного полигона. Этому был посвящен недавний митинг, на котором было собрано более 10 тысяч подписей против строительства полигона. Нас поддерживают депутаты района, поэтому любые спекуляции на тему того, что общественность поддерживает проект строительства очередного полигона в Белореченском районе, будут расцениваться, как ложь", – говорится в видеообращении к президенту.

Во время проведения Олимпийских игр в Сочи в Белореченский район свозились строительные отходы, после чего эта свалка была закрыта и до сих пор нерекультивирована, напомнили активисты. "На данный момент второй полигон, расположенный на шести гектарах в 2,5 километра от города, переполнен в 1,5 раза и продолжает функционировать. Помимо этого, в нашем районе находится действующий химический завод, на территории которого находится более 300 гектаров фосфогипса – это отходы химического производства", – подчеркнули авторы обращения.

Также активисты указали, что обещанные властями льготы при оплате за вывоз отходов не компенсируют им вред для здоровья от мусорного полигона. "Просим уделить пристальное внимание проблеме обращения с отходами, производимыми курортом федерального значения", – сказано в обращении.

Напомним, что экоактивисты Краснодарского края неоднократно указывали на проблему со свалками мусора в регионе. Так, в сентябре 2020 года экологи указали на нарушения в работе мусорного полигона возле хутора Копанского, а через месяц активисты "Эковахты" установили, что на другую свалку, в Динском районе, вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов и может работать только как площадка для перегрузки. По мнению активистов "Эковахты по Северному Кавказу" краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.

Примечание:

"Сочинцы пожаловались на вырубку леса застройщиком", "Экологи заявили об угрозе строительства на уникальном плато в Адыгее", "Зоозащитники пожаловались на равнодушие властей Адыгеи".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 июня 2021, 07:16

30 июня 2021, 06:23

30 июня 2021, 05:57

30 июня 2021, 05:28

30 июня 2021, 05:15

  • Госдеп рекомендовал гражданам США не ездить на Северный Кавказ

    К категории стран, куда ездить не рекомендуется, Госдепартамент США отнес Россию, в особенности упомянув Чечню, где граждане Соединенных Штатов могут столкнуться с терроризмом и подвергнуться опасности похищения. Ведомство также не рекомендовало совершать путешествия в окрестности Эльбруса.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи