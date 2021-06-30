Белореченцы призвали Путина не допустить строительства мусорного полигона

30 июня 2021, 08:16

Строительство нового мусорного полигона под Белореченском ухудшит экологическую ситуацию, поскольку там же расположены химзавод и старый мусорный полигон, заявили авторы видеообращения к Владимиру Путину.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Так 25 июля 2020 года на трассе в Белореченске, ведущей к полигону, прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля в митинге против полигона приняли участие около 500 местных жителей.

Группа экоактивистов из числа жителей Белореченского района записала видеообращение к Владимиру Путину с требованием об отмене строительства нового мусорного полигона. Соответствующий ролик был опубликован 29 июня на странице онлайн-издания "Живая Кубань" в YouTube. "Уже больше полутора лет мы ждем решительных действий от руководства Краснодарского края по разрешению ситуации с переполненным белореченским мусорным полигоном, который принимает отходы от пяти муниципалитетов, в том числе курортного Сочи. <…> Мы, жители Белореченского района, решительно заявляем, что против строительства очередного полигона. Этому был посвящен недавний митинг, на котором было собрано более 10 тысяч подписей против строительства полигона. Нас поддерживают депутаты района, поэтому любые спекуляции на тему того, что общественность поддерживает проект строительства очередного полигона в Белореченском районе, будут расцениваться, как ложь", – говорится в видеообращении к президенту.

Во время проведения Олимпийских игр в Сочи в Белореченский район свозились строительные отходы, после чего эта свалка была закрыта и до сих пор нерекультивирована, напомнили активисты. "На данный момент второй полигон, расположенный на шести гектарах в 2,5 километра от города, переполнен в 1,5 раза и продолжает функционировать. Помимо этого, в нашем районе находится действующий химический завод, на территории которого находится более 300 гектаров фосфогипса – это отходы химического производства", – подчеркнули авторы обращения.

Также активисты указали, что обещанные властями льготы при оплате за вывоз отходов не компенсируют им вред для здоровья от мусорного полигона. "Просим уделить пристальное внимание проблеме обращения с отходами, производимыми курортом федерального значения", – сказано в обращении.

Напомним, что экоактивисты Краснодарского края неоднократно указывали на проблему со свалками мусора в регионе. Так, в сентябре 2020 года экологи указали на нарушения в работе мусорного полигона возле хутора Копанского, а через месяц активисты "Эковахты" установили, что на другую свалку, в Динском районе, вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов и может работать только как площадка для перегрузки. По мнению активистов "Эковахты по Северному Кавказу" краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.